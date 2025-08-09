Hà Nội

Thế giới

Hiện trường xe đưa tang bị lật, hàng chục người thiệt mạng

Chiếc xe buýt chở người đi đưa tang trở về nhà sau đám tang ở tây nam Kenya đã bị lật úp, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng.

An An (Theo KT)

Theo The Kenya Times ngày 8/8, chiếc xe đang di chuyển từ thị trấn phía tây Kakamega đến thành phố Kisumu thì xảy ra vụ tai nạn. Peter Maina, chỉ huy giao thông khu vực Nyanza, xác nhận chiếc xe buýt này thuộc về Trường Trung học AIC Naki.

tai1.png
Hiện trường nơi chiếc xe chở người đi đưa tang gặp nạn ở Kenya. Ảnh: KT.

"Có vẻ như tài xế đã mất lái khi xe đang đến gần vòng xoay Coptic với tốc độ cao, lấn sang làn đường ngược chiều hướng về Kakamega và lật úp. Vụ tai nạn khiến ít nhất 25 người thiệt mạng. Trong số các nạn nhân có 10 phụ nữ, 1 bé gái 10 tuổi và 10 nam giới", Maina thông tin.

Hội Chữ thập đỏ Kenya đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ cùng với bệnh viện St John và các bệnh viện khác trong khu vực.

tai2.png
Người dân và lực lượng cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: KT.

5 người bị thương nặng và 15 người bị thương nhẹ trong vụ tai nạn đã được đưa tới Bệnh viện chuyển tuyến Jaramogi Oginga Odinga (JOOTRH) ở Kisumu để điều trị.

Những hình ảnh mà tờ The Kenya Times ghi lại về vụ tai nạn cho thấy một chiếc xe buýt trường học màu vàng bị lật nghiêng và đông đảo người dân tập trung xung quanh hiện trường.

Nguyên nhân chính xác vụ tai nạn vẫn đang được xác định. Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.

