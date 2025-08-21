Hà Nội

Rich kid Chao khoe khoảnh khắc tập pilates "độ" vóc dáng khiến fan xuýt xoa

Theo đuổi bộ môn pilates hơn 2 năm nay, cô nàng "rich kid" Chao sở hữu vóc dáng săn chắc, thon gọn khiến nhiều người mơ ước.

Trầm Phương
Nổi tiếng là một trong những rich kid Gen Z đình đám nhất, Chao (tên thật Nguyễn Châu Anh, SN 2003) không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích học tập đáng nể mà còn sở hữu gu thời trang và phong cách sống đầy tích cực. (Ảnh: IGNV)
Nổi tiếng là một trong những rich kid Gen Z đình đám nhất, Chao (tên thật Nguyễn Châu Anh, SN 2003) không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích học tập đáng nể mà còn sở hữu gu thời trang và phong cách sống đầy tích cực. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, cô nàng đã khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi đăng tải loạt ảnh tập Pilates, khoe vóc dáng săn chắc, thon gọn. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, cô nàng đã khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi đăng tải loạt ảnh tập Pilates, khoe vóc dáng săn chắc, thon gọn. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh, Chao diện thiết kế đồ tập màu hồng ôm sát, khoe thân hình không chút mỡ thừa. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh, Chao diện thiết kế đồ tập màu hồng ôm sát, khoe thân hình không chút mỡ thừa. (Ảnh: IGNV)
Theo tập bộ môn này hơn 2 năm nay, Chao đã có thể thực hiện những động tác nâng cao, cải thiện body rõ rệt. (Ảnh: IGNV)
Theo tập bộ môn này hơn 2 năm nay, Chao đã có thể thực hiện những động tác nâng cao, cải thiện body rõ rệt. (Ảnh: IGNV)
Trên trang cá nhân, không ít lần cô nàng đăng tải những khoảnh khắc check-in trong phòng tập, ghi lại những bài tập với độ khó tăng dần. (Ảnh: IGNV)
Trên trang cá nhân, không ít lần cô nàng đăng tải những khoảnh khắc check-in trong phòng tập, ghi lại những bài tập với độ khó tăng dần. (Ảnh: IGNV)
Được biết, pilates là phương pháp tập luyện giúp cơ thể dẻo dai với nhiều bài tập kiểm soát nhưng vẫn tăng cường sức mạnh cơ bắp, hỗ trợ giảm cân. (Ảnh: IGNV)
Được biết, pilates là phương pháp tập luyện giúp cơ thể dẻo dai với nhiều bài tập kiểm soát nhưng vẫn tăng cường sức mạnh cơ bắp, hỗ trợ giảm cân. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh những bài tập trên thảm, bộ môn này còn thu hút bởi các máy móc, dụng cụ chuyên nghiệp để tăng thêm hiệu quả. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh những bài tập trên thảm, bộ môn này còn thu hút bởi các máy móc, dụng cụ chuyên nghiệp để tăng thêm hiệu quả. (Ảnh: IGNV)
Việc tập luyện Pilates không chỉ giúp Chao giữ gìn vóc dáng mà còn là bí quyết để cô duy trì năng lượng tích cực, luôn rạng rỡ và tràn đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Việc tập luyện Pilates không chỉ giúp Chao giữ gìn vóc dáng mà còn là bí quyết để cô duy trì năng lượng tích cực, luôn rạng rỡ và tràn đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh này một lần nữa khẳng định sức hút của Chao không chỉ đến từ danh xưng "rich kid" mà còn từ chính sự chăm chỉ, nỗ lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh này một lần nữa khẳng định sức hút của Chao không chỉ đến từ danh xưng "rich kid" mà còn từ chính sự chăm chỉ, nỗ lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày. (Ảnh: IGNV)
Nhờ có sự chăm chỉ luyện tập, Chao giữ được thân hình đẹp, có thể cân được nhiều loại outfit khác nhau, từ cá tính, gai góc đến nhẹ nhàng, ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)
Nhờ có sự chăm chỉ luyện tập, Chao giữ được thân hình đẹp, có thể cân được nhiều loại outfit khác nhau, từ cá tính, gai góc đến nhẹ nhàng, ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Chao #Pilates #Vóc dáng #Rich kid #Tập luyện #rich kid Gen Z

