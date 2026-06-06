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Xã hội

Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán phần mềm vượt hệ thống sinh trắc học

Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 5 bị can về tội “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật”.

Theo Trọng Phú/VOV.VN

Ngày 6/6, Công an TP Hà Nội thông tin Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng cao (PA05 - Công an TP Hà Nội) đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi phần mềm độc hại có khả năng vượt hệ thống sinh trắc học của một số tổ chức tín dụng.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về tội “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật”.

Hiện nay, hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng hiện nay vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là dữ liệu tài khoản ngân hàng và dữ liệu thuê bao di động, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng Internet.

Trong trường hợp phát hiện bị chiếm đoạt tiền trong tài ngân hàng do mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng, người dân cần khẩn trương trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để nhanh chóng ngăn chặn việc bị chiếm đoạt tài sản và truy vết xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời, liên hệ với tổ chức tín dụng có liên quan để được hỗ trợ.

vov.vn
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#sinh trắc #Công an TP Hà Nội #khởi tố #sinh trắc học #điều tra #lừa đảo

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