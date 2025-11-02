Hà Nội

Bí ẩn hai cổ vật bằng xương 1.500 năm của binh lính La Mã

Kho tri thức

Bí ẩn hai cổ vật bằng xương 1.500 năm của binh lính La Mã

Hai món đồ làm từ xương động vật có niên đại thế kỷ thứ 5 khiến giới khảo cổ ngỡ ngàng: chúng từng là “trò tiêu khiển” độc đáo của binh sĩ La Mã.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Trong quá trình khai quật khảo cổ tại thành phố cổ Hadrianopolis ở quận Eskipazar của Karabük, các chuyên gia đến từ trường Đại học Karabük bất ngờ tìm thấy hai cổ vật kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Karabük.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là hai đồ vật được tạo tác khéo léo, tinh xảo từ xương động vật lớn. Ảnh: @Đại học Karabük.
Ước tính, hai đồ vật bằng xương này có niên đại thuộc thế kỷ thứ 5 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Karabük.
Phó Giáo sư - Tiến sĩ Ersin Çelikbaş, giảng viên Khoa Khảo cổ học thuộc Đại học Karabük, cho biết, hai đồ vật bằng xương này được cho là đã được sử dụng trong các trò chơi chiến lược quân sự. Ảnh: @Đại học Karabük.
Chúng thuộc về một trò chơi phổ biến của người La Mã cổ đại như Ludus Latrunculorum (hay là "Trò chơi lính đánh thuê"), là một trò chơi chiến thuật phổ biến trong Đế chế La Mã. Trò chơi này rất phổ biến trong văn hóa La Mã và có nguồn gốc từ trò chơi Petteia của Hy Lạp cổ đại. Nó cũng thuộc về một trò chơi chiến lược khác có tên là Duodecim Scripta, một hình thức cờ cá ngựa được chơi trên bàn cờ có mười hai ô vuông được sắp xếp thành ba hàng. Ảnh: @Đại học Karabük.
Các đồ vật này có dạng hình đĩa. Một viên có biểu tượng bốn nhánh, và viên còn lại có biểu tượng tám nhánh. Ảnh: @Đại học Karabük.
Những biểu tượng này cho thấy chúng thực sự có thể là quân cờ. Ảnh: @Đại học Karabük.
Việc phát hiện ra các vết tích trò chơi chiến lược ở thành phố cổ Hadrianopolis càng củng cố thêm sự tồn tại của một đơn vị quân đội La Mã từng hoạt động tại đây. Ảnh: @Đại học Karabük.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
#đồ vật #xương #trò chơi #binh lính #la mã

