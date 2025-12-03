Hà Nội

Thế giới

Israel lại tấn công Gaza, một phóng viên thiệt mạng

Cuộc tấn công mới đây của Israel ở Dải Gaza đã khiến 5 người Palestine thiệt mạng, trong đó có một phóng viên ảnh.

An An (Theo TRT)

TRT đưa tin, Quân đội Israel đã mở cuộc tấn công trên khắp Dải Gaza hôm 2/12, khiến 5 người Palestine thiệt mạng, trong đó có một phóng viên và một trẻ em. Ngoài ra, hàng chục người khác bị thương trong vụ vi phạm mới nhất của Israel đối với thỏa thuận ngừng bắn.

"Hai thi thể, bao gồm cả thi thể một trẻ em, đã được chuyển đến Bệnh viện Al-Ahli Baptist ở Thành phố Gaza sau khi Israel nã pháo vào khu phố Al-Tuffah, khiến 15 người khác bị thương", nguồn tin y tế cho biết.

gaza.png
Cuộc tấn công mới đây của Israel ở Dải Gaza đã khiến 5 người Palestine thiệt mạng. Ảnh: AA.

Người Palestine thứ ba thiệt mạng do hỏa lực của Israel ở khu vực Zeitoun, phía đông Thành phố Gaza. Sau đó cùng ngày, phóng viên ảnh Mahmoud Wadi thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở trung tâm Khan Younis.

"Wadi bị máy bay không người lái của Israel tấn công ở khu vực không được xác định là nằm dưới sự kiểm soát của Israel theo thỏa thuận ngừng bắn", một nhân viên y tế cho biết.

"Wadi đang chụp ảnh ở khu vực an toàn...nhưng người Israel không tôn trọng bất kỳ lời cam kết hay hứa hẹn nào", cha của Wadi, ông Issam, đau lòng nói.

17 người nữa, bao gồm cả phụ nữ, đã bị thương khi pháo binh Israel tấn công trường Al-Daraj ở trung tâm Thành phố Gaza.

Lực lượng Phòng vệ Dân sự Gaza cho biết thêm 5 dân thường đã bị thương ở Al-Tuffah và các đội cứu hộ, phối hợp với Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), đã sơ tán hàng chục người bị bao vây qua đêm dưới hỏa lực dữ dội từ xe tăng và máy bay không người lái.

Các nhân chứng cho biết lực lượng Israel cũng đã phá hủy các tòa nhà và cơ sở vật chất ở Beit Lahia, phía bắc Gaza.

Văn phòng Truyền thông Chính quyền Gaza cho biết cái chết của Wadi đã nâng tổng số nhà báo thiệt mạng ở Gaza kể từ tháng 10/2023 đến nay lên 257 người. Theo văn phòng này, Israel và các đồng minh phương Tây cần phải "chịu trách nhiệm hoàn toàn", đồng thời kêu gọi các cơ quan truyền thông quốc tế lên án hành động của Israel.

Cơ quan Y tế Gaza cho biết thêm các cuộc tấn công của Israel tại Gaza đã khiến ít nhất 356 người Palestine thiệt mạng và hơn 900 người bị thương kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10/10/2025.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ Israel không kích Lebanon

Nguồn video: IDF/abc.net.au
#Tấn công quân sự Israel tại Gaza #Thiệt mạng phóng viên và dân thường #Vi phạm thỏa thuận ngừng bắn #Hậu quả nhân đạo ở Gaza #Tình hình xung đột Israel-Palestine #Xung đột Israel Hamas

