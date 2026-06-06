Cận cảnh 'hố tử thần' suýt 'nuốt chửng' người lái máy cày ở Cao Bằng

"Hố tử thần" không đáy xuất hiện giữa ruộng tại xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng khiến người đàn ông đang điều khiển máy cày suýt rơi xuống.
Mitsubishi vừa cho ra mắt Outlander PHEV tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines 2026, đây là bước tiến mới của hãng xe Nhật Bản trong phân khúc SUV điện hóa.
Midu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng doanh nhân Minh Đạt sau khi kết hôn.
Mitsubishi vừa cho ra mắt Outlander PHEV tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines 2026, đây là bước tiến mới của hãng xe Nhật Bản trong phân khúc SUV điện hóa.
Dell bất ngờ đưa XPS 13 trở lại với thiết kế siêu mỏng nhẹ, màn hình 120Hz và giá chỉ từ 15,8 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp MacBook Neo.
Nissan Philippines vừa cho ra mắt X-Trail 2026 sau nhiều năm vắng bóng. Xe trang bị hệ thống hybrid e-Power và có giá 2,29 triệu Peso (khoảng 980 triệu đồng)
Mai Ngọc có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con trai, đồng thời duy trì phong độ nhan sắc sau khi làm mẹ.
Nvidia, Unitree và Sharpa đang phát triển robot hình người có thể lắp ráp máy tính, truyền dịch và thực hiện nhiều công việc đòi hỏi độ chính xác cao.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thìn học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu và có thể nhận được lộc lớn, tiền tiêu không hết.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines 2026 (PIMS 2026), Toyota đã cho ra mắt Land Cruiser Hybrid, xe có giá từ 6,93 triệu Peso (khoảng 2,96 tỷ đồng).
Audi chính thức hồi sinh phân khúc siêu xe bằng Nuvolari, mẫu hybrid plug-in giới hạn 499 chiếc kế nhiệm R8 với công suất 987 mã lực, dẫn động quattro cải tiến.
Chiếc tàu ngầm bí ẩn có kích thước tương đương tàu tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể chuyên dùng chống lại các tàu đánh chặn tốc độ cao.
Stonemachia vừa ra mắt trên Steam đã nhanh chóng đạt 97% đánh giá tích cực nhờ gameplay Soulslike kết hợp cờ vua đầy sáng tạo và khác biệt.
Chỉ với 3 thiết lập đơn giản có sẵn trên iPhone, người dùng có thể giải phóng hàng chục GB dung lượng, giúp máy chạy mượt hơn mà không cần nâng cấp thiết bị.
Dựa trên những hình ảnh mới nhất cùng ảnh chụp nguyên mẫu thử nghiệm, các nhà thiết kế kỹ thuật số đã dựng lên hình ảnh phác họa cho Mitsubishi Pajero 2027.
Các lực lượng NATO sử dụng drone quan sát và tấn công, tăng cường khả năng thu thập thông tin và chiến thuật trong môi trường băng giá.
Hầu như ai cũng từng sử dụng tai nghe có dây, nhưng rất ít người biết những vòng tròn nhỏ trên chân cắm 3.5 mm lại giữ vai trò quyết định chất lượng âm thanh.
Dù không camera, không Wi-Fi hay AI, Nokia 200 4G vẫn tạo cơn sốt tại Trung Quốc khi bán hết sạch chỉ sau 2 ngày mở đặt hàng với giá khoảng 700.000 đồng.
Bất chấp sự xuất hiện của thế hệ mới, mẫu MPV Toyota Innova đời cũ vẫn tiếp tục được bán trên thị trường và nhận phiên bản nâng cấp cho năm 2026 vì sức hút lớn.
Các chiến đấu cơ F-35A và E-3A của NATO tăng cường tuần tra, giám sát không phận, đối phó với các mối đe dọa từ Nga và khu vực Bắc Cực.
Từ Titan 18 HX Dragon Edition đến Claw 8 EX AI+ và Toy Story Edition, MSI mang tới Computex 2026 loạt laptop, handheld AI PC gây chú ý mạnh.
Mẫu xe điện BYD Atto 3 Evo sở hữu công suất tối đa 313 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây và phạm vi hoạt động 510 km theo chuẩn WLTP.