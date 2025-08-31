Hà Nội

Xã hội

"Biển người" xếp chỗ từ đêm, háo hức chờ xem diễu binh 2/9

Tại khu vực Hùng Vương – Trần Phú – Nguyễn Thái Học, dòng người tập trung từ đêm 31/8, mong muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc diễu binh lịch sử.

Bảo Giang
kto-br_10.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, tối 31/8, dù trời Hà Nội có mưa và mới 22h30, nhiều người dân đã tập trung về các tuyến phố Hùng Vương – Trần Phú – Nguyễn Thái Học. Ai nấy đều mong có vị trí thuận lợi để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng trong lễ diễu binh chào mừng Quốc khánh 2/9.
kto-br_11.jpg
Người dân bất chấp cơn mưa tối 31/8, có mặt sớm tại khu vực Hùng Vương để giữ chỗ xem diễu binh.
kto-br_13.jpg
Cơn mưa không làm giam không khí rộn ràng, náo nức và sôi động, dù lễ diễu binh còn hơn một ngày mới diễn ra.
kto-br_14.jpg
Nhiều du khách, người dân Hà Nội đã phủ kín khắp những tuyến đường gần Quảng trường Ba Đình.
kto-br_15.jpg
Nhiều gia đình mang theo ghế, áo mưa, chuẩn bị chờ qua đêm để có vị trí thuận lợi.
kto-br_16.jpg
Toàn cảnh tuyến Hùng Vương – Trần Phú – Nguyễn Thái Học, dòng người đứng chờ, ô che mưa.
kto-br_17.jpg
Góc cận cảnh khuôn mặt người dân với ánh mắt háo hức.
kto-br_18-1.jpg
Nhóm bạn trẻ rộn ràng chụp ảnh, chia sẻ không khí chờ đợi.
kto-br_18-2.jpg
Tại khu vực trung tâm Thủ đô, từng nhóm gia đình, bạn trẻ, người lớn tuổi mang theo ghế nhựa, bạt trải, áo mưa để giữ chỗ. Không ít em nhỏ được cha mẹ cho đi cùng, trong ánh mắt háo hức, chờ đợi sự kiện đặc biệt chỉ có vài năm mới diễn ra một lần.
kto-br_18-4.jpg
Cơn mưa không làm giảm không khí rộn ràng. Dưới những chiếc ô che tạm, nhiều người vẫn vui vẻ trò chuyện, chụp ảnh, chia sẻ niềm tự hào khi được chứng kiến màn diễu binh lịch sử ngay tại Quảng trường Ba Đình. Sự hiện diện đông đảo của người dân từ đêm 31/8 cho thấy sức hút lớn lao của ngày lễ trọng đại đối với nhân dân Thủ đô.
kto-br_18-5.jpg
Lực lượng chức năng có mặt để giữ ANTT, đảm bảo an toàn cho người dân.
kto-br_18-6.jpg
Hàng rào chắn được dựng dọc tuyến Hùng Vương – Trần Phú, bảo đảm khu vực an toàn tuyệt đối cho lễ diễu binh.
kto-br_18-3.jpg
Những khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt háo hức của người dân Hà Nội trong đêm mưa đã góp phần làm nổi bật ý nghĩa thiêng liêng của Quốc khánh 2/9. Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, mà còn là ngày hội non sông, nơi mỗi người dân đều mong muốn góp mặt, được tận mắt chứng kiến bước đi hùng tráng của các lực lượng vũ trang trên đường phố Thủ đô.
