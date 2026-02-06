Hà Nội

Hoàng Hà nhan sắc gây thương nhớ, diễn xuất ấn tượng

Hoàng Hà tham gia nhiều bộ phim, mới nhất là Đồng hồ đếm ngược. Nữ diễn viên tâm sự, cô không ý thức được bản thân có ngoại hình đẹp.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong phim truyền hình Đồng hồ đếm ngược đang lên sóng, Hoàng Hà đóng vai Chi- một cô gái khiếm thính, là IT hacker đồng thời hàng xóm của nam chính Thành (do Thanh Sơn đóng). Ảnh: FB Hoàng Hà.
Theo Pháp Luật Xã Hội, sự kết hợp giữa Thanh Sơn và Hoàng Hà trong Đồng hồ đếm ngược mang đến cảm giác mới mẻ bởi Thanh Sơn là nam diễn viên đã quen mặt với khán giả truyền hình, Hoàng Hà là gương mặt trẻ có khả năng diễn nội tâm, tạo nên sự cân bằng giữa trải nghiệm và sức bật mới. Ảnh: FB Hoàng Hà.
Hoàng Hà sinh ra trong gia đình không có ai làm nghệ thuật. Nữ diễn viên chia sẻ trên VOV, khi đang học năm thứ 2 tại một trường đại học, cô tham gia một khóa học ngắn hạn về diễn xuất. Sau đó, Hoàng Hà tham gia các phim ngắn, từ đó được mọi người biết đến nhiều hơn và các cơ hội đến dần dần. Ảnh: FB Hoàng Hà.
Năm 2022, Hoàng Hà bắt đầu gây chú ý khi đóng vai Dao Ánh trong phim điện ảnh Em và Trịnh. Để nhận vai, cô vượt hơn 400 gương mặt nữ mới. Hoàng Hà đã từ chối một số dự án phim để gìn giữ sự trong trẻo và hồn nhiên cho vai Dao Ánh. Ảnh: VOV.
Năm 2023, Hoàng Hà thể hiện trọn vẹn nữ chính Dương (thời trẻ) trong bộ phim truyền hình Chúng ta của 8 năm sau. Ảnh: Vietnamnet.
Hoàng Hà kết hợp ăn ý với Quốc Anh trong Chúng ta của 8 năm sau. “Nói thế này không phải quá tự tin nhưng tôi tự hào rằng chỉ cần phim này thôi, tôi và Quốc Anh đã có thể gọi là một cặp rất ăn ý trên màn ảnh rồi. Vì chúng tôi đã quay hết hành trình phim và biết những cảnh sau như thế nào, độ ăn ý tới đâu”, cô chia sẻ trên Dân Việt. Ảnh: Vietnamnet.
Hoàng Hà còn tham gia các bộ phim: Tay anh giữ một vì sao, Kẻ ăn hồn, Điều ước cuối cùng. Ảnh: Tiền Phong.
Nhiều người nhận xét Hoàng Hà sở hữu vẻ đẹp gây thương nhớ. Bản thân nữ diễn viên cho biết, không ý thức được rằng mình đẹp. Ảnh: FB Hoàng Hà.
“Hồi cấp 3, khi xem lại ảnh chụp chung với các bạn được mệnh danh là hot girl, Hà thấy mình trông cũng xinh xinh dù không được rực rỡ như họ. Như vậy, có lẽ tôi cảm thấy mình trông xinh xắn vào thời điểm Hà học lớp 12”, Hoàng Hà chia sẻ trên Saostar. Ảnh: FB Hoàng Hà.
Nữ diễn viên còn cho biết, cô chỉ thấy mình ưa nhìn, xinh xắn. “Và bản thân Hà cũng không dùng vẻ ngoài xinh đẹp như một món vũ khí trong nghề”, Hoàng Hà trải lòng. Ảnh: FB Hoàng Hà.
