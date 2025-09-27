Hà Nội

Kinh doanh

Biết gì về công ty Đông Bắc A vừa động thổ mỏ cát lớn?

Công ty Đông Bắc A vừa động thổ mỏ cát lớn ở Quảng Ninh do ông Nguyễn Trí Dũng làm người đại diện theo pháp luật.

Khánh Hoài

Mới đây, tại khu vực bến mũi Ngọc, phường Móng Cái 1 (tỉnh Quảng Ninh), Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thương mại Đông Bắc A (gọi tắt Công ty Đông Bắc A) tổ chức lễ động thổ, chính thức chuẩn bị đưa mỏ cát làm vật liệu san lấp vào khai thác, thông tin trên Nhà báo&Công luận.

cats-8569.jpg
Công ty Đông Bắc A vừa động thổ mỏ cát khủng tại khu vực bến mũi Ngọc, Quảng Ninh. (Ảnh: Công Luận).

Mỏ cát này được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 767/GP-UBND vào ngày 24/03/2023. Giấy phép này cho phép Công ty Đông Bắc A khai thác cát san lấp tại khu vực thuộc khu Bình Ngọc (phường Móng Cái 1). Tổng trữ lượng được phép khai thác là 3.508.443 m³ với công suất khai thác 700.000 m³/năm.

Việc đưa vào hoạt động mỏ cát Đông Bắc A được kỳ vọng sẽ giải quyết đáng kể tình trạng thiếu hụt vật liệu san lấp hiện nay. Đây là vấn đề nan giải đã ảnh hưởng đến nhiều dự án xây dựng, đặc biệt là các công trình hạ tầng quy mô lớn trên địa bàn Quảng Ninh. Điển hình là dự án cảng Quốc tế Vạn Ninh, một công trình trọng điểm của tỉnh, sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ nguồn cung ổn định và hợp pháp này.

Về Công ty Đông Bắc A, thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết, công ty được thành lập vào tháng 5/2009, có địa chỉ trụ sở chính tại Quảng Ninh. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Trí Dũng.

Ngoài ra, ông Dũng còn đại diện cho Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Đảo Ngọc, Công ty TNHH BT Cầu Bồ Sơn - Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Cao Nguyên Bắc Ninh - Chi nhánh khách sạn CĐ.

Được biết, trước khi động thổ Mỏ cát Đông Bắc A, Công ty Đông Bắc A đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước, thực hiện các khoản nộp thuế, phí, và các nghĩa vụ khác với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.

Một số khoản tiêu biểu bao gồm tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 25.765.969.439 đồng; tiền nộp theo quyết định giao khu vực biển là 175.157.260 đồng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Sạt lở lớn chia cắt Tỉnh lộ 162 ở Lào Cai.

#công ty Đông Bắc A #mỏ cát #động thổ mỏ cát

