Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố nữ quái sản xuất, buôn bán cafe giả ở Khánh Hoà

Đang bày bán 50 gói cafe giả, đối tượng Ngô Thị Cúc Hoa (54 tuổi) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 24/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Ngô Thị Cúc Hoa (54 tuổi, ngụ tổ dân phố Công Thành, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh cà phê Đắk Lắk Hoa có địa chỉ ở phường Bảo An.

Đối tượng Ngô Thị Cúc Hoa tại cơ quan Công an.

Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện cơ sở này đang bày bán 50 gói (tổng trọng lượng 25 kg) cà phê bột mang thương hiệu “Cà phê Đắk Lắk Hoa”. Tuy nhiên, trên bao bì chỉ có ngày sản xuất và hạn sử dụng, ngoài ra không có thông tin liên quan đến sản phẩm.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định, số cà phê bột nêu trên có hàm lượng cafein không đạt so với hàm lượng cafein theo Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam, được xác định là hàng giả.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

#Cafe giả #Công an #Khánh Hoà #bắt giữ #khởi tố #Ngô Thị Cúc Hoa

Bài liên quan

Xã hội

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán cafe giả ở Lâm Đồng

Do giá thành cafe tăng cao, Lê Anh Năng đã sử dụng 100% nguyên liệu là đậu nành, không có cafe hạt để sản xuất 08 sản phẩm cà phê bột.

Ngày 14/10, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xác nhận, Viện KSND khu vực 7 vừa phê chuẩn Lệnh bắt khẩn cấp đối với Lương Anh Tài, Lương Anh Năng và Trần Lê Tứ để điều tra làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hành giả là thực phẩm (cà phê bột).

Theo thông tin ban đầu, cơ sở cafe Lương Gia được Lương Anh Năng đăng ký thành lập, hoạt động sản xuất, kinh doanh cafe bột trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ ngày 30/3/2015. Nhưng do việc kinh doanh ở Quảng Nam không thuận lợi nên Năng chuyển vào sinh sống tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) và tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Đồng Nai từ năm 2023.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 2 bị can trong vụ sản xuất, buôn bán hàng giả trên mạng

Hoàng Thị Liên mua nguyên liệu, tem nhãn của đối tượng Nguyễn Thị Trang để đóng gói hàng giảh cho khoảng 30 người với hơn 100 sản phẩm.

Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Liên (sinh năm 1994; trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Thị Trang (sinh năm 1993; trú tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội) để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Thị Trang tại Cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Giám đốc 9X lĩnh án tù vì tạo dựng hai hệ thống sổ sách

Giám đốc 9X lĩnh án tù vì tạo dựng hai hệ thống sổ sách

Nhằm che giấu doanh thu thực tế, giảm số thuế phải nộp để hưởng lợi nhuận bất chính, Vũ Đăng Thái cùng đồng phạm sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu thực tế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng.