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Kho tri thức

Bộ lông đổi màu kỳ ảo của loài chim 'viên ngọc sống' châu Phi

Giữa những khu rừng và đồng cỏ châu Phi, có một loài chim nhỏ khiến người ta liên tưởng đến những "viên đá quý sống".

Thanh Bình (tổng hợp)

Nếu thiên nhiên từng tạo ra những viên ngọc có thể bay, thì chim sáo lông bóng lộng lẫy (Lamprotornis splendidus) có lẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất. Loài chim thuộc họ sáo này không sở hữu chiếc đuôi dài ngoạn mục như chim thiên đường hay bộ mào cầu kỳ như công xanh, nhưng lại chinh phục mọi ánh nhìn bằng bộ lông ánh kim rực rỡ đến khó tin.

Ảnh: Wikimedia Commons

Lamprotornis splendidus phân bố tại nhiều khu vực thuộc Tây và Trung Phi, từ Senegal, Ghana đến Cameroon và Cộng hòa Dân chủ Congo. Chúng thường sinh sống ở rừng thưa, rìa rừng, vùng cây bụi và cả những khu vực gần nơi con người sinh sống.

Ảnh: animal.photos.

Điểm nổi bật nhất của loài chim này chính là bộ lông có khả năng phản chiếu ánh sáng theo cách đặc biệt. Thay vì tạo màu bằng sắc tố như phần lớn động vật, nhiều vùng lông của sáo lông bóng lộng lẫy tạo ra màu sắc nhờ cấu trúc vi mô trên bề mặt lông. Khi ánh sáng chiếu vào, những cấu trúc này phản xạ và giao thoa ánh sáng, khiến cơ thể chim lấp lánh các sắc xanh lục, xanh lam, tím và xanh ngọc. Tùy theo góc nhìn và điều kiện ánh sáng, màu sắc có thể thay đổi liên tục như một viên opal sống.

Ảnh: Pinterest

Đôi mắt của chúng cũng rất nổi bật. Trên nền bộ lông ánh kim sẫm màu, đôi mắt vàng tươi hoặc cam sáng hiện lên đầy tương phản, tạo cho loài chim này vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa có phần bí ẩn.

Giống nhiều loài sáo khác, Lamprotornis splendidus là loài chim thông minh và linh hoạt. Chúng ăn quả, hạt, côn trùng và nhiều loại động vật nhỏ. Khả năng thích nghi tốt giúp chúng tồn tại trong nhiều môi trường khác nhau. Những đàn sáo thường di chuyển linh hoạt giữa các tán cây, phát ra nhiều âm thanh phong phú để liên lạc với nhau.

Một đặc điểm thú vị là loài chim này thường xuất hiện rất nổi bật dưới ánh nắng nhưng lại khó phát hiện khi ẩn trong bóng râm. Bộ lông ánh kim có thể phản chiếu rực rỡ như kim loại dưới ánh sáng trực tiếp, nhưng khi ánh sáng yếu, chúng nhanh chóng trở thành màu tối, giúp chim hòa lẫn với môi trường xung quanh. Đây được xem là một dạng ngụy trang hiệu quả trong tự nhiên.

Mặc dù không nổi tiếng bằng nhiều loài chim nhiệt đới khác, sáo lông bóng lộng lẫy từ lâu đã là đối tượng yêu thích của các nhà quan sát chim và nhiếp ảnh gia thiên nhiên. Chỉ cần một tia nắng chiếu đúng góc, chú chim nhỏ bé này có thể biến thành một “viên ngọc sống” rực rỡ giữa tán rừng.

Trong thế giới chim chóc đầy màu sắc, Lamprotornis splendidus là minh chứng rằng đôi khi vẻ đẹp ngoạn mục nhất không nằm ở kích thước hay hình dáng đặc biệt, mà ở cách ánh sáng và thiên nhiên cùng nhau tạo nên một kiệt tác biết bay.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Chim lông phản chiếu ánh sáng #Loài chim châu Phi đặc sắc #Bộ lông đổi màu kỳ ảo #Khả năng ngụy trang tự nhiên #Chim thông minh và thích nghi

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