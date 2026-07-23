Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Tiết lộ sốc về vật chất nặng nhất vũ trụ: Một thìa bằng cả ngọn núi

Sau cái chết dữ dội của một ngôi sao khổng lồ, vũ trụ có thể tạo ra một vật thể nhỏ bé nhưng đặc và nặng đến mức thách thức nhận thức của con người.

Thanh Bình (tổng hợp)

Sao neutron là phần lõi còn sót lại sau khi một ngôi sao có khối lượng lớn phát nổ dưới dạng siêu tân tinh. Khi nguồn nhiên liệu hạt nhân cạn kiệt, lực hấp dẫn khổng lồ khiến lõi ngôi sao sụp đổ gần như tức thì. Áp suất lớn đến mức proton và electron kết hợp với nhau để tạo thành neutron, biến cả lõi sao thành một “quả cầu” gần như chỉ gồm các neutron xếp sát nhau.

Ảnh: astronomy

Điều đáng kinh ngạc là một sao neutron thường chỉ có đường kính khoảng 20–25 km, tức nhỏ hơn nhiều thành phố trên Trái Đất. Thế nhưng, khối lượng của nó lại vào khoảng 1,4 đến hơn 2 lần khối lượng Mặt Trời. Hãy tưởng tượng toàn bộ khối lượng của Mặt Trời – với đường kính gần 1,4 triệu km – bị nén vào một vật thể chỉ rộng vài chục kilomet. Đó là lý do sao neutron thuộc nhóm những thiên thể đặc nhất trong vũ trụ, chỉ đứng sau các lỗ đen.

Ảnh: universoastronomia

Mật độ của sao neutron khó hình dung bằng những con số thông thường. Một thìa cà phê vật chất lấy từ bề mặt của nó có thể nặng khoảng một tỷ tấn, tương đương khối lượng của cả một ngọn núi lớn hoặc hàng trăm triệu chiếc ô tô. Tất nhiên, trong thực tế không thể mang vật chất từ sao neutron về Trái Đất, bởi khi rời khỏi môi trường áp suất cực lớn, nó sẽ không còn giữ được trạng thái ban đầu.

Lực hấp dẫn trên bề mặt sao neutron cũng đáng kinh ngạc. Nếu một người nặng 70 kg có thể đứng trên đó (điều không thể xảy ra), trọng lượng của họ sẽ tăng lên tới hàng chục nghìn tỷ lần. Ánh sáng phát ra từ bề mặt ngôi sao cũng bị bẻ cong đáng kể bởi trường hấp dẫn cực mạnh, một hiện tượng được dự đoán bởi thuyết tương đối rộng của Albert Einstein.

Ảnh: esa

Không chỉ đặc, nhiều sao neutron còn quay với tốc độ cực nhanh. Một số sao xung (pulsar) – một dạng sao neutron phát chùm sóng vô tuyến đều đặn – có thể quay hàng trăm lần mỗi giây. Đồng thời, chúng sở hữu từ trường mạnh gấp hàng nghìn tỷ lần từ trường Trái Đất, đủ để làm biến dạng hành vi của vật chất và bức xạ trong vùng lân cận.

Đến nay, các nhà vật lý vẫn chưa hiểu hoàn toàn cấu trúc bên trong sao neutron. Họ cho rằng ở phần lõi sâu nhất, vật chất có thể tồn tại dưới những trạng thái chưa từng được tạo ra trong bất kỳ phòng thí nghiệm nào trên Trái Đất, chẳng hạn như plasma quark hoặc các dạng vật chất siêu đặc khác.

Sao neutron là minh chứng cho khả năng kỳ lạ của tự nhiên: từ tàn dư của một ngôi sao đã chết, vũ trụ tạo nên một vật thể nhỏ bé nhưng chứa lượng vật chất khổng lồ, giúp con người khám phá những giới hạn cuối cùng của vật lý.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#đặc điểm vật chất sao neutron #khối lượng và mật độ cực cao #tác động của lực hấp dẫn mạnh #quay nhanh và từ trường lớn #khám phá giới hạn vật lý trong vũ trụ

Bài liên quan

Kho tri thức

Ngôi sao tương tự mặt trời nuốt chửng hành tinh của nó

Các nhà thiên văn học đã tìm thấy bằng chứng cho thấy TOI-5882, một ngôi sao giống Mặt Trời cách Trái Đất khoảng 1.300 năm ánh sáng, có thể đã nuốt chửng một trong những hành tinh của chính nó.

Nhóm nghiên cứu, do nhà thiên văn học Brooke Kotten thuộc Đại học Michigan dẫn đầu, đã phát hiện ra một manh mối quan trọng trong thành phần hóa học của ngôi sao này. TOI-5882 chứa lượng lithium nhiều hơn nhiều so với mức mà các nhà nghiên cứu thường dự đoán sẽ tìm thấy trong một ngôi sao thuộc loại này.

mit-swallowed-planet-02-press.jpg
Ngôi sao nuốt chửng hành tinh quay quanh nó để lại dấu tích nồng độ lithium cao bất thường.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Hành tinh làm bằng kim cương có thật hay chỉ là khoa học viễn tưởng?

Trong vũ trụ bao la, các nhà thiên văn đã phát hiện những thế giới kỳ lạ đến mức ý tưởng về một hành tinh kim cương không còn hoàn toàn là chuyện viễn tưởng.

Khi nghe đến cụm từ "hành tinh toàn kim cương", nhiều người dễ hình dung một khối đá quý khổng lồ lấp lánh giữa không gian. Thực tế, các nhà khoa học không cho rằng có hành tinh nào được cấu tạo hoàn toàn từ kim cương nguyên chất. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy có thể tồn tại những hành tinh mà phần lớn lớp bên trong chứa lượng kim cương khổng lồ, nhiều hơn bất kỳ nơi nào trên Trái Đất.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Nghịch lý Fermi- một trong những câu hỏi lớn nhất của vũ trụ học hiện đại

Vũ trụ có hàng trăm tỷ thiên hà và vô số hành tinh, nhưng vì sao nhân loại vẫn chưa tìm thấy bất kỳ nền văn minh ngoài Trái Đất nào?

Đó chính là câu hỏi cốt lõi của Nghịch lý Fermi – một trong những bí ẩn lớn nhất của thiên văn học hiện đại. Cái tên này bắt nguồn từ Enrico Fermi, người đã đặt ra câu hỏi nổi tiếng vào khoảng năm 1950: "Họ ở đâu?" Nếu vũ trụ rộng lớn đến vậy và sự sống thông minh không phải là điều hiếm gặp, lẽ ra con người đã phải nhìn thấy dấu vết của các nền văn minh ngoài hành tinh từ rất lâu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới