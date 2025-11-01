Bức tường bất ngờ đổ sập trong đám tang, 6 người tử vong

Bức tường cao 3 mét và dài khoảng 10 mét bất ngờ đổ sập xuống tại một đám tang ở Trung Quốc, khiến 6 người tử vong.

Trang 163.com đưa tin, vụ việc thương tâm xảy ra tại nhà tang lễ quận Chiêu Dương, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, vào ngày 10/9 nhưng truyền thông mới đưa tin gần đây.

Hôm thảm kịch xảy ra, bức tường cao gần 3 mét và dài khoảng 10 mét bất ngờ đổ sập xuống những người đang ăn tối sau khi đến tham dự lễ tang, khiến 6 nạn nhân tử vong. Lu Keyu, một sinh viên mới tốt nghiệp đại học 25 tuổi, và dì của cô nằm trong số những người thiệt mạng.

Tường cao 3 mét bất ngờ đổ sập trong đám tang ở Trung Quốc khiến 6 người tử vong. Ảnh: Mothership.

Được biết, Lu đã đến nhà tang lễ vào buổi chiều và ở lại đó cho đến tối. Khi Lu đang dùng bữa cùng 5 người khác dưới mái bạt tại khu vực sân của một nhà người dân thì bức tường đổ sập vào họ, khiến cả 6 người tử vong. Chú của Lu, ngồi cùng bàn, may mắn thoát nạn và chỉ bị thương nhẹ.

Mưa lớn tích tụ trên bạt làm gia tăng áp lực lên bức tường vốn có kết cấu không ổn định có thể đã khiến bức tường đổ sập.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Gia đình nạn nhân hy vọng rằng chính quyền sẽ công bố kết quả điều tra chi tiết sự việc và xử lý những người chịu trách nhiệm.

