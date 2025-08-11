Phát hiện bé 2 tuổi trong vali ở khoang hành lý xe buýt

Một bé gái 2 tuổi được tìm thấy bên trong chiếc vali ở khoang hành lý của xe buýt tại New Zealand. Cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ việc.

NBC News dẫn thông tin từ Thanh tra cảnh sát New Zealand Simon Harrison cho biết, tài xế xe buýt đã phát hiện ra sự việc trong lúc dừng xe tại Kaiwaka, một thị trấn thuộc vùng Northland, ngày 3/8.

"Tài xế bất ngờ khi thấy chiếc vali bị xê dịch. Khi mở vali ra, ông phát hiện một bé gái 2 tuổi", cảnh sát Harrison cho biết.

Cảnh sát Harrison cho biết thêm, đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện để "đánh giá y tế toàn diện" và "được báo cáo là thân nhiệt cao". May mắn, bé không bị tổn hại gì về mặt thể chất.

Một chiếc xe buýt tại trạm xe buýt công cộng ở North Shore, New Zealand. Ảnh: iStock.

Nghi phạm, một phụ nữ 27 tuổi, chưa được tiết lộ danh tính, đã bị bắt giữ và bị buộc tội "bỏ bê/ngược đãi" trẻ em.

"Người phụ nữ phải ra hầu tòa hôm 4/8", cảnh sát cho hay.

Entrada Travel Group, đơn vị vận hành tuyến xe buýt quốc gia New Zealand, InterCity, xác nhận rằng vụ việc liên quan đến một trong những chiếc xe buýt của họ.

"Chúng tôi đã nhận được thông tin về sự cố liên quan đến một hành khách trên xe buýt của chúng tôi. Cảnh sát đã được gọi đến để ứng phó và đang điều tra vụ việc. Không ai bị thương trong vụ việc, và dịch vụ đã được tiếp tục", Entrada Travel Group cho biết qua email.

Công ty này thông báo họ không thể bình luận thêm vì cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

>>> Mời độc giả xem thêm video: "Lạnh gáy" xem dàn "thú cưng" nuôi trong phòng ngủ của chàng trai