"Bông hồng lai tai tiếng" Thái Lan đốn tim với bộ ảnh đón sinh nhật tuổi 28

Cộng đồng trẻ

"Bông hồng lai tai tiếng" Thái Lan đốn tim với bộ ảnh đón sinh nhật tuổi 28

Mặc dù từng vướng vào nhiều thị phi, tuy nhiên nhan sắc xinh đẹp cuốn hút của Patricia Tanchanok Good là điều mà nhiều người không thể phủ nhận.

Trầm Phương
Thường xuyên vướng vào những lùm xùm thị phi, đặc biệt là chuyện tình cảm, nữ diễn viên Patricia Tanchanok Good vẫn luôn là cái tên "hot" trên mạng xã hội xứ Chùa Vàng. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, cô nàng gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 28 với vẻ đẹp ngọt ngào, cuốn hút, khiến không ít người hâm mộ "đổ gục". (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, "bông hồng lai" mang hai dòng máu Thái - Anh diện trang phục màu hồng nữ tính, khoe trọn vóc dáng thon gọn và làn da căng bóng. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ, Patricia còn thể hiện sự trưởng thành và thoải mái với chính mình. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng tạo dáng tinh nghịch bên chiếc bánh kem nhỏ xinh, thậm chí còn không ngại làm mặt xấu với kem dính trên mũi, một hình ảnh vô cùng đáng yêu và gần gũi. (Ảnh: IGNV)
Dù từng bị gán mác "nữ diễn viên bị ghét nhất Thái Lan", Patricia Tanchanok Good vẫn luôn chứng minh sức hút của bản thân qua từng vai diễn và mỗi lần xuất hiện. (Ảnh: IGNV)
Patricia Tanchanok Good trước đây từng bị dân mạng Thái Lan tẩy chay kịch liệt sau tin đồn “cắm sừng” bạn trai thiếu gia. (Ảnh: IGNV)
Tuy vậy sau thời điểm đó, cô nàng vẫn nhận được không ít lời mời đóng phim, chụp hình quảng cáo nhờ sở hữu ngoại hình quá đỗi lung linh. (Ảnh: IGNV)
Về đời tư, Patricia Tanchanok đã có khoảng thời gian 3 năm hẹn hò kín tiếng với Note Wiset Rungsisingpipat, trước khi nhận được lời cầu hôn vào 6/2022. (Ảnh: IGNV)
Mỹ nhân Thái Lan hiện đã trải qua 2 lần sinh nở. Trên trang cá nhân, cô nàng thường xuyên cập nhật hình ảnh hai thiên thần nhỏ đáng yêu. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Patricia Tanchanok #Nữ diễn viên Thái Lan #sinh nhật 28 tuổi #đẹp lung linh #bộ ảnh #sao Thái Lan

