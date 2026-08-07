Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Cặp núi lửa song sinh trên đảo Java gây ấn tượng với hình dáng giống nhau

Đứng cách nhau chỉ 12 km trên đảo Java, hai ngọn núi lửa Mount Sundoro và Mount Sumbing khiến nhiều người ngỡ ngàng vì hình dáng gần như phản chiếu qua gương.

Hà Vy

Bức ảnh được chụp từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào năm 2021 đã ghi lại một trong những cảnh tượng ấn tượng nhất trên đảo Java (Indonesia): hai núi lửa Mount Sundoro và Mount Sumbing đứng cạnh nhau với hình dáng gần như giống hệt.

Mount Sundoro nằm ở phía tây, cao khoảng 3.149m, trong khi Mount Sumbing ở phía đông nam nhỉnh hơn một chút với độ cao khoảng 3.370m. Hai đỉnh núi chỉ cách nhau khoảng 12 km và đều là núi lửa còn hoạt động.

js66gc9yjxmoozeyffkgon-1920-80jpg.jpg
Bức ảnh chụp từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) cho thấy hai ngọn núi lửa Mount Sundoro (trái) và Mount Sumbing (phải) với hình dáng đối xứng hiếm thấy trên đảo Java, Indonesia.

Điều khiến chúng trở nên đặc biệt là sự đối xứng đáng kinh ngạc. Mỗi ngọn đều có một miệng núi lửa phụ nằm ở sườn ngoài, khiến tổng thể trông như hình phản chiếu của nhau qua gương khi quan sát từ trên cao.

Không chỉ vậy, hai ngọn núi còn được bao phủ bởi những vòng rừng xanh đậm gần như giống hệt nhau. Phía chân núi là các cánh đồng được canh tác rộng lớn, tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa màu xanh của rừng và màu sáng của khu vực nông nghiệp.

gnwnr6t9phfdulmw8y8don-1600-80jpg.jpg
Khi quan sát từ mặt đất, Mount Sundoro và Mount Sumbing vẫn sở hữu đường nét gần như giống hệt nhau, khiến chúng được mệnh danh là cặp núi lửa "song sinh".

Theo NASA, lớp đất núi lửa màu mỡ quanh Sundoro và Sumbing rất thích hợp để trồng lúa, ngô, cà phê và mía. Chính vì vậy, phần lớn rừng ở vùng thấp đã được chuyển đổi thành đất nông nghiệp trong nhiều thập kỷ.

Dù có ngoại hình tương đồng, hai ngọn núi vẫn có một điểm khác biệt đáng chú ý. Đỉnh Mount Sumbing sở hữu một miệng núi lửa lớn hình thành sau đợt phun trào năm 1730, khiến phần chóp có màu sẫm hơn so với Sundoro. Trong khi đó, Mount Sundoro từng phun trào gần đây hơn, lần gần nhất vào năm 1971 và vẫn ghi nhận hoạt động địa chấn trong những năm sau đó.

ep5axndiigmi4evq4rgu4j-1600-80jpg.jpg

Người dân địa phương thường gọi Sundoro và Sumbing là "núi lửa song sinh". Tuy nhiên, trong văn hóa bản địa, chúng còn được ví như một cặp "vợ chồng", với Sumbing được xem là "người chồng" vì cao hơn và có đường nét góc cạnh hơn.

Hai ngọn núi này thuộc quần thể núi lửa Dieng ở miền trung đảo Java. Indonesia cũng nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương" - khu vực tập trung số lượng núi lửa đang hoạt động nhiều nhất thế giới do nằm trên ranh giới của nhiều mảng kiến tạo.

Live Science
#núi lửa #Java #địa lý #Indonesia #sinh thái

Bài liên quan

Kho tri thức

Bức tường dài 117 km bảo vệ Đế chế La Mã suốt 300 năm

Hadrian's Wall không chỉ là công trình phòng thủ đồ sộ mà còn là biểu tượng cho sức mạnh và tham vọng của Đế chế La Mã tại Anh.

