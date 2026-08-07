Cặp núi lửa song sinh trên đảo Java gây ấn tượng với hình dáng giống nhau

Đứng cách nhau chỉ 12 km trên đảo Java, hai ngọn núi lửa Mount Sundoro và Mount Sumbing khiến nhiều người ngỡ ngàng vì hình dáng gần như phản chiếu qua gương.

Bức ảnh được chụp từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào năm 2021 đã ghi lại một trong những cảnh tượng ấn tượng nhất trên đảo Java (Indonesia): hai núi lửa Mount Sundoro và Mount Sumbing đứng cạnh nhau với hình dáng gần như giống hệt.

Mount Sundoro nằm ở phía tây, cao khoảng 3.149m, trong khi Mount Sumbing ở phía đông nam nhỉnh hơn một chút với độ cao khoảng 3.370m. Hai đỉnh núi chỉ cách nhau khoảng 12 km và đều là núi lửa còn hoạt động.

Bức ảnh chụp từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) cho thấy hai ngọn núi lửa Mount Sundoro (trái) và Mount Sumbing (phải) với hình dáng đối xứng hiếm thấy trên đảo Java, Indonesia.

Điều khiến chúng trở nên đặc biệt là sự đối xứng đáng kinh ngạc. Mỗi ngọn đều có một miệng núi lửa phụ nằm ở sườn ngoài, khiến tổng thể trông như hình phản chiếu của nhau qua gương khi quan sát từ trên cao.

Không chỉ vậy, hai ngọn núi còn được bao phủ bởi những vòng rừng xanh đậm gần như giống hệt nhau. Phía chân núi là các cánh đồng được canh tác rộng lớn, tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa màu xanh của rừng và màu sáng của khu vực nông nghiệp.

Khi quan sát từ mặt đất, Mount Sundoro và Mount Sumbing vẫn sở hữu đường nét gần như giống hệt nhau, khiến chúng được mệnh danh là cặp núi lửa "song sinh".

Theo NASA, lớp đất núi lửa màu mỡ quanh Sundoro và Sumbing rất thích hợp để trồng lúa, ngô, cà phê và mía. Chính vì vậy, phần lớn rừng ở vùng thấp đã được chuyển đổi thành đất nông nghiệp trong nhiều thập kỷ.

Dù có ngoại hình tương đồng, hai ngọn núi vẫn có một điểm khác biệt đáng chú ý. Đỉnh Mount Sumbing sở hữu một miệng núi lửa lớn hình thành sau đợt phun trào năm 1730, khiến phần chóp có màu sẫm hơn so với Sundoro. Trong khi đó, Mount Sundoro từng phun trào gần đây hơn, lần gần nhất vào năm 1971 và vẫn ghi nhận hoạt động địa chấn trong những năm sau đó.

Người dân địa phương thường gọi Sundoro và Sumbing là "núi lửa song sinh". Tuy nhiên, trong văn hóa bản địa, chúng còn được ví như một cặp "vợ chồng", với Sumbing được xem là "người chồng" vì cao hơn và có đường nét góc cạnh hơn.

Hai ngọn núi này thuộc quần thể núi lửa Dieng ở miền trung đảo Java. Indonesia cũng nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương" - khu vực tập trung số lượng núi lửa đang hoạt động nhiều nhất thế giới do nằm trên ranh giới của nhiều mảng kiến tạo.