Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ bị phạt vì lái xe quá tốc độ

Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu đã bị phạt sau khi đăng video lên mạng xã hội cho thấy ông lái xe quá tốc độ.

An An (Theo HT)

Theo Hindustan Times, Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu đã bị phạt 280 USD sau khi đăng video lên mạng xã hội cho thấy ông lái xe với tốc độ 225 km/h trên đường cao tốc Ankara, gần gấp đôi giới hạn cho phép.

Được biết, ngày 24/8, Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ đăng video ghi lại cảnh ông lái xe trên đường Ankara-Nigde, nghe nhạc dân ca và các bài phát biểu của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

tho1.png
Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu đã bị phạt vì lái xe quá tốc độ. Ảnh: X.

Trong đoạn video có thể thấy, đồng hồ tốc độ trên ô tô của Bộ trưởng Uraloglu tăng vọt khi xe của ông vượt qua những xe khác trên làn đường cao tốc.

Video nhanh chóng lan truyền, gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Nhiều người chỉ ra rằng ông đã lái xe với tốc độ 225 km/h - gần gấp đôi tốc độ cho phép. Cảnh sát giao thông sau đó phạt ông 280 USD vì vi phạm tốc độ khi đang lưu thông cách thủ đô Ankara khoảng 50 km.

Bộ trưởng Uraloglu đã đăng một tuyên bố tiếp theo trên mạng X kèm theo hình ảnh biên bản phạt giao thông mà ông nhận được. Trong bài đăng, ông thừa nhận vô tình vượt quá tốc độ cho phép trong giây lát và xin lỗi người dân vì sai lầm của mình.

“Tôi lái xe để kiểm tra tình trạng mới nhất của đường cao tốc Ankara - Nigde. Trong thời gian đó, tôi đã vô tình vượt quá tốc độ cho phép trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi đã tự báo cáo hành vi vi phạm. Việc tuân thủ giới hạn tốc độ là bắt buộc với mọi người. Từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn rất nhiều", Bộ trưởng Uraloglu nhấn mạnh.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Giải cứu nạn nhân bị ô tô lùi trúng, rơi xuống hố sâu ở Mã Pì Lèng

#bộ trưởng lái xe quá tốc độ #phạt vi phạm giao thông #tốc độ 225 km/h #đường cao tốc Ankara Nigde #biên bản phạt giao thông #tuân thủ giới hạn tốc độ

Bài liên quan

Thế giới

Lý do Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Caspar Veldkamp từ chức

Ngoại trưởng Hà Lan Caspar Veldkamp từ chức để phản đối việc chính phủ liên minh từ chối áp đặt lệnh trừng phạt đối với Israel vì hành động của nước này ở Gaza.

Theo RT, Bộ Ngoại giao Hà Lan đã thông báo về việc từ chức của ông Veldkamp và Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Hanneke Boerma trong một tuyên bố hôm 23/8.

Bộ này cho biết, sau cuộc họp nội các về tình hình ở Dải Gaza, Đảng Khế ước Xã hội mới (NSC), nơi cả hai quan chức nói trên đều là thành viên, đã quyết định rút khỏi chính phủ liên minh lâm thời.

Xem chi tiết

Thế giới

Rơi trực thăng ở Ghana, Bộ trưởng Quốc phòng thiệt mạng

Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Môi trường và một số quan chức khác của Ghana đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở họ gặp nạn.

Al Jazeera dẫn lời Julius Debrah, Chánh văn phòng của Tổng thống John Mahama, ngày 6/8 cho biết vụ tai nạn trực thăng ở khu vực Ashanti, phía nam Ghana, đã khiến cả 8 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Edward Omane Boamah và Bộ trưởng Môi trường Ibrahim Murtala Muhammed.

Trong số các nạn nhân còn có cựu Bộ trưởng Nông nghiệp, Phó điều phối viên an ninh quốc gia Alhaji Muniru Mohammed và Samuel Sarpong - Phó chủ tịch Đảng Hội nghị Dân chủ Quốc gia của Tổng thống John Mahama.

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Ukraine thay Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chỉ định Thủ tướng Denis Shmigal làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tiếp theo thay ông Rustem Umerov.

RT đưa tin, trong đoạn video được công bố tối 14/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi kinh nghiệm của ông Denis Shmigal trong việc quản lý các nguồn lực hạn chế của đất nước, cho rằng điều này sẽ rất có giá trị trong vai trò mới của ông.

"Kinh nghiệm dày dặn của ông Denis Shmigal chắc chắn sẽ rất có giá trị ở vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine", ông Zelensky nhấn mạnh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Israel oanh kích dữ dội thủ đô Yemen

Israel oanh kích dữ dội thủ đô Yemen

Theo phương tiện truyền thông liên kết với Houthi, ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Sanaa, Yemen.