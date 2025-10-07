6 tựa game “vô cực” khiến người chơi không thể chiến thắng

Một số trò chơi đi ngược quy luật, không có hồi kết, không có phần thưởng, và càng nỗ lực, người chơi càng nhận ra chiến thắng chỉ là ảo tưởng.
Mùa Trung thu vừa qua, màn trình diễn 'thiên nữ rải hoa' với hình ảnh chị Hằng xinh đẹp bay lượn trên không đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.
Nhiều người nhận xét, nhan sắc thời trẻ của Shark Bình trông khá ưa nhìn và dễ thương.
Đơn vị tác chiến UAV thuộc Trung đoàn 224 Ukraine tuyên bố các cuộc tấn công gần đây của lực lượng đã phá hủy ít nhất hai xe tăng T-72 Nga.
Meta vừa mở bán kính AI đầu tiên tích hợp màn hình hiển thị, nhưng chỉ ít ngày sau, các hãng Trung Quốc đã tung ra sản phẩm tương tự.
: Bước sang năm Bính Ngọ 2026, tuổi Tý rơi vào thế “Tý – Ngọ tương xung”, vận trình đảo lộn. Tuy nhiên, chính biến động này lại mở ra cơ hội đổi vận bất ngờ.
Thành Dura-Europos được mệnh danh là “Pompeii của sa mạc”, nơi lưu giữ những dấu ấn giao thoa hiếm có giữa các nền văn minh Hy Lạp, Ba Tư và La Mã cổ đại.
Lần thứ 2 trong vòng 1 tuần, Quảng trường Mỹ Đình lại mênh mông sóng nước, cả đoạn đường khoảng 300m biến thành sông khiến giao thông tê liệt.
Từng đòi 1.000 tỷ đồng mới chịu di dời, đến nay ngôi nhà trở thành “ốc đảo” lạc lõng giữa trung tâm thành phố phát triển bậc nhất Trung Quốc.
Các nhà khảo cổ đã phát hiện một chiếc rương đá khoảng 3.500 năm tuổi và chiếc hộp gỗ có thể giúp tìm ra lăng mộ của pharaoh Ai Cập Thutmose II.
Bom lượn có điều khiển UMPK, đã giúp lực lượng không quân chiến thuật Nga, từ những nghi ngờ về năng lực chuyển thành “hung thần” trên chiến trường.
Báo tuyết – biểu tượng của vùng núi cao chót vót Trung Á – là một trong những loài mèo lớn bí ẩn và quý hiếm nhất hành tinh.
Chỉ với mức giá bằng một nửa flagship của Apple và Samsung, Xiaomi 15T Pro vẫn sở hữu camera 50MP, zoom quang 5x, chip mạnh và màn hình sáng nhất phân khúc.
Pininfarina vừa xác nhận sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình tạo hình cho siêu xe mới - Turbio, được đồng phát triển cùng thương hiệu non trẻ Vittori.
Hoạt động dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão Matmo diễn ra khẩn trương tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).
Chụp ảnh theo các phong cách khác nhau nhưng các mỹ nhân Việt đều mang tinh thần Trung thu truyền thống, tạo một bữa tiệc thị giác mãn nhãn cho người hâm mộ.
Trong thời tiết mưa gió khắc nghiệt, lưc lượng CSGT đã tập trung cao độ bảo đảm an toàn giao thông thông suốt với tinh thần phục vụ nhân dân.
'TikToker thị phi' Hà Môi lại một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán khi tung ra bộ ảnh đón Trung thu với phong cách cách điệu đầy táo bạo.
Mẫu xe tay ga NS125U mới đến từ Sundiro Honda với thiết kế gợi nhớ tới Spacy huyền thoại. Xe sở hữu động cơ tiết kiệm nhiên liệu kèm trang bị an toàn hiện đại.
Quốc Trường giàu có, từng hé lộ về một số mối tình và chia sẻ lý do không công khai chuyện tình cảm.
Nga đã giành quyền kiểm soát Nikanorivka, nới lỏng "gọng kìm" ở Pokrovsk; chuyên gia Ukraine tố cáo tướng Syrskyi đưa tin sai lệch về tình hình chiến trường.