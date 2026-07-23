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[GALLERY] Toyota Land Cruiser thế hệ mới lộ diện, có thể là SUV thuần điện

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota Land Cruiser thế hệ mới lộ diện, có thể là SUV thuần điện

Một chiếc xe thử nghiệm được ngụy trang kín mít xếp cạnh Land Cruiser 300 Series lộ diện, khiến nhiều người tin rằng đây có thể là Land Cruiser thuần điện mới.

Tâm Võ
Toyota vừa làm dấy lên nhiều đồn đoán về một mẫu xe hoàn toàn mới khi ông Andrea Carlucci, Giám đốc Marketing và Chiến lược sản phẩm của Toyota châu Âu, đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh một chiếc xe thử nghiệm được ngụy trang kín mít đứng cạnh Land Cruiser 300 Series.
Toyota vừa làm dấy lên nhiều đồn đoán về một mẫu xe hoàn toàn mới khi ông Andrea Carlucci, Giám đốc Marketing và Chiến lược sản phẩm của Toyota châu Âu, đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh một chiếc xe thử nghiệm được ngụy trang kín mít đứng cạnh Land Cruiser 300 Series.
Trong bức ảnh được chia sẻ, mẫu xe bí ẩn xuất hiện bên cạnh Land Cruiser 300 – dòng SUV vẫn chưa được phân phối tại thị trường Bắc Mỹ. Dù Toyota không tiết lộ bất kỳ thông tin kỹ thuật nào, dòng chú thích "THE Legend evolves" (tạm dịch: Huyền thoại đang tiến hóa) đã làm dấy lên nhiều suy đoán rằng mẫu xe mới sẽ là một thành viên của gia đình Land Cruiser.
Trong bức ảnh được chia sẻ, mẫu xe bí ẩn xuất hiện bên cạnh Land Cruiser 300 – dòng SUV vẫn chưa được phân phối tại thị trường Bắc Mỹ. Dù Toyota không tiết lộ bất kỳ thông tin kỹ thuật nào, dòng chú thích "THE Legend evolves" (tạm dịch: Huyền thoại đang tiến hóa) đã làm dấy lên nhiều suy đoán rằng mẫu xe mới sẽ là một thành viên của gia đình Land Cruiser.
Theo nhận định của tạp chí Drive (Australia), nhiều khả năng đây chính là phiên bản thương mại của mẫu Land Cruiser chạy điện mà Toyota từng giới thiệu dưới dạng xe ý tưởng. Qua những hình ảnh ban đầu, chiếc xe thử nghiệm sở hữu kiểu dáng crossover thay vì SUV khung gầm rời truyền thống.
Theo nhận định của tạp chí Drive (Australia), nhiều khả năng đây chính là phiên bản thương mại của mẫu Land Cruiser chạy điện mà Toyota từng giới thiệu dưới dạng xe ý tưởng. Qua những hình ảnh ban đầu, chiếc xe thử nghiệm sở hữu kiểu dáng crossover thay vì SUV khung gầm rời truyền thống.
Kích thước xe được cho là tương đương, hoặc nhỉnh hơn đôi chút so với Toyota Grand Highlander. Nếu dự đoán này chính xác, đây sẽ là bước chuyển đáng chú ý của dòng Land Cruiser. Trong suốt nhiều thập kỷ, mẫu SUV này luôn gắn liền với kết cấu body-on-frame (khung gầm rời) nhằm tối ưu khả năng vận hành địa hình.
Kích thước xe được cho là tương đương, hoặc nhỉnh hơn đôi chút so với Toyota Grand Highlander. Nếu dự đoán này chính xác, đây sẽ là bước chuyển đáng chú ý của dòng Land Cruiser. Trong suốt nhiều thập kỷ, mẫu SUV này luôn gắn liền với kết cấu body-on-frame (khung gầm rời) nhằm tối ưu khả năng vận hành địa hình.
Tuy nhiên, mẫu concept Land Cruiser Se ra mắt tại Japan Mobility Show 2023 đã cho thấy Toyota đang cân nhắc một hướng đi mới với kết cấu thân xe liền khối (unibody), phù hợp hơn với xu hướng điện hóa.
Tuy nhiên, mẫu concept Land Cruiser Se ra mắt tại Japan Mobility Show 2023 đã cho thấy Toyota đang cân nhắc một hướng đi mới với kết cấu thân xe liền khối (unibody), phù hợp hơn với xu hướng điện hóa.
Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về việc mẫu crossover chạy điện hoàn toàn mới có sử dụng tên gọi Land Cruiser hay không. Hiện hãng xe Toyota cũng chưa công bố nền tảng khung gầm hoặc hệ truyền động của xe.
Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về việc mẫu crossover chạy điện hoàn toàn mới có sử dụng tên gọi Land Cruiser hay không. Hiện hãng xe Toyota cũng chưa công bố nền tảng khung gầm hoặc hệ truyền động của xe.
Một số nguồn tin cho rằng mẫu xe có thể sử dụng chung kiến trúc với Highlander thế hệ mới chạy điện đang được Toyota phát triển. Một giả thuyết khác là xe sẽ được phát triển trên nền tảng dẫn động cầu sau của Toyota Crown Sedan, hiện chỉ được bán tại Nhật Bản và Trung Quốc. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán.
Một số nguồn tin cho rằng mẫu xe có thể sử dụng chung kiến trúc với Highlander thế hệ mới chạy điện đang được Toyota phát triển. Một giả thuyết khác là xe sẽ được phát triển trên nền tảng dẫn động cầu sau của Toyota Crown Sedan, hiện chỉ được bán tại Nhật Bản và Trung Quốc. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán.
Dù vậy, sự xuất hiện của nguyên mẫu ngụy trang cho thấy Toyota đang đẩy nhanh quá trình phát triển một mẫu crossover hoàn toàn mới. Nếu đúng theo lộ trình hiện tại, phiên bản thương mại nhiều khả năng sẽ được giới thiệu trước khi thập kỷ này khép lại.
Dù vậy, sự xuất hiện của nguyên mẫu ngụy trang cho thấy Toyota đang đẩy nhanh quá trình phát triển một mẫu crossover hoàn toàn mới. Nếu đúng theo lộ trình hiện tại, phiên bản thương mại nhiều khả năng sẽ được giới thiệu trước khi thập kỷ này khép lại.
Video: Hé lộ mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser thế hệ mới bản chạy điện.
Tâm Võ
#Toyota Land Cruiser thế hệ mới lộ diện #Toyota #Land Cruiser #SUV #thuần điện #crossover

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