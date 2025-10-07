Hà Nội

6 tựa game “vô cực” khiến người chơi không thể chiến thắng

Số hóa

6 tựa game “vô cực” khiến người chơi không thể chiến thắng

Một số trò chơi đi ngược quy luật, không có hồi kết, không có phần thưởng, và càng nỗ lực, người chơi càng nhận ra chiến thắng chỉ là ảo tưởng.

Thiên Trang (TH)
Trong phần lớn trò chơi, chiến thắng là mục tiêu cuối cùng, nhưng một số game lại xóa bỏ khái niệm đó hoàn toàn.
7 Days to Die buộc người chơi chiến đấu vô tận trước bầy xác sống không bao giờ ngừng lại, nơi “sống thêm một ngày” chính là chiến thắng duy nhất.
Pathologic 2 đặt người chơi vào cuộc chiến chống dịch bệnh kéo dài 12 ngày, nhưng dù làm gì, thành phố vẫn sụp đổ và không ai được cứu.
Với The Sims 4, người chơi chỉ có thể chứng kiến vòng đời bất tận của nhân vật: sinh, lão, bệnh, tử, rồi thế hệ mới lại tiếp nối.
Far Cry 5 khiến người chơi rơi vào bi kịch, dù chọn cách nào thì Hope County vẫn kết thúc trong hỗn loạn và tàn phá.
Trong Outer Wilds, thời gian chỉ lặp lại sau mỗi 22 phút, mặt trời vẫn nổ tung, và mọi nỗ lực trở về con số không.
Còn No Man’s Sky tưởng như có đích đến là trung tâm vũ trụ, nhưng hóa ra chỉ mở ra một chu kỳ mới, bất tận và vô nghĩa.
Những tựa game này không chỉ là thử thách kỹ năng mà còn khiến người chơi tự hỏi: phải chăng “chiến thắng” chỉ là một ảo tưởng do con người tạo ra?
Thiên Trang (TH)
