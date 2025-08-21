Jun Vũ "gây sốt" với bộ ảnh mới: Xinh đẹp "mọng nước" bên... cà chua bi

Không còn là những concept lộng lẫy, Jun Vũ đã chọn những trái cà chua bi nhỏ xinh làm phụ kiện chính, tạo nên một sự kết hợp độc đáo nhưng vô cùng ăn ý.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi cầu tiến, ham học hỏi, sự nghiệp đi lên và hãy chi tiêu thông minh.
Biệt thự của Hoa hậu Hà Kiều Anh mang phong cách Á Đông cổ kính, rộng 450m2 là nơi lưu giữ kỷ niệm và tình yêu thương của cả gia đình.
Không còn là "của riêng" làng MC Esports, Linh Nắng giờ đây đã trở thành bóng hồng được yêu mến của các môn thể thao truyền thống.
Trâm Anh sở hữu làn da không tỳ vết, gương mặt cuốn hút cùng vóc dáng quyến rũ. Cô gây chú ý khi đóng phim Tử chiến trên không cùng Kaity Nguyễn.
Từ khi bước chân vào con đường YouTuber, Judy đã nhanh chóng gây ấn tượng nhờ gương mặt khả ái, đôi mắt to sáng và nụ cười trong trẻo.
Các nhà khảo cổ học Đức phát hiện bút viết bằng xương hiếm có, mở ra manh mối quan trọng về đời sống, tri thức và nghi lễ tâm linh của người Celt cổ đại.
Hồ Nakuru ở Kenya được biết đến như một trong những điểm đến nổi bật nhất của châu Phi, nơi kết hợp vẻ đẹp thiên nhiên, chim muông và cảnh quan hùng vĩ độc đáo.
Mới đây, nữ cầu thủ Trần Thị Duyên đã khiến cộng đồng mạng một phen "đứng hình" khi khoe những bức ảnh đầy nóng bỏng.
Đỗ Nhật Hoàng xuất thân là vũ công, từng công khai một mối tình. Mới đây, anh gây chú ý khi góp mặt trong phim Mưa đỏ.
Gustave Eiffel là kiến trúc sư tài ba khi là "tác giả" của nhiều công trình nổi tiếng thế giới, bao gồm tháp Eiffel (Pháp), Tượng Nữ thần Tự do (Mỹ).
Dưới thời Tam quốc, một số cao nhân có tài năng hơn người nhưng vì một số lý do mà chọn cuộc sống ẩn cư, không màng danh lợi.
Mạng thần kinh nhân tạo (Artificial Neural Networks – ANN) là một trong những nền tảng quan trọng nhất của trí tuệ nhân tạo, mô phỏng hoạt động của não người.
VinFast VF Wild màu mới vừa xuất hiện tại Hà Nội, thu hút sự chú ý của giới mê xe. Mẫu bán tải điện gây ấn tượng thiết kế khỏe khoắn, trang bị hiện đại.
Công nghệ AI biến dàn nhân vật Thám Tử Lừng Danh Conan thành người thật với vẻ đẹp và thần thái khiến fan “đứng ngồi không yên”.
Trong 3 ngày cuối tháng 6 nhuận, ba con giáp được cát tinh chiếu mệnh, gặp nhiều cơ hội vàng, công danh rực rỡ, tài lộc dồi dào bất tận.
Cuộc tháo chạy của Từ Hi Thái hậu khiến Tử Cấm Thành từng huy hoàng rơi vào cảnh tàn phá, hé lộ chương sử đầy biến động của triều đại nhà Thanh.
Từng chỉ là phần cây bị vứt bỏ khi trồng, chồi hoa bia giờ đây được xếp vào danh sách những loại rau đắt đỏ nhất hành tinh.
Lực lượng Ukraine đã sử dụng UAV trinh sát và UAV tấn công để phá hủy hoàn toàn một đoàn xe pháo binh Nga.
Căn biệt thự không chỉ đảm bảo công năng và thẩm mỹ, mà còn là sự hòa hợp với thiên nhiên, mang đến không gian nghỉ dưỡng.
Một con dao găm bằng đồng 3.600 năm tuổi, gắn đinh tán bạc hiếm có, vừa được phát hiện trong xác tàu đắm cổ đại của người Crete-Minoan.