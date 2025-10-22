Hà Nội

Kinh doanh

Biển số ngũ quý 8 trúng đấu giá hơn 2,6 tỷ đồng

Biển số ô tô siêu đẹp 37K-888.88 đã tìm được khách hàng trúng đấu giá với số tiền lên tới 2,605 tỷ đồng.

Hạo Nhiên

Chiều 20/10, Cục CSGT (Bộ Công an) tiếp tục phối hợp Công ty VPA tổ chức đấu giá trực tuyến biển số ô tô và xe máy.

Theo đó, đến 17h45, cơ quan chức năng ghi nhận 5 biển số ô tô có giá trúng cao nhất trong ngày, gồm: 37K-888.88 (Nghệ An) với 2,605 tỷ đồng; 51N-222.22 (TP.HCM) với 1,770 tỷ đồng; 79A-777.79 (Khánh Hòa) trúng đấu giá với 855 triệu đồng; 89A-989.89 (Hưng Yên) 730 triệu đồng; 51B-966.66 (TP.HCM) 615 triệu đồng.

Bên cạnh đó, 5 biển số xe máy có các mức giá trúng cao nhất, gồm: 79AA-888.88 với 758 triệu đồng; 49AA-567.89 được trả cao nhất với hơn 223 triệu đồng; biển 43AB-555.55 trúng đấu giá 213,5 triệu đồng; 99AA-333.33 trúng ở mức hơn 195 triệu đồng; còn 68AC-222.22 được khách hàng trả 166 triệu đồng.

z7137206905645aeeed86efee64a914db33df94e4c14e3-1760957903571469267504.jpg
Biển số xe máy "ngũ quý 8" trúng đấu giá gần 800 triệu đồng.

Đơn vị tổ chức đấu giá cho biết, trong ngày 20/10, đã tổ chức đấu giá thành công 1.222 biển số ô tô và xe máy trong tổng cộng 67.000 biển số niêm yết (gồm 22.000 biển ô tô và 45.000 biển số xe máy).

Kết thúc các cuộc đấu, tổng cộng 493 biển số xe ô tô đấu giá thành với tổng trị giá trên 50,8 tỷ đồng. Ngoài ra, 729 biển số xe máy đấu giá thành với tổng trị giá gần 12 tỷ đồng.

Theo thống kê của Cục CSGT, từ thời điểm bắt đầu thực hiện đấu giá biển số xe (ngày 15/9/2023), đến nay, tổng số tiền người trúng đấu giá nộp ngân sách nhà nước là hơn 5.500 tỷ đồng.

Tài sản đấu giá được trả cao nhất là biển số 30K-999.99 với 75,275 tỷ đồng nhưng sau đó khách hàng bỏ cọc. Đến tháng 9/2024, biển VIP này đấu giá lại và được chốt ở mức 22,370 tỷ.

Cục CSGT khẳng định, hoạt động đấu giá biển số xe ô tô dành cho bất kỳ người nào đủ điều kiện tham gia và nộp tiền đặt trước. Một cá nhân có thể nhờ người khác đấu giá hộ bằng tài khoản của mình, mỗi người cũng không bị giới hạn số lượng biển số muốn đấu giá.

Theo quy định, giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng, ba năm tăng một lần, tính từ ngày 1/1/2025 và mỗi lần tăng 5 triệu đồng.

