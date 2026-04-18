Bóc gỡ đường dây làm giả con dấu, tài liệu ở Quảng Trị

Ngày 17/4, thông tin từ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Chí (SN 1996, trú tại phường An Phú, TP Hồ Chí Minh) và Trần Lâm Thanh Phong (SN 1992, trú tại 83/1B Long Thới, phường Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh) về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2022, Nguyễn Hữu Chí quen biết một đối tượng tên Duy. Đến tháng 5/2024, Duy đề nghị Chí tham gia làm cộng tác viên quảng cáo và trực tiếp sản xuất con dấu, tài liệu giả để tiêu thụ qua mạng xã hội Facebook.

Sau khi nhận lời, Chí sử dụng các tài khoản Facebook không chính chủ đăng tải nội dung quảng cáo nhận làm giấy tờ giả. Dưới sự hướng dẫn của Duy, Chí trực tiếp thực hiện việc làm giả con dấu, tài liệu.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng.

Từ các đơn đặt hàng qua mạng xã hội, Chí sử dụng máy tính thiết kế, chỉnh sửa tài liệu theo mẫu có sẵn, sau đó in thành các loại giấy tờ, văn bản, chứng chỉ giả theo yêu cầu, rồi gửi cho khách hàng dưới danh nghĩa người khác. Lợi nhuận thu được từ hoạt động này được Chí và Duy thỏa thuận chia đôi.

Ngoài ra, Nguyễn Hữu Chí còn móc nối với Trần Lâm Thanh Phong và một số đối tượng khác tham gia làm cộng tác viên quảng cáo, mở rộng hoạt động làm giả con dấu, tài liệu trên không gian mạng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hữu Chí, lực lượng chức năng thu giữ nhiều con dấu, tài liệu nghi giả của các cơ quan, tổ chức cùng nhiều máy móc, thiết bị, dụng cụ và phôi mẫu phục vụ việc sản xuất giấy tờ giả.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.