Thế giới

Bức tường bất ngờ đổ sập trong đám tang, 6 người tử vong

Bức tường cao 3 mét và dài khoảng 10 mét bất ngờ đổ sập xuống tại một đám tang ở Trung Quốc, khiến 6 người tử vong.

An An (Theo Mothership/163)

Trang 163.com đưa tin, vụ việc thương tâm xảy ra tại nhà tang lễ quận Chiêu Dương, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, vào ngày 10/9 nhưng truyền thông mới đưa tin gần đây.

Hôm thảm kịch xảy ra, bức tường cao gần 3 mét và dài khoảng 10 mét bất ngờ đổ sập xuống những người đang ăn tối sau khi đến tham dự lễ tang, khiến 6 nạn nhân tử vong. Lu Keyu, một sinh viên mới tốt nghiệp đại học 25 tuổi, và dì của cô nằm trong số những người thiệt mạng.

tainan.png
Tường cao 3 mét bất ngờ đổ sập trong đám tang ở Trung Quốc khiến 6 người tử vong. Ảnh: Mothership.

Được biết, Lu đã đến nhà tang lễ vào buổi chiều và ở lại đó cho đến tối. Khi Lu đang dùng bữa cùng 5 người khác dưới mái bạt tại khu vực sân của một nhà người dân thì bức tường đổ sập vào họ, khiến cả 6 người tử vong. Chú của Lu, ngồi cùng bàn, may mắn thoát nạn và chỉ bị thương nhẹ.

Mưa lớn tích tụ trên bạt làm gia tăng áp lực lên bức tường vốn có kết cấu không ổn định có thể đã khiến bức tường đổ sập.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Gia đình nạn nhân hy vọng rằng chính quyền sẽ công bố kết quả điều tra chi tiết sự việc và xử lý những người chịu trách nhiệm.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ sập tường ở Ấn Độ

Nguồn video: The New Indian Express
Bài liên quan

Thế giới

Sập nhà ở Tây Ban Nha, nhiều người thiệt mạng

4 công nhân xây dựng đã thiệt mạng sau khi một tòa nhà bị sập trong quá trình cải tạo ở Madrid, Tây Ban Nha.

Theo Metro, vụ sập nhà xảy ra tại trung tâm Madrid, gần nhà hát opera và cung điện hoàng gia, vào chiều 7/10 (giờ địa phương).

Khi đó, tòa nhà 6 tầng đang trong quá trình cải tạo đổ sập xuống, khiến 4 công nhân tử vong, gồm 3 nam giới và 1 phụ nữ. Một công nhân xây dựng, được xác định là Mikhail, đang bơm bê tông vào các tầng dưới của tòa nhà và ở bên ngoài thì vụ sập xảy ra.

Xem chi tiết

Thế giới

Mưa lớn làm sập mỏ vàng, 14 người tử vong

Mưa lớn kéo dài khiến một mỏ vàng ở Venezuela bị sập, làm ít nhất 14 người thiệt mạng.

Theo The News, vụ sập mỏ vàng xảy ra tại thành phố El Callao, một khu vực nổi tiếng với hoạt động khai thác mỏ, vào ngày 13/10.

"Những trận mưa xối xả ở miền Nam Venezuela đã gây ra vụ sập mỏ vàng khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Các nạn nhân được phát hiện dưới mỏ bị ngập nước", lực lượng cứu hộ cho biết.

Xem chi tiết

Thế giới

Mái nhà hàng đổ sập ở Brazil, nhiều người thương vong

Phần mái của một nhà hàng cao cấp ở thành phố Sao Paulo, Brazil, bất ngờ đổ sập khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Theo Tân Hoa Xã, Sở Cứu hỏa thành phố Sao Paulo cho biết, phần mái của một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố Sao Paulo bất ngờ bị sập vào ngày 8/10.

Vào thời điểm nhà hàng bị sập, có khoảng 20 người bên trong quán ăn, một nhân chứng may mắn thoát nạn kể lại với phương tiện truyền thông địa phương.

Xem chi tiết

