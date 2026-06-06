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Xã hội

Cháy lớn tại xưởng gỗ làng nghề Liên Hà, Hà Nội

Trung tâm Thông tin chỉ huy công an thành phố nhận tin báo cháy xưởng gỗ tại nhà số 8 đường Thành Công (Làng nghề Liên Hà, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội).

Theo Văn Ngân/VOV.VN

Ngay khi tiếp nhận được thông tin, Trung tâm thông tin chỉ huy đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17, số 23 và số 24 với 6 xe chữa cháy cùng 36 cán bộ chiến sĩ, xuống hiện trường tổ chức chữa cháy và CNCH. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều đồng 2 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện đặc chủng và trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy công tác CC&CNCH.

Nơi xảy ra vụ việc
Nơi xảy ra vụ việc
Cảnh sát tiếp cận hiện trường chữa cháy
Cảnh sát tiếp cận hiện trường chữa cháy

Sau khoảng 4 phút từ khi nhận tin báo, lực lượng, phương tiện tại địa điểm trực số 2 thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 24 đã tiếp cận hiện trường. Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, đám cháy tại nhà xưởng tạm có kết cấu khung thép mái tôn đã phát triển, chứa nhiều đồ vật dễ cháy, sản sinh ra nhiều khói khí độc.

Cảnh sát tiếp cận sâu bên trong dập lửa
Cảnh sát tiếp cận sâu bên trong dập lửa

Chỉ huy chữa cháy đã triển khai các mũi chiến đấu trinh sát, tìm kiếm người bị nạn, khai thác nguồn nước tại chỗ để ngăn chặn cháy lan và dập tắt đám cháy, các lượng lượng chức năng đã phân luồng giao thông, giữ an ninh trật tự, huy động phương tiện chữa cháy tại chỗ, máy xúc hỗ trợ công tác CC&CNCH, đặc biệt là lực lượng tại chỗ đã sử dụng máy bơm, xe téc nước, nguồn nước đã được trang bị tại chỗ để tổ chức chữa cháy.

Xe cảnh sát vào khu vực cháy
Xe cảnh sát vào khu vực cháy

Sau một thời gian tổ chức chữa cháy, với sự phối hợp của chính quyền địa phương, công an xã, ban chỉ huy quân sự xã, lực lượng dân phòng, an ninh trật tự ở cơ sở và quần chúng nhân dân, đến khoảng 20h đám cháy được khống chế, ngăn chặn cháy lan sang các nhà xung quanh.

Khu vực xảy ra cháy
Khu vực xảy ra cháy

Đến khoảng 20h30 phút, đám cháy được dập tắt, các đơn vị tiếp tục thoát khói, làm mát và rà soát hiện trường. Các lực lượng đã nhanh chóng, kịp thời tổ chức chữa cháy, không để cháy lan, bảo vệ được một phần nhà xưởng bị cháy, hàng nghìn mét vuông các nhà xưởng lân cận.

Thông tin ban đầu, nhà bị cháy có diện tích khoảng 120 m2, diện tích khoảng 50m2, đám cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

vov.vn
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#Liên Hà #cháy nhà xưởng #chữa cháy và cứu nạn cứu hộ #Cảnh sát PCCC&CNCH #khống chế đám cháy #lực lượng cứu hỏa

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