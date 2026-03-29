Bình An đóng đinh với vai 'phi công trẻ' cặp phú bà trên màn ảnh

Nhiều lần đóng vai "phi công trẻ" cặp phú bà, Bình An cho thấy sự lặp lại một mô-típ vai diễn, nhưng cũng là hành trình thử thách bản thân với nam diễn viên.

Mô-típ làm “phi công trẻ” cho nữ đại gia

Vai Chiến của Bình An trong "Đồng hồ đếm ngược" đang thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Nhân vật Chiến được miêu tả là chàng trai trẻ vướng vào mối quan hệ nhập nhằng với Kiều Thơ – một phụ nữ giàu có, quyền lực.

Để che giấu bí mật với cô bạn gái Minh Anh, Chiến chấp nhận duy trì mối quan hệ với Kiều Thơ trong một tháng. Khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, Chiến thậm chí trở thành “món hàng” bị sắp đặt trong tay Kiều Thơ, trước khi được giải thoát nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh.

Bình An trong phim "Đồng hồ đếm ngược". Ảnh: VOV.

Đây không phải lần đầu Bình An gắn với kiểu vai này. Trước đó, trong "Những cô gái trong thành phố", Bình An vào vai Tùng – chàng trai trẻ bị cuốn vào mối quan hệ với nữ đại gia Xuân.

Bình An chia sẻ trên Vietnamnet, Tùng là một chàng trai rất ngu ngơ dại khờ, nghe theo lời dụ dỗ lời ngon ngọt như rót mật vào tai của bà Xuân và thay đổi bản thân mình. Sau đó, Tùng dần nhận thấy mặt trái đáng sợ của mối quan hệ với bà Xuân.

Đến "Gara hạnh phúc", Bình An tiếp tục đi sâu hơn vào mô-típ này với vai Quân – người đàn ông sẵn sàng duy trì mối quan hệ với nữ giám đốc Cẩm Khê dù đã có bạn gái. Bình An chia sẻ trên Dân Việt, từ ánh mắt đến cử chỉ, Quân đều tỏ ra là người đến với Cẩm Khê vì tiền.

Bình An trong phim "Những cô gái trong thành phố". Ảnh: Vietnamnet

Phía sau vai diễn “phi công trẻ”

Khi tham gia "Những cô gái trong thành phố", Bình An chỉ biết nhân vật của mình có mối quan hệ với nữ đại gia như vậy sau vài tập đầu ghi hình. Trong cuộc phỏng vấn với Znews, Bình An cho biết, cảnh tình tứ với đại gia nữ hơn tuổi rất cần sự từng trải. Thế nhưng kể từ khi trưởng thành và có lẽ là cả sau này, anh không bao giờ trải qua chuyện như thế ngoài đời, nên việc đóng trên phim cũng là một khó khăn.

Ban đầu Bình An e ngại vì sợ không làm được. “Nhưng sau tôi nghĩ, mình phải vượt qua được điều ấy mới có thể trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Tôi quyết định không để Bình An suy nghĩ nữa, mọi suy nghĩ phải là của Tùng”, Bình An nói.

Về các phân cảnh Tùng có nhiều biểu cảm run rẩy, sợ hãi vì không yêu Xuân, Bình An cho biết: “Vì chính ở ngoài tôi cũng run rẩy, cũng rất sợ. Do vậy, tôi chỉ cần mang sự sợ hãi của mình ở ngoài vào vai diễn, miễn là mình lồng ghép khéo léo vào tâm lý nhân vật. Như vậy có nghĩa là biến tâm lý của mình thành tâm lý của nhân vật”.

Sang vai Quân trong “Gara hạnh phúc”, Bình An chủ động tìm hướng thể hiện khác biệt so với những vai diễn trước đó, đặc biệt là Tùng. Bình An xác định ngay từ đầu, Quân tiếp cận Cẩm Khê không xuất phát từ tình cảm, mà bị chi phối bởi yếu tố vật chất.

Nam diễn viên thậm chí chủ động đề xuất thêm đạo cụ như roi da, bịt mắt để tăng tính chủ động cho nhân vật. Theo anh, điều quan trọng là làm sao để khán giả nhận ra rõ ràng động cơ của Quân: mọi hành động đều hướng đến việc làm hài lòng đối phương để đổi lấy lợi ích, chứ không phải xuất phát từ tình cảm thật.

Bên cạnh đó, khi đọc kịch bản và trong quá trình quay, có những phân đoạn khiến Bình An tự hỏi rằng sao nhân vật Quân này lại thoại như thế. Cho nên, có một số phân đoạn nam diễn viên đã thay đổi câu thoại nhưng vẫn giữ được ý chính để Quân được thông minh hơn và ít bị nhận "gạch đá" hơn.

Bình An trong phim "Gara hạnh phúc". Ảnh: Vietnamnet

Hiện tại, Bình An vẫn phát huy tốt thế mạnh của mình. Không chỉ dừng lại ở lợi thế ngoại hình, anh cho thấy sự sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức với những dạng vai dễ gây tranh cãi, thậm chí “bị ghét” trên màn ảnh.

Bình An từng chia sẻ trên Tiền Phong, anh không phải mẫu diễn viên có năng khiếu diễn xuất. Vì vậy, anh chọn cách bù đắp bằng việc rèn luyện liên tục, hoàn thiện qua từng vai diễn và mỗi dự án mình tham gia.

Với nam diễn viên, mọi ý kiến từ khán giả dù là khen hay chê đều có giá trị. Những lời góp ý giúp anh nhận ra điểm yếu, thiếu sót để điều chỉnh, trong khi sự ghi nhận lại trở thành động lực để giữ vững niềm tin với nghề.