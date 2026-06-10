Litva giới thiệu công nghệ biến mọi chiếc xe thành robot

Công nghệ điều khiển từ xa này có thể chuyển đổi hầu hết mọi phương tiện hiện có thành một nền tảng không người lái, giảm nhu cầu mua sắm phương tiện mới.

Một công ty quốc phòng của Litva, chuyên phát triển các phương tiện quân sự lai điện từ năm 2020, đã trình diễn khả năng mới nhất của mình cho Lực lượng Vũ trang Litva vào tuần trước. Đây là một hệ thống điều khiển từ xa có thể biến hầu hết mọi phương tiện thành một nền tảng mặt đất không người lái, được thử nghiệm trong cuộc tập trận quân sự Vanguard 2026 tại Khu huấn luyện Rūdninkai.

Ostara, công ty có trụ sở tại Vilnius, nhà sản xuất xe địa hình hybrid diesel-điện Krampus, đã giới thiệu cả hệ thống truyền động và giải pháp điều khiển từ xa độc quyền của mình cho binh lính Litva trong cuộc tập trận.

Chiếc xe Hybrid thông thường được biến đổi thành xe không người lái trong cuộc diễn tập.

Buổi trình diễn cho thấy Krampus, một loại xe địa hình quân sự chuyên dụng với hệ thống truyền động hybrid kết hợp máy phát điện diesel ba xi-lanh 2,3 lít với hai động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu 30 kilowatt, có thể được vận hành từ xa mà không cần người lái.

Quan trọng hơn, công ty đã chứng minh công nghệ điều khiển từ xa này không chỉ giới hạn ở nền tảng Krampus mà còn có thể được tích hợp vào các phương tiện hiện có trong biên chế quân đội, cho phép người vận hành chuyển đổi các phương tiện có người lái thông thường thành phương tiện mặt đất không người lái mà không cần mua hệ thống mới.

Darius Antanaitis, Giám đốc điều hành của Ostara, đã mô tả trực tiếp logic hoạt động. Ông nói: “Công nghệ này cho phép hầu như bất kỳ phương tiện nào cũng có thể được chuyển đổi thành UGV (Phương tiện không người lái trên mặt đất).

Kết quả là, người dùng cuối có thể tối đa hóa việc sử dụng đội xe hiện có của họ đồng thời tránh được các khoản đầu tư bổ sung vào các nền tảng mới.” Chi phí cũng rất rõ ràng: mua một UGV mới được thiết kế chuyên dụng sẽ tốn toàn bộ chi phí mua sắm của một nền tảng mới.

Việc trang bị thêm mô-đun điều khiển từ xa cho một phương tiện hiện có chỉ tốn một phần nhỏ chi phí đó, và tận dụng các quy trình bảo trì, kho phụ tùng và sự quen thuộc của người vận hành đã có sẵn.

Hệ thống điều khiển từ xa có thể biến mọi chiếc xe thành phương tiện không người lái.

Bản thân chiếc Krampus đã được phát triển từ ít nhất năm 2020, khi Ostara lần đầu tiên công khai mô tả chiếc xe này là phương tiện vận chuyển địa hình tốc độ cao được thiết kế cho các hoạt động của lực lượng đặc biệt.

Hệ thống truyền động hybrid là trọng tâm của ý tưởng thiết kế ngay từ đầu: hoạt động hoàn toàn bằng điện, Krampus có thể tiếp cận mục tiêu một cách lặng lẽ trong khi tạo ra lượng nhiệt tối thiểu, sau đó chuyển sang phát điện diesel để hoạt động ở tầm xa hơn.

Chiếc xe mang theo bộ pin lithium sắt photphat 34 kilowatt giờ cung cấp phạm vi hoạt động chỉ bằng điện khoảng 100 km (62 dặm), với máy phát điện diesel mở rộng tổng phạm vi hoạt động lên khoảng 400 km (249 dặm). Vào tháng 11 năm 2021, Ostara thông báo hoàn thành các thử nghiệm thực địa và bắt đầu nghiên cứu hệ thống điều khiển từ xa.

Đến tháng 2 năm 2022, công ty đã chính thức đổi tên Krampus thành một nền tảng có thể vận hành tùy chọn với người lái hoặc điều khiển từ xa. Tháng 4 năm đó, khi Krampus Mk1 chuẩn bị ra mắt tại một triển lãm vũ khí châu Âu, Ostara mô tả nó đã sẵn sàng cho các nhiệm vụ chiến trường tự hành.

Giá trị cốt lõi của Ostara, khả năng nâng cấp các phương tiện hiện có thay vì yêu cầu mua nền tảng mới, giải quyết một trong những trở ngại dai dẳng nhất đối với việc ứng dụng UGV: sự gián đoạn và chi phí thay thế các phương tiện đã được tích hợp vào cấu trúc hậu cần và bảo trì của lực lượng.

Về nguyên tắc, một đơn vị thiết giáp của Litva hiện đang vận hành một loại phương tiện cụ thể có thể bổ sung khả năng điều khiển từ xa cho một số phương tiện được chọn mà không cần thay đổi chuỗi cung ứng, chương trình đào tạo hoặc kho phụ tùng.