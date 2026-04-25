Bóc gỡ đường dây sản xuất nước tăng lực giả ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa triệt xoá 01 cơ sở sản xuất hàng giả, thu giữ hơn 1.800 chai nước tăng lực Dorje để phục vụ công tác điều tra.

Hạo Nhiên

Ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Sơn Tùng (SN 1989, thường trú tại Khu phố 4, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Sơn Tùng.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Sơn Tùng là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Quabico, có địa chỉ tại TDP9 phường Đồng Thuận (tỉnh Quảng Trị). Năm 2024, Tùng thành lập doanh nghiệp, công bố sản phẩm và sản xuất nước tăng lực mang nhãn hiệu “Dorje” hương vị tổng hợp (vị nguyên bản, vị dâu).

Tuy nhiên, cơ sở này không thực hiện việc kiểm soát chất lượng sản phẩm theo quy định, trong khi thành phần thực tế của nước giải khát tăng lực không phù hợp với nội dung bản tự công bố đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Nước tăng lực giả bị cơ quan chức năng thu giữ.

Cơ quan Công an xác định, trong quá trình sản xuất sản phẩm nước tăng lực Dorje, Tùng tự ý giảm thành phần cafein (dưới 70%) và không bổ sung thành phần choline, khiến sản phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và nội dung doanh nghiệp công bố với cơ quan có thẩm quyền.

Các sản phẩm được xác định là hàng giả kể trên sau đó được tiêu thụ chủ yếu tại đại lý nhỏ lẻ gần các trường tiểu học, trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, khách hàng chủ yếu là học sinh.

Quá trình khám xét, lực lượng công an đã tạm giữ 1.848 chai nước tăng lực Dorje giả để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video đấu tranh với thực phẩm không rõ nguồn gốc. Nguồn: H1.
Xã hội

Khởi tố nữ quái sản xuất, buôn bán cafe giả ở Khánh Hoà

Đang bày bán 50 gói cafe giả, đối tượng Ngô Thị Cúc Hoa (54 tuổi) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà phát hiện, bắt giữ.

Ngày 24/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Ngô Thị Cúc Hoa (54 tuổi, ngụ tổ dân phố Công Thành, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh cà phê Đắk Lắk Hoa có địa chỉ ở phường Bảo An.

Xem chi tiết

Xã hội

Bóc gỡ đường dây làm giả con dấu, tài liệu ở Quảng Trị

Sau khi nhận đơn hàng qua mạng xã hội, Nguyễn Hữu Chí sử dụng máy tính thiết kế, chỉnh sửa tài liệu theo mẫu có sẵn, rồi in thành các loại giấy tờ, văn bản…

Ngày 17/4, thông tin từ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Chí (SN 1996, trú tại phường An Phú, TP Hồ Chí Minh) và Trần Lâm Thanh Phong (SN 1992, trú tại 83/1B Long Thới, phường Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh) về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2022, Nguyễn Hữu Chí quen biết một đối tượng tên Duy. Đến tháng 5/2024, Duy đề nghị Chí tham gia làm cộng tác viên quảng cáo và trực tiếp sản xuất con dấu, tài liệu giả để tiêu thụ qua mạng xã hội Facebook.

Xem chi tiết

Xã hội

Sản xuất giò chả có hàn the, chủ cơ sở bị khởi tố

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện một cơ sở chuyên sản xuất giò chả dùng chất cấm hàn the.

Ngày 17/3, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông N.U (SN 1967, chủ cơ sở kinh doanh giò chả ở khu phố 2, phường Đông Hà) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 3h30 ngày 6/2, Công an phường Đông Hà tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh giò chả của ông N.U tại đường Hai Bà Trưng, khu phố 1, phường Đông Hà.

Xem chi tiết

