Bí ẩn loạt hiện vật Thời kỳ Đồ Đồng khai quật ở Ấn Độ

Kho tri thức

Bí ẩn loạt hiện vật Thời kỳ Đồ Đồng khai quật ở Ấn Độ

Khai quật mới ở Ấn Độ đưa ra loạt hiện vật Đồ Đồng độc nhất: xe ngựa, tượng người có sừng và vương miện lá peepal, hé lộ nghi lễ và quyền lực cổ xưa.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Khi tiến hành khai quật tại làng Sanauli, cách Delhi khoảng 60 km lái xe, ở miền bắc Ấn Độ, các chuyên gia đến từ Viện Khảo Cổ Học Delhi bất ngờ tìm thấy nhiều hiện vật lạ. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Delhi.
Đó là ba cỗ xe ngựa được trang trí bằng các hình tam giác bằng đồng, tượng trưng cho các tia nắng Mặt trời. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Delhi.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, ba cỗ xe ngựa này có niên đại từ Thời Đại Đồ Đồng (khoảng năm 2.000-1.800 Trước Công Nguyên). Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Delhi.
SK Manjul thuộc Viện Khảo cổ học Delhi cho biết, ngoài ba cỗ xe ngựa, các chuyên gia còn tìm thấy những bức tượng người mạ đồng có sừng và vương miện hình lá peepal. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Delhi.
Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra những thanh kiếm và dao găm làm bằng đồng tại địa điểm khai quật này. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Delhi.
Từ những bằng chứng trên cho thấy, chúng có thể là đồ tùy táng liên quan đến việc chôn cất giới hoàng gia. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Delhi.
Tuy nhiên, các chuyên gia chưa thể xác định chính xác chủng tộc của bộ hài cốt liên quan đến những hiện vật chôn cất này. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Delhi.
Nhóm khảo cổ vẫn chưa xác định được những cỗ xe ngựa này thuộc về xã hội nào, nhưng cho biết chúng không thuộc về nền văn minh Thung lũng Indus. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Delhi.
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
