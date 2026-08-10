Phát hiện loại vi khuẩn giúp làm sạch uranium trong đất

Phát hiện của các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Helmholtz Dresden-Rossendorf (HZDR) và Đại học Granada (Tây Ban Nha) được công bố trên tạp chí Nature Communications cho thấy vi khuẩn có thể chuyển hóa uranium thành hợp chất ổn định

TS Evelyn Krawczyk-Bärsch, nhà khoa học thuộc nhóm nghiên cứu Vi sinh vật trên cạn của HZDR cho biết: "Có những loại vi khuẩn có thể sử dụng kim loại nặng uranium, một chất độc hại đối với con người, trong quá trình trao đổi chất. Các nghiên cứu của nhóm chúng tôi trước đây đã chỉ ra rằng vi khuẩn có thể sử dụng uranium hòa tan trong nước cho quá trình trao đổi chất của chúng khi chúng có nguồn thức ăn là glycerol."

Vi khuẩn trong nước ở các hầm mỏ hình thành các hạt nano giữ lại uraium.

Glycerol là một thành phần cơ bản của chất béo thực vật và động vật. Để điều tra, nhóm nghiên cứu đã thu thập nước thải từ một mỏ uranium bị ngập lụt ở dãy núi Ore. Trong phòng thí nghiệm, họ đã thêm một lượng glycerol được kiểm soát vào các mẫu nước và giữ chúng trong môi trường không có oxy.

Họ muốn tạo ra các điều kiện tự nhiên cho cộng đồng vi khuẩn vốn đã tồn tại trong nước mỏ vì ở độ sâu khoảng 2.000m, thường có rất ít hoặc không có oxy.

Mỏ uranium tại của công ty Wismut GmbH, Đức.

Trong điều kiện thích hợp cho sự phát triển của vi khuẩn, các vi sinh vật bắt đầu sử dụng glycerol làm nguồn thức ăn. Theo thời gian, lượng uranium còn lại trong nước giảm mạnh.

Newman-Portela, nghiên cứu sinh Đại học Granada cho biết, sau 130 ngày, chỉ còn khoảng 5% lượng urani hòa tan trong nước còn lại trong các mẫu. Vi khuẩn đã tích hợp uranium vào thành tế bào của chúng.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng kính hiển vi và quang phổ tiên tiến kiểm tra màng tế bào vi khuẩn để xác định trạng thái hóa học của uranium.

Uranium thường tồn tại ở hóa trị 4 hoặc 6. Uranium hóa trị 5 có tồn tại, nhưng rất hiếm hoặc chỉ xuất hiện tạm thời. Cho đến nay, nó chỉ được phát hiện ở trạng thái oxy hóa không ổn định.

Những phát hiện trong nghiên cứu này vô cùng đáng ngạc nhiên bởi vì trong sinh khối được phân tích từ các thí nghiệm, một tỷ lệ uranium hóa trị 5 cao bất thường.

Các nhà nghiên cứu cũng xác định rằng uranium hóa trị 5 kết hợp với sắt và oxy để tạo thành FeU(V)O4.

Hợp chất uranium này vẫn chưa có tên vì nó tương đối mới. Nó được phát hiện lần đầu tiên trong một nghiên cứu năm 2020, trong đó các mẫu đất từ ​​các khu vực của Croatia bị ô nhiễm bởi đạn dược urani đã được phân tích.

Người ta thấy rằng ngay cả dưới tác động của oxy trong khí quyển, hợp chất urani này vẫn ổn định trong hơn 25 năm.