Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tượng thần Pan ngàn năm hé lộ bí ẩn nghi lễ Hy Lạp

Kho tri thức

Tượng thần Pan ngàn năm hé lộ bí ẩn nghi lễ Hy Lạp

Tượng thần Pan thời Hy Lạp 1.700 năm tuổi được các chuyên gia khai quật giúp hé lộ nhiều bí mật khảo cổ thú vị.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Trong quá trình khai quật tại Công viên khảo cổ Saraçhane của Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ Sở Di Sản Khảo Cổ Thành Phố Istanbul bất ngờ tìm thấy một vật thể kỳ dị, rùng mình. Ảnh: @Sở Di Sản Khảo Cổ Thành Phố Istanbul.
Trong quá trình khai quật tại Công viên khảo cổ Saraçhane của Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ Sở Di Sản Khảo Cổ Thành Phố Istanbul bất ngờ tìm thấy một vật thể kỳ dị, rùng mình. Ảnh: @Sở Di Sản Khảo Cổ Thành Phố Istanbul.
Đó là một mảnh vỡ của bức tượng mô tả vị thần Pan Hy Lạp cổ đại. Ảnh: @Sở Di Sản Khảo Cổ Thành Phố Istanbul.
Đó là một mảnh vỡ của bức tượng mô tả vị thần Pan Hy Lạp cổ đại. Ảnh: @Sở Di Sản Khảo Cổ Thành Phố Istanbul.
Ước tính, mảnh vỡ bức tượng này có niên đại khoảng 1.700 năm tuổi. Ảnh: @Sở Di Sản Khảo Cổ Thành Phố Istanbul.
Ước tính, mảnh vỡ bức tượng này có niên đại khoảng 1.700 năm tuổi. Ảnh: @Sở Di Sản Khảo Cổ Thành Phố Istanbul.
Theo chia sẻ từ Sở Di Sản Khảo Cổ Thành Phố Istanbul, tượng thần Pan này có từ thời Hy Lạp cổ đại, tượng cao 20 cm và rộng 18 cm, tượng bị mất phần tay phải lẫn thân dưới. Ảnh: @Sở Di Sản Khảo Cổ Thành Phố Istanbul.
Theo chia sẻ từ Sở Di Sản Khảo Cổ Thành Phố Istanbul, tượng thần Pan này có từ thời Hy Lạp cổ đại, tượng cao 20 cm và rộng 18 cm, tượng bị mất phần tay phải lẫn thân dưới. Ảnh: @Sở Di Sản Khảo Cổ Thành Phố Istanbul.
Bức tượng miêu tả Pan như một nhân vật nửa dê, nửa người. Ảnh: @Sở Di Sản Khảo Cổ Thành Phố Istanbul.
Bức tượng miêu tả Pan như một nhân vật nửa dê, nửa người. Ảnh: @Sở Di Sản Khảo Cổ Thành Phố Istanbul.
Pan là vị thần hộ độ được những người chăn cừu và đàn gia súc thời Hy Lạp cổ đại tôn thờ. Ảnh: @Sở Di Sản Khảo Cổ Thành Phố Istanbul.
Pan là vị thần hộ độ được những người chăn cừu và đàn gia súc thời Hy Lạp cổ đại tôn thờ. Ảnh: @Sở Di Sản Khảo Cổ Thành Phố Istanbul.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
#Tượng #thần Pan #Hy Lạp #động vật #gia súc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT