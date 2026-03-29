Israel không kích Lebanon, 3 phóng viên thiệt mạng khi tác nghiệp

Một cuộc không kích mới đây của Israel vào miền nam Lebanon đã khiến 3 phóng viên đang đưa tin về cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah thiệt mạng.

An An (Theo AP)

Theo AP, một cuộc không kích của Israel vào miền nam Lebanon hôm 28/3 đã khiến 3 phóng viên thiệt mạng khi họ đang đưa tin về cuộc chiến mới nhất giữa Israel và lực lượng Hezbollah, các đài truyền hình nơi 3 nhà báo này làm việc cho biết.

Kênh truyền hình al-Manar của Hezbollah thông báo phóng viên kỳ cựu Ali Shoeib đã thiệt mạng tại miền nam Lebanon. Quân đội Israel cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào Shoeib, cáo buộc ông là một nhân viên tình báo của Hezbollah, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Phóng viên Ali Shoeib của Đài truyền hình al-Manar thuộc Hezbollah đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel ở Jezzine ngày 28/3/2026. Ảnh chụp phóng viên Shoeib đưa tin tại thị trấn Marjayoun hồi tháng 11/2024. Ảnh: AP/Hussein Malla.

Là một phóng viên chiến trường nổi tiếng của Lebanon, Shoeib đã đưa tin về miền nam Lebanon cho kênh al-Manar suốt gần 3 thập kỷ.

Trong khi đó, kênh truyền hình Al-Mayadeen có trụ sở tại Beirut cho biết phóng viên Fatima Ftouni và anh trai là Mohammed, một phóng viên quay phim, thiệt mạng trong vụ không kích tại quận Jezzine. Được biết, Fatima đang thực hiện một bản tin trực tiếp trước khi vụ tấn công xảy ra.

Các lãnh đạo cấp cao của Lebanon đã lên án vụ không kích, trong đó Tổng thống Joseph Aoun gọi đây là một “tội ác trắng trợn, vi phạm mọi luật lệ và thỏa thuận bảo vệ các nhà báo”.

Trong khi đó, Quân đội Israel cho rằng phóng viên Shoeib “hoạt động có hệ thống nhằm tiết lộ vị trí của các binh sĩ (Israel) đang hoạt động tại miền nam Lebanon”. Họ cũng cáo buộc ông duy trì liên lạc với các tay súng Hezbollah và kích động chống lại binh sĩ cũng như dân thường Israel, nhưng không nói rõ chi tiết.

Quân đội Israel không đề cập đến hai nạn nhân còn lại trong thông cáo của mình.

Kênh al-Manar không phản hồi cáo buộc của Israel nhưng ca ngợi phóng viên của họ “nổi bật bởi sự chuyên nghiệp và đưa tin trung thực về các sự kiện”.

Cáo buộc của Israel tương tự như những cáo buộc trước đây của quân đội Israel đối với các nhà báo Palestine mà họ đã nhắm mục tiêu trong cuộc chiến với Hamas tại Dải Gaza, cho rằng họ là các chiến binh Hamas giả danh phóng viên.

Kể từ khi cuộc chiến mới nhất giữa Israel và Hezbollah bùng phát ngày 2/3, không quân Israel đã tấn công các mục tiêu dân sự của Hezbollah, bao gồm trụ sở kênh truyền hình al-Manar và đài phát thanh al-Nour của nhóm này.

Vụ không kích hôm 28/3 diễn ra chỉ vài ngày sau khi một cuộc không kích của Israel vào một căn hộ ở trung tâm Beirut đã giết chết ông Mohammed Sherri, trưởng ban chương trình chính trị của kênh al-Manar, cùng vợ ông.

Các vụ tử vong mới nhất nâng tổng số nhà báo và nhân viên truyền thông thiệt mạng tại Lebanon trong năm nay lên 5 người.

