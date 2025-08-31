"Biển người" xếp chỗ từ đêm, háo hức chờ xem diễu binh 2/9

Dàn vũ khí hiện đại của Việt Nam trong lễ tổng duyệt diễu binh Quốc khánh 2/9
Hàng loạt khí tài và phương tiện quân sự từ Quảng trường Ba Đình di chuyển qua các tuyến phố thể hiện sức mạnh và quá trình hiện đại hóa Quân đội ta.
Hai hoa hậu cao nhất showbiz gây chú ý trong buổi tổng duyệt diễu binh A80
Bảo Ngọc cao 1m86, Lương Thùy Linh cao 1m8. Nhờ chiều cao “khủng” cùng nhan sắc rạng ngời, hai nàng hậu nổi bật trong buổi tổng duyệt A80.
Nam quân nhân có nụ cười tỏa nắng trong đội hình diễu binh A80
Sở hữu nụ cười tỏa nắng, chiến sĩ Nguyễn Hữu Cường đã lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng từ những khoảnh khắc đi diễu binh đến trên mạng xã hội.
Đọc nhiều nhất
Công an điều tra, xử lý vụ ẩu đả liên quan đến tranh giữ xe ở Gia Lai
Sáng 31/8, Chủ tịch UBND P.Quy Nhơn Nam Nguyễn Thị Bích Hoa cho biết, CA sẽ làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định của pháp luật đảm bảo an ninh trật tự.
Người dân xếp ghế, trải chiếu giữ chỗ chờ xem diễu binh từ sáng 31/8
Trưa 31/8, trên một số tuyến phố, người dân đã xếp ghế, trải chiếu để giữ chỗ xem Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9.
Hà Nội thay đổi lịch cấm đường ngày 1-2/9 phục vụ đại lễ A80
Công an Hà Nội thông báo, thời gian tổ chức cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số đường, phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ Lễ Kỷ niệm: từ 22 giờ 00 ngày 1/9/2025 đến 13 giờ 00 ngày 2/9/2025.
Người dân phường Phú Thủy phấn khởi nhận quà dịp Quốc khánh 2/9
Người dân các khu phố ở phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng), đã có mặt từ sớm để làm thủ tục nhận quà 2/9, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước.
Bà nội sát hại 2 cháu ở Hưng Yên – tội ác không thể dung thứ!
Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, bà nội đã ra tay sát hại hai cháu của mình sau đó tự tử. Dù bất cứ lý do gì, hành vi nay rất tàn nhẫn, không thể dung thứ.
Địa điểm ngắm pháo hoa 'đỉnh' nhất 2/9 không thể bỏ lỡ
Tối 2/9, pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời. Dưới là gợi ý những điểm ngắm lý tưởng để bạn tận hưởng trọn vẹn không khí Quốc khánh.
Hai trẻ tử vong ở Hưng Yên, nghi phạm sát hại là bà nội
Do mâu thuẫn gia đình, bà Vân đã sát hại 2 cháu K và H rồi tự tử. Thời điểm kiểm tra tại phòng trọ bà Vân phát hiện cháu H đã tử vong; bà Vân bị thương.
Khởi tố người đàn ông đánh trọng thương bạn nhậu ở Hà Tĩnh
Do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Đậu Đức Tứ (Hà Tĩnh) đã dùng một chiếc gậy gỗ đánh nhiều lần vào người bạn nhậu, khiến nạn nhân bị trọng thương.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ "đột kích" đường dây đánh bạc do 2 phụ nữ cầm đầu
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, với số tiền lên đến hơn 45 tỷ đồng.
Bão số 6 áp sát đất liền, Thủ tướng chỉ đạo ứng phó
Bão số 6 di chuyển nhanh, dự báo ảnh hưởng Hà Tĩnh – Quảng Trị tối 30.8. Thủ tướng chỉ đạo khẩn các địa phương tập trung ứng phó, bảo đảm an toàn.