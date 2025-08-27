Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ bị phạt vì lái xe quá tốc độ

Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu đã bị phạt sau khi đăng video lên mạng xã hội cho thấy ông lái xe quá tốc độ.

Theo Hindustan Times, Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu đã bị phạt 280 USD sau khi đăng video lên mạng xã hội cho thấy ông lái xe với tốc độ 225 km/h trên đường cao tốc Ankara, gần gấp đôi giới hạn cho phép.

Được biết, ngày 24/8, Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ đăng video ghi lại cảnh ông lái xe trên đường Ankara-Nigde, nghe nhạc dân ca và các bài phát biểu của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu đã bị phạt vì lái xe quá tốc độ. Ảnh: X.

Trong đoạn video có thể thấy, đồng hồ tốc độ trên ô tô của Bộ trưởng Uraloglu tăng vọt khi xe của ông vượt qua những xe khác trên làn đường cao tốc.

Video nhanh chóng lan truyền, gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Nhiều người chỉ ra rằng ông đã lái xe với tốc độ 225 km/h - gần gấp đôi tốc độ cho phép. Cảnh sát giao thông sau đó phạt ông 280 USD vì vi phạm tốc độ khi đang lưu thông cách thủ đô Ankara khoảng 50 km.

Bộ trưởng Uraloglu đã đăng một tuyên bố tiếp theo trên mạng X kèm theo hình ảnh biên bản phạt giao thông mà ông nhận được. Trong bài đăng, ông thừa nhận vô tình vượt quá tốc độ cho phép trong giây lát và xin lỗi người dân vì sai lầm của mình.

“Tôi lái xe để kiểm tra tình trạng mới nhất của đường cao tốc Ankara - Nigde. Trong thời gian đó, tôi đã vô tình vượt quá tốc độ cho phép trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi đã tự báo cáo hành vi vi phạm. Việc tuân thủ giới hạn tốc độ là bắt buộc với mọi người. Từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn rất nhiều", Bộ trưởng Uraloglu nhấn mạnh.

