Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Mưa lớn làm sập mỏ vàng, 14 người tử vong

Mưa lớn kéo dài khiến một mỏ vàng ở Venezuela bị sập, làm ít nhất 14 người thiệt mạng.

An An (Theo The News)

Theo The News, vụ sập mỏ vàng xảy ra tại thành phố El Callao, một khu vực nổi tiếng với hoạt động khai thác mỏ, vào ngày 13/10.

"Những trận mưa xối xả ở miền Nam Venezuela đã gây ra vụ sập mỏ vàng khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Các nạn nhân được phát hiện dưới mỏ bị ngập nước", lực lượng cứu hộ cho biết.

sap.png
Mưa lớn làm suy yếu kết cấu của mỏ và dẫn đến vụ sập mỏ vàng ở Venezuela ngày 13/10. Số người tử vong có thể còn gia tăng. Ảnh: APA.

Hoạt động cứu hộ được thực hiện dưới sự giám sát của Chuẩn tướng Gregory González Acevedo. Một sở chỉ huy cũng đã được thành lập để điều phối hoạt động này.

Trước tiên, các đội cứu hộ tập trung vào việc rút nước khỏi mỏ. Truyền thông địa phương đưa tin, các cơ quan ứng phó khẩn cấp cố gắng bơm hết nước ra khỏi tất cả giếng trong khu vực để giảm mực nước trong giai đoạn đầu và tiếp tục các nỗ lực cứu hộ.

Chính quyền và người dân địa phương lo ngại số người chết có thể tăng lên trong khi các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp diễn.

Thảm kịch này làm nổi bật tình trạng nguy hiểm mà những người làm việc trong ngành khai thác mỏ ở Venezuela phải đối mặt, đặc biệt là tại các mỏ vàng quy mô nhỏ và không chính thức, nơi không đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn. Được biết, trong những năm gần đây, khu vực này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn khai thác mỏ.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ sập tường ở Ấn Độ khiến 8 người thiệt mạng

Nguồn video: The New Indian Express
#Thảm họa sập mỏ vàng Venezuela #Nguy hiểm trong khai thác mỏ #An toàn lao động trong mỏ vàng #sập mỏ vàng ở venezuela #sập mỏ vàng

Bài liên quan

Thế giới

Mái nhà hàng đổ sập ở Brazil, nhiều người thương vong

Phần mái của một nhà hàng cao cấp ở thành phố Sao Paulo, Brazil, bất ngờ đổ sập khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Theo Tân Hoa Xã, Sở Cứu hỏa thành phố Sao Paulo cho biết, phần mái của một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố Sao Paulo bất ngờ bị sập vào ngày 8/10.

Vào thời điểm nhà hàng bị sập, có khoảng 20 người bên trong quán ăn, một nhân chứng may mắn thoát nạn kể lại với phương tiện truyền thông địa phương.

Xem chi tiết

Thế giới

Sập nhà ở Tây Ban Nha, nhiều người thiệt mạng

4 công nhân xây dựng đã thiệt mạng sau khi một tòa nhà bị sập trong quá trình cải tạo ở Madrid, Tây Ban Nha.

Theo Metro, vụ sập nhà xảy ra tại trung tâm Madrid, gần nhà hát opera và cung điện hoàng gia, vào chiều 7/10 (giờ địa phương).

Khi đó, tòa nhà 6 tầng đang trong quá trình cải tạo đổ sập xuống, khiến 4 công nhân tử vong, gồm 3 nam giới và 1 phụ nữ. Một công nhân xây dựng, được xác định là Mikhail, đang bơm bê tông vào các tầng dưới của tòa nhà và ở bên ngoài thì vụ sập xảy ra.

Xem chi tiết

Thế giới

Thương vong mới nhất trong vụ sập trường học ở Indonesia

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà tại trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở Sidoarjo Regency, Đông Java, Indonesia, đã tăng lên 60 người.

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết, số nạn nhân tử vong trong vụ sập tòa nhà tại trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở Sidoarjo Regency, Đông Java, hôm 29/9 đã tăng lên 60 người sau khi các đội tìm kiếm cứu nạn tìm thấy thêm 11 thi thể vào ngày 6/10.

sap1.jpg
Hiện trường vụ sập tòa nhà tại trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny nhìn từ trên cao hôm 5/10/2025. Ảnh: Xinhua News.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới