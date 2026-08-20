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Kho tri thức

Bộ xương với 167 vết gãy hé lộ cái chết bí ẩn ở lâu đài Scotland

Các dấu vết trên bộ xương cho thấy người đàn ông trẻ có thể đã hứng chịu một lực va chạm cực mạnh trong cuộc chiến ở Scotland.

Hà Vy

Năm 1997, các nhà khảo cổ phát hiện 8 bộ hài cốt thời Trung cổ nằm bên dưới một nhà nguyện tại lâu đài Stirling, Scotland. Đáng chú ý, các bộ hài cốt đều cho thấy dấu hiệu từng chịu những tổn thương vào khoảng thời gian qua đời.

Trong số đó, một bộ hài cốt được đặt tên là Skeleton 150 đặc biệt gây chú ý. Bộ xương thuộc về một người đàn ông qua đời khi mới khoảng 20 tuổi và có niên đại khoảng năm 1300, giữa thời kỳ các cuộc chiến giành độc lập của Scotland. Trên cơ thể người này có tới 167 vết gãy, nhiều hơn bất kỳ trường hợp nào khác được tìm thấy trong nhóm.

Các nhà nghiên cứu ghi nhận 61 vết gãy trên hộp sọ và 57 vết gãy ở xương sườn. Những tổn thương khác xuất hiện ở đốt sống, cánh tay và vai phải, tập trung chủ yếu ở phần thân trên. Đặc biệt, nhiều vết gãy có hình dạng bất thường, khác với những tổn thương thường gặp trên các bộ xương khảo cổ.

Ban đầu, các nhà nghiên cứu từng cho rằng những vết gãy này có thể xuất hiện sau khi người đàn ông qua đời, chẳng hạn do hài cốt bị giẫm đạp hoặc xáo trộn trong quá trình chôn cất. Tuy nhiên, những kỹ thuật phân tích hiện đại như chụp cắt lớp vi tính và quét 3D đã cho thấy phần lớn các vết gãy xảy ra vào khoảng thời điểm người đàn ông qua đời, thay vì hình thành sau đó.

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Tái hiện cảnh một máy bắn đá thời Trung cổ phóng đạn trong cuộc công thành.

Thời điểm Skeleton 150 qua đời, khoảng năm 1304, vua Edward I của Anh tiến hành bao vây lâu đài Stirling trong cuộc chiến với Scotland. Quân đội Anh khi đó sử dụng nhiều loại máy công thành để tấn công các vị trí phòng thủ.

Một trong số đó là War Wolf, cỗ máy bắn đá khổng lồ được chế tạo theo lệnh của Edward I. Các ghi chép lịch sử cho biết đây là một trong những máy bắn đá lớn nhất từng được sử dụng vào thời điểm đó, có khả năng phóng những vật thể nặng với lực rất lớn về phía công sự của đối phương.

Các nhà nghiên cứu cho rằng một cú đánh trực tiếp từ đạn của máy công thành có thể giải thích số lượng và kiểu gãy xương bất thường trên Skeleton 150.

Những vết thương trên bộ xương còn cho phép các nhà nghiên cứu hình dung phần nào khoảnh khắc cuối đời của người đàn ông.

Phân bố các vết gãy cho thấy anh có khả năng đang đứng quay lưng về phía nguồn tác động khi bị tấn công. Lực va chạm quá mạnh khiến cơ thể chuyển từ tư thế đứng xuống mặt đất trong thời gian cực ngắn, cho thấy cái chết có thể xảy ra gần như ngay lập tức.

Điều này cũng giúp giải thích vì sao phần thân trên chịu tổn thương nghiêm trọng đến vậy. Thay vì những chấn thương tích tụ qua nhiều lần tấn công, các vết gãy dường như là hậu quả của một cú va chạm có năng lượng rất lớn.

Phát hiện này không chỉ hé lộ cái chết bí ẩn của một người đàn ông sống cách đây hơn 700 năm mà còn cho thấy cách công nghệ hiện đại có thể giúp các nhà khoa học đọc lại những dấu vết tưởng như đã bị thời gian xóa mờ.

Live Science
#xương cổ đại #lâu đài Scotland #máy bắn đá #cái chết bí ẩn #khảo cổ học #trung cổ

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