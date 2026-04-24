Khởi tố nữ quái sản xuất, buôn bán cafe giả ở Khánh Hoà

Đang bày bán 50 gói cafe giả, đối tượng Ngô Thị Cúc Hoa (54 tuổi) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà phát hiện, bắt giữ.

Ngày 24/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Ngô Thị Cúc Hoa (54 tuổi, ngụ tổ dân phố Công Thành, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh cà phê Đắk Lắk Hoa có địa chỉ ở phường Bảo An.

Đối tượng Ngô Thị Cúc Hoa tại cơ quan Công an.

Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện cơ sở này đang bày bán 50 gói (tổng trọng lượng 25 kg) cà phê bột mang thương hiệu “Cà phê Đắk Lắk Hoa”. Tuy nhiên, trên bao bì chỉ có ngày sản xuất và hạn sử dụng, ngoài ra không có thông tin liên quan đến sản phẩm.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định, số cà phê bột nêu trên có hàm lượng cafein không đạt so với hàm lượng cafein theo Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam, được xác định là hàng giả.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.