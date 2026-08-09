Thời Trung Cổ, động vật từng bị đưa ra xét xử và ngồi tù như con người

Từ lợn, chuột cho đến côn trùng ở châu Âu thời Trung Cổ từng bị đưa ra tòa, có luật sư bào chữa, bị giam giữ và thậm chí lĩnh án tử hình như con người.

Ngày nay, khi một con vật gây thương tích hoặc làm chết người, chủ sở hữu thường là người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thế nhưng vào cuối thời Trung Cổ và đầu thời cận đại ở châu Âu, quan niệm này hoàn toàn khác. Không ít loài động vật từng bị coi là "tội phạm", bị bắt giữ và đưa ra xét xử theo đúng trình tự pháp lý.

Theo các nhà sử học, từ khoảng thế kỷ XIII đến XVIII đã có gần 200 vụ án liên quan đến động vật được ghi chép. Những "bị cáo" không chỉ là lợn, bò, chó hay ngựa mà còn có chuột, châu chấu, sâu bọ và nhiều loài khác. Tùy theo từng vụ việc, chúng có thể bị xét xử tại tòa án dân sự hoặc tòa án của Giáo hội.

Điều kỳ lạ là các phiên tòa này được tổ chức rất nghiêm túc. Động vật có thể bị bắt giam trong chính những nhà tù dành cho con người để chờ xét xử. Một số trường hợp còn được chỉ định luật sư bào chữa trước khi tòa đưa ra phán quyết cuối cùng.

Trong số các loài từng bị đưa ra tòa, lợn là cái tên xuất hiện thường xuyên nhất. Vào thời đó, lợn thường được thả rông quanh làng mạc và đôi khi tấn công, thậm chí cắn chết trẻ nhỏ. Khi xảy ra những vụ việc như vậy, chính con vật sẽ bị truy tố thay vì chỉ quy trách nhiệm cho chủ nuôi.

Một trong những vụ án nổi tiếng nhất diễn ra tại Pháp vào năm 1457. Một con lợn nái cùng đàn con bị cáo buộc gây ra cái chết của một đứa trẻ. Sau quá trình xét xử, lợn mẹ bị kết tội và chịu án tử hình, trong khi những con lợn con được tuyên trắng án vì tòa cho rằng không có đủ bằng chứng chứng minh chúng tham gia vụ tấn công.

Không chỉ động vật lớn, các loài gây hại mùa màng cũng có thể trở thành bị cáo. Chuột, sâu bọ hay châu chấu từng bị triệu tập đến các phiên tòa của Giáo hội vì phá hoại mùa màng. Dù những "bị cáo" này tất nhiên không thể xuất hiện trước tòa, các thẩm phán vẫn tiến hành đầy đủ các thủ tục pháp lý trước khi ban hành lệnh yêu cầu chúng rời khỏi khu vực hoặc tuyên bố rút phép thông công.

Điều thú vị là dù có rất nhiều loài động vật từng hầu tòa, mèo gần như vắng bóng trong các hồ sơ pháp lý thời Trung Cổ. Theo các nhà nghiên cứu, trong gần 200 vụ án được ghi chép, hầu như không có trường hợp nào mèo bị truy tố.

Nguyên nhân khá đơn giản: mèo hiếm khi gây ra những vụ việc nghiêm trọng như lợn, chó hay gia súc. Chúng cũng không phá hoại mùa màng trên quy mô lớn như chuột hoặc côn trùng, nên rất ít khi trở thành đối tượng của các vụ kiện.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa mèo được đối xử tử tế trong xã hội thời bấy giờ. Ở nhiều nơi tại châu Âu, chúng vẫn bị gắn với những quan niệm mê tín, bị coi là bạn đồng hành của phù thủy và trở thành mục tiêu của các cuộc săn lùng hoặc giết hại.

Ngày nay, những phiên tòa xét xử động vật được xem là một trong những nét kỳ lạ nhất của lịch sử pháp luật châu Âu. Nhiều học giả cho rằng chúng phản ánh cách con người thời Trung Cổ nhìn nhận động vật như những sinh vật có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời cho thấy vai trò và ảnh hưởng sâu rộng của hệ thống tư pháp cũng như Giáo hội trong đời sống xã hội thời bấy giờ.