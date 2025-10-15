Mưa lớn làm sập mỏ vàng, 14 người tử vong

Mưa lớn kéo dài khiến một mỏ vàng ở Venezuela bị sập, làm ít nhất 14 người thiệt mạng.

Theo The News, vụ sập mỏ vàng xảy ra tại thành phố El Callao, một khu vực nổi tiếng với hoạt động khai thác mỏ, vào ngày 13/10.

"Những trận mưa xối xả ở miền Nam Venezuela đã gây ra vụ sập mỏ vàng khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Các nạn nhân được phát hiện dưới mỏ bị ngập nước", lực lượng cứu hộ cho biết.

Mưa lớn làm suy yếu kết cấu của mỏ và dẫn đến vụ sập mỏ vàng ở Venezuela ngày 13/10. Số người tử vong có thể còn gia tăng. Ảnh: APA.

Hoạt động cứu hộ được thực hiện dưới sự giám sát của Chuẩn tướng Gregory González Acevedo. Một sở chỉ huy cũng đã được thành lập để điều phối hoạt động này.

Trước tiên, các đội cứu hộ tập trung vào việc rút nước khỏi mỏ. Truyền thông địa phương đưa tin, các cơ quan ứng phó khẩn cấp cố gắng bơm hết nước ra khỏi tất cả giếng trong khu vực để giảm mực nước trong giai đoạn đầu và tiếp tục các nỗ lực cứu hộ.

Chính quyền và người dân địa phương lo ngại số người chết có thể tăng lên trong khi các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp diễn.

Thảm kịch này làm nổi bật tình trạng nguy hiểm mà những người làm việc trong ngành khai thác mỏ ở Venezuela phải đối mặt, đặc biệt là tại các mỏ vàng quy mô nhỏ và không chính thức, nơi không đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn. Được biết, trong những năm gần đây, khu vực này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn khai thác mỏ.

