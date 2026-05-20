Bé 10 ngày tuổi thoát khỏi u quái hiếm gặp gây nguy hiểm tính mạng

Khối u hiếm gặp kéo dài từ vùng bụng xuống cùng cụt đã khiến bé sơ sinh rơi vào tình trạng nguy kịch. Nhờ cuộc phẫu thuật khẩn cấp, bệnh nhi đã được cứu sống.

Thúy Nga

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh viện Nhi Đồng 2 vừa điều trị thành công cho bé gái 10 ngày tuổi mang khối u quái (teratoma) vùng cùng cụt khổng lồ gây chèn ép nhiều cơ quan, khiến trẻ suy hô hấp nặng và suy thận cấp.

Bệnh nhi sinh thường, đủ tháng và được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ. Trong suốt thai kỳ, gia đình không ghi nhận bất thường qua các lần khám thai định kỳ.

Tuy nhiên, đến ngày thứ 10 sau sinh, bé bắt đầu xuất hiện tình trạng bụng chướng căng, bỏ bú, không đi tiêu, tiểu được và nhanh chóng rơi vào suy hô hấp nặng.

Khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch với nhiều biến chứng nghiêm trọng. Khối u lớn trong ổ bụng gây chèn ép khiến bụng căng chướng, trẻ khó thở nặng. Đồng thời, khối u tiếp tục chèn ép ruột và hệ tiết niệu, dẫn đến tắc ruột, bí tiểu và suy thận cấp.

Thăm khám cho bệnh nhi chướng bụng do u quái - Ảnh BVCC

Kết quả siêu âm, X-quang và chụp CT cho thấy trẻ có khối u lớn kéo dài từ vùng bụng xuống vùng cùng cụt, kích thước khoảng 55 x 33 x 81 mm, gây chèn ép nhiều cơ quan trong ổ bụng. Xét nghiệm máu cũng ghi nhận tình trạng tổn thương thận cấp nặng.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Trong quá trình mổ, các bác sĩ ghi nhận khối u quái xuất phát từ vùng cùng cụt, lan rộng vào ổ bụng và chèn ép nhiều cơ quan như bàng quang, niệu quản, tử cung, ruột và đại tràng.

Khối u được cắt bỏ thành công - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, u quái vùng cùng cụt ở trẻ sơ sinh là bệnh lý hiếm gặp, với tần suất khoảng 1/35.000 - 1/40.000 trẻ sinh sống. Tiên lượng thường khả quan nếu được phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn khối u, tuy nhiên nguy cơ tái phát vẫn dao động khoảng 10 - 15%.

Đây được đánh giá là trường hợp đặc biệt phức tạp do khối u kích thước lớn, gây chèn ép đa cơ quan và dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm. Trong quá trình phẫu thuật, êkíp đã phải sử dụng kỹ thuật tiếp cận qua hai đường mổ gồm đường bụng và đường cùng cụt nhằm bóc tách trọn vẹn khối u nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho các cơ quan nội tạng còn non nớt của trẻ.

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Trẻ tự thở tốt hơn, đi tiêu, tiểu trở lại bình thường, chức năng thận hồi phục hoàn toàn, bú tốt và ổn định sức khỏe. Hiện bệnh nhi đã được xuất viện và tiếp tục được theo dõi lâu dài.

Dấu hiệu cảnh báo bất thường ở trẻ sơ sinh cần đưa đi viện ngay

- Bú kém hoặc bỏ bú.

- Bụng chướng căng bất thường.

- Không đi tiêu, tiểu được.

- Khó thở, tím tái.

- Quấy khóc liên tục hoặc lừ đừ bất thường.

- Sốt hoặc hạ thân nhiệt.

- Nôn ói nhiều, đặc biệt nôn xanh vàng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân đa u tủy xương:

(Nguồn: Nhân Dân)

Đốt sóng cao tần có hết u tuyến giáp?

Theo chuyên gia, đốt sóng cao tần (RFA) giúp giảm kích thước u tuyến giáp lành tính mà không cần mổ, nhưng không phải trường hợp nào cũng cần can thiệp.

Có nên đốt sóng cao tần điều trị u tuyến giáp?

Trao đổi với phóng viên Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và cuộc sống, ThS.BS Nguyễn Xuân Tuấn, Giảng viên Trường Đại học Y dược, chuyên gia về u tuyến giáp cho biết, đốt sóng cao tần, hay RFA, là kỹ thuật dùng nhiệt để phá huỷ mô u.

Chưa lập gia đình người phụ nữ phát hiện u sarcoma tử cung nặng gần 9 kg

Người dân không nên bỏ qua các dấu hiệu bất thường như đau bụng kéo dài, bụng to nhanh, ăn uống kém hoặc khó thở...

Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội vừa phẫu thuật thành công một trường hợp sarcoma cơ trơn tử cung giai đoạn III với khối u kích thước lớn hiếm gặp, chiếm gần toàn bộ ổ bụng, gây chèn ép nhiều cơ quan nội tạng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hô hấp, sinh hoạt của người bệnh.

Bệnh nhân P.H.L (nữ, 45 tuổi, trú tại Hà Nội), trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, chưa phát hiện bệnh lý bất thường và chưa lập gia đình. Khoảng 6 tháng trước khi nhập viện, chị L. bắt đầu xuất hiện các cơn đau âm ỉ vùng bụng, chủ yếu vào ban đêm, kèm theo tình trạng gầy mòn, sút cân. Tuy nhiên, do tâm lý chủ quan và e ngại, người bệnh không muốn đến bệnh viện thăm khám.

Khối u xơ khổng lồ trong thai kỳ đe dọa sinh mạng hai mẹ con

Chị T đối mặt khối u xơ phát triển nhanh, thò ra ngoài âm đạo, gây nguy hiểm đến tính mạng mẹ và thai nhi, nhưng các bác sĩ đã cứu chữa thành công.

Ngày 12/4, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) thông tin đã tiếp nhận và can thiệp thành công cho một ca bệnh sản khoa vô cùng hy hữu và phức tạp. Bệnh nhân là chị Nguyễn Thị T (sinh năm 1991), nhập viện trong tình trạng mang thai 35 tuần tuổi kèm theo khối nhân xơ tử cung kích thước "khủng", đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của cả thai nhi và thai phụ.

Cuộc chiến dưỡng thai và khối u "mọc" lại không ngừng

