Thế giới

Bí ẩn người đàn ông gây kẹt xe ở Anh suốt hơn 10 năm

Trong hơn 10 năm, David Hampson đã phải ngồi tù nhiều lần vì hành vi cản trở giao thông ở thành phố Swansea, Anh.

An An (Theo OC)

Trang Oddity Central đưa tin ngày 18/8, David Hampson, được biết đến với biệt danh "người đàn ông im lặng", đã gây ra nhiều vụ tắc đường ở thành phố Swansea trong hơn 1 thập kỷ qua.

David có thói quen kỳ quặc là đứng giữa ngã tư đường Swansea, cản trở giao thông cho đến khi bị cảnh sát bắt giữ. Ông ta chưa bao giờ nói chuyện với bất kỳ ai, kể cả cảnh sát, và thà ngồi tù hàng tháng trời còn hơn là giải thích cho hành động khó hiểu của mình.

Sau khi được thả, ông ta lại tiếp tục ra đứng giữa dòng xe cộ ở Swansea.

giaothong2.png
David Hampson đã bị kết tội cản trở giao thông 12 lần trong 10 năm qua. Ảnh: DM.

Tòa sơ thẩm Swansea cho biết, hành vi phạm tội gần đây nhất của Hampson xảy ra vào ngày 19/6/2025 khi ông ta đứng giữa đường De La Beche bên ngoài đồn cảnh sát Swansea Central, chặn đường cho đến khi bị bắt.

Như thường lệ, ông ta từ chối tiếp xúc với cảnh sát, luật sư, thẩm phán hay bác sĩ, mà chỉ im lặng như tượng, mặc dù được cảnh báo rằng im lặng sẽ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Sau khi nhận được thông tin từ các quản giáo nói rằng Hampson đã nói chuyện với họ khi còn là tù nhân tại HMP Swansea, các thẩm phán kết luận ông ta không mắc chứng câm mà chỉ đơn giản là không muốn nói.

Bác sĩ cũng không thể chẩn đoán bất kỳ bệnh tâm thần hoặc bệnh lý nào khác của Hampson nên không thể kê đơn thuốc hoặc điều trị tại bệnh viện cho ông ta.

giaothong.png
Ảnh minh họa: Unsplash.

11 năm sau lần cản trở giao thông đầu tiên, David Hampson vẫn là một "ẩn số" ở nước Anh. Việc ông ta từ chối nói chuyện với bất kỳ ai về động cơ của mình khiến các nhà điều tra không có nhiều manh mối để lý giải "bí ẩn" này.