Nhắc đến những công trình phòng thủ nổi tiếng của thế giới, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc. Thế nhưng, ít ai biết rằng Đế chế La Mã cũng từng xây dựng một bức tường khổng lồ để bảo vệ vùng biên giới phía bắc của mình. Đó là Hadrian's Wall, công trình dài khoảng 117 km, được xây dựng từ năm 122 sau Công nguyên dưới thời Hoàng đế Hadrian và tồn tại như tuyến phòng thủ quan trọng của đế chế trong gần 300 năm.

Bức tường kéo dài từ bờ biển phía tây đến bờ biển phía đông của miền bắc nước Anh ngày nay. Công trình này đánh dấu ranh giới cực bắc của Đế chế La Mã tại đảo Anh, đồng thời kiểm soát việc đi lại, hoạt động giao thương và các cuộc xâm nhập từ những bộ tộc sinh sống ở phía bắc, nơi ngày nay thuộc Scotland. Thay vì tạo nên một rào chắn không thể vượt qua, Hadrian's Wall đóng vai trò như một tuyến biên giới được giám sát chặt chẽ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Bóng đèn lâu đời nhất thế giới đã thắp sáng suốt 125 năm

Một bóng đèn tại Mỹ đã phát sáng gần như liên tục suốt 125 năm. Bí mật đằng sau tuổi thọ đáng kinh ngạc ấy không nằm ở phép màu mà ở chính nguyên lý vật lý.

Khi nhắc đến bóng đèn, hầu hết mọi người đều nghĩ đây là thiết bị có tuổi thọ vài năm rồi phải thay mới. Thế nhưng tại Trạm cứu hỏa số 6 ở thành phố Livermore, bang California (Mỹ), các nhân viên đã hát "Chúc mừng sinh nhật" cho một chiếc bóng đèn đã phát sáng gần như liên tục kể từ năm 1901. Được biết đến với tên gọi Centennial Light, bóng đèn này đã trở thành biểu tượng đặc biệt trong lịch sử ngành điện khi vẫn hoạt động sau hơn 125 năm.

Vậy làm thế nào một bóng đèn được sản xuất từ đầu thế kỷ XX lại có thể bền hơn rất nhiều so với những bóng đèn hiện đại?

Xem chi tiết

Kho tri thức

'Thủ phạm' khiến Nam Cực đóng băng trước Bắc Cực 30 triệu năm

Nghiên cứu mới hé lộ nguyên nhân chính khiến Nam Cực đóng băng sớm hơn Bắc Cực, không phải khí quyển mà là do lực đẩy địa chất sâu trong lòng đất.

Nam Cực hiện là nơi lưu giữ dải băng lớn nhất Trái Đất, chứa gần 90% lượng băng trên toàn bộ phần đất liền của hành tinh. Nếu toàn bộ khối băng này tan chảy hoàn toàn, mực nước biển toàn cầu sẽ bị đẩy cao lên khoảng 52m (171 feet). Trong một thời gian dài, giới khoa học luôn tin rằng sự hình thành của dải băng khổng lồ này hoàn toàn do sự thay đổi của khí quyển.

Sự mâu thuẫn này từng làm đau đầu giới khoa học suốt nhiều thập kỷ. Các dữ liệu địa chất cho thấy dải băng Nam Cực đầu tiên xuất hiện từ 34 triệu năm trước, đúng vào thời điểm nhiệt độ trung bình toàn cầu vẫn ấm hơn hiện nay khoảng 5 độ C. Ở mực nước biển, khí hậu Trái Đất thời đó hoàn toàn không đủ lạnh để tuyết có thể kết đóng thành băng. Nếu chỉ dựa vào sự sụt giảm khí nhà kính CO2​ như các lý thuyết cũ, người ta cũng không thể giải thích nổi vì sao Nam Cực lại đóng băng sớm hơn Bắc Cực tới 30 triệu năm, dù xu hướng biến đổi khí quyển trên toàn cầu lúc đó là hoàn toàn giống nhau.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới