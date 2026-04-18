Bóc gỡ đường dây làm giả con dấu, tài liệu ở Quảng Trị

Sau khi nhận đơn hàng qua mạng xã hội, Nguyễn Hữu Chí sử dụng máy tính thiết kế, chỉnh sửa tài liệu theo mẫu có sẵn, rồi in thành các loại giấy tờ, văn bản…

Ngày 17/4, thông tin từ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Chí (SN 1996, trú tại phường An Phú, TP Hồ Chí Minh) và Trần Lâm Thanh Phong (SN 1992, trú tại 83/1B Long Thới, phường Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh) về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2022, Nguyễn Hữu Chí quen biết một đối tượng tên Duy. Đến tháng 5/2024, Duy đề nghị Chí tham gia làm cộng tác viên quảng cáo và trực tiếp sản xuất con dấu, tài liệu giả để tiêu thụ qua mạng xã hội Facebook.

Sau khi nhận lời, Chí sử dụng các tài khoản Facebook không chính chủ đăng tải nội dung quảng cáo nhận làm giấy tờ giả. Dưới sự hướng dẫn của Duy, Chí trực tiếp thực hiện việc làm giả con dấu, tài liệu.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng.

Từ các đơn đặt hàng qua mạng xã hội, Chí sử dụng máy tính thiết kế, chỉnh sửa tài liệu theo mẫu có sẵn, sau đó in thành các loại giấy tờ, văn bản, chứng chỉ giả theo yêu cầu, rồi gửi cho khách hàng dưới danh nghĩa người khác. Lợi nhuận thu được từ hoạt động này được Chí và Duy thỏa thuận chia đôi.

Ngoài ra, Nguyễn Hữu Chí còn móc nối với Trần Lâm Thanh Phong và một số đối tượng khác tham gia làm cộng tác viên quảng cáo, mở rộng hoạt động làm giả con dấu, tài liệu trên không gian mạng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hữu Chí, lực lượng chức năng thu giữ nhiều con dấu, tài liệu nghi giả của các cơ quan, tổ chức cùng nhiều máy móc, thiết bị, dụng cụ và phôi mẫu phục vụ việc sản xuất giấy tờ giả.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thợ in photocopy làm giả giấy khám sức khỏe bán kiếm lời

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 2 đối tượng làm giả giấy khám sức khỏe mang tên Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc để bán kiếm lời, phục vụ hồ sơ xin việc.

Ngày 25/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lục Văn Hương (SN 1972) và Trần Quốc Nghĩa (SN 1987), cùng trú tại xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ để điều tra hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Hình ảnh các đối tượng tại cơ quan Công an.
Bắt tạm giam Tuấn 've' trong đường dây nhập lậu xe mô tô phân khối lớn

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá đường dây nhập lậu xe mô tô phân khối lớn, khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng.

Ngày 13/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá đường dây nhập lậu xe mô tô phân khối lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Anh Tuấn.
Làm giả con dấu để bán giấy khám sức khoẻ rởm

Đối tượng đã làm con dấu tròn “SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH – BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH” để làm giả giấy khám sức khỏe, giấy ra viện…

Ngày 4/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các bị can trong vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” phát hiện ngày 26/8/2025 tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng Nguyễn Văn Trường.
