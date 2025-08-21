Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hot girl Hà Thành khoe dáng nuột nà bên hồ bơi, thần thái cuốn hút

Cộng đồng trẻ

Hot girl Hà Thành khoe dáng nuột nà bên hồ bơi, thần thái cuốn hút

Diện bikini cut-out táo bạo, hot girl Hà thành Lê Phương Anh tự tin khoe trọn đường cong nóng bỏng, thần thái cuốn hút khiến người đối diện khó rời mắt.

Trầm Phương
Lê Phương Anh, gương mặt hot girl đình đám Hà thành, một lần nữa khiến cộng đồng mạng chao đảo với những hình ảnh mới nhất. Cô nàng vừa đăng tải bộ ảnh nóng bỏng trong trang phục áo tắm, khoe trọn vóc dáng chuẩn chỉnh và thần thái cuốn hút bên hồ bơi. (Ảnh: IGNV)
Lê Phương Anh, gương mặt hot girl đình đám Hà thành, một lần nữa khiến cộng đồng mạng chao đảo với những hình ảnh mới nhất. Cô nàng vừa đăng tải bộ ảnh nóng bỏng trong trang phục áo tắm, khoe trọn vóc dáng chuẩn chỉnh và thần thái cuốn hút bên hồ bơi. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Lê Phương Anh diện một thiết kế bikini màu đen đơn giản nhưng không kém phần quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Lê Phương Anh diện một thiết kế bikini màu đen đơn giản nhưng không kém phần quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế cut-out tinh tế ở phần ngực và eo giúp cô nàng khoe khéo đường cong gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế cut-out tinh tế ở phần ngực và eo giúp cô nàng khoe khéo đường cong gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Làn da trắng ngần cùng đôi chân dài miên man càng làm tôn lên vẻ đẹp hình thể của cô. (Ảnh: IGNV)
Làn da trắng ngần cùng đôi chân dài miên man càng làm tôn lên vẻ đẹp hình thể của cô. (Ảnh: IGNV)
Ánh mắt cuốn hút, nụ cười rạng rỡ cùng mái tóc dài bồng bềnh đã làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên và sức hút của cô. (Ảnh: IGNV)
Ánh mắt cuốn hút, nụ cười rạng rỡ cùng mái tóc dài bồng bềnh đã làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên và sức hút của cô. (Ảnh: IGNV)
Ngay sau khi được đăng tải, bộ ảnh đã nhận được hàng nghìn lượt tương tác từ cư dân mạng. Nhiều người không ngần ngại để lại những lời khen "có cánh" cho nhan sắc và vóc dáng "vạn người mê" của Lê Phương Anh. (Ảnh: IGNV)
Ngay sau khi được đăng tải, bộ ảnh đã nhận được hàng nghìn lượt tương tác từ cư dân mạng. Nhiều người không ngần ngại để lại những lời khen "có cánh" cho nhan sắc và vóc dáng "vạn người mê" của Lê Phương Anh. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh này một lần nữa khẳng định sức hút mạnh mẽ của cô nàng hot girl này trên mạng xã hội. Mặc dù không hoạt động nghệ thuật nhưng cô nàng vẫn nhận về nhiều sự quan tâm từ netizen. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh này một lần nữa khẳng định sức hút mạnh mẽ của cô nàng hot girl này trên mạng xã hội. Mặc dù không hoạt động nghệ thuật nhưng cô nàng vẫn nhận về nhiều sự quan tâm từ netizen. (Ảnh: IGNV)
Xinh đẹp và nổi tiếng là thế, nhưng ít ai biết rằng Lê Phương Anh đã là mẹ 2 con. Trên mạng xã hội, nàng hot girl rất kín tiếng về đời tư và hình ảnh con cái. (Ảnh: IGNV)
Xinh đẹp và nổi tiếng là thế, nhưng ít ai biết rằng Lê Phương Anh đã là mẹ 2 con. Trên mạng xã hội, nàng hot girl rất kín tiếng về đời tư và hình ảnh con cái. (Ảnh: IGNV)
Dù đã là mẹ hai con, Phương Anh vẫn sở hữu thân hình săn chắc, thon gọn đáng mơ ước. (Ảnh: IGNV)
Dù đã là mẹ hai con, Phương Anh vẫn sở hữu thân hình săn chắc, thon gọn đáng mơ ước. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng hiện sở hữu lượng fan đông đảo với trang Instagram có hơn 588.000 người theo dõi, kênh Tiktok với hơn 2 triệu người theo dõi. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng hiện sở hữu lượng fan đông đảo với trang Instagram có hơn 588.000 người theo dõi, kênh Tiktok với hơn 2 triệu người theo dõi. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Lê Phương Anh #hot girl Hà Thành #bikini #dáng đẹp #hồ bơi #Hot girl Hà Thành khoe dáng nuột nà

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT