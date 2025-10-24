Hà Nội

Sửng sốt thứ bên trong chiếc hộp đồng cổ độc nhất vô nhị

Kho tri thức

Chiếc hộp đồng độc đáo mô tả một ngôi đền La Mã cổ đại kỳ lạ, với đầy đủ các cột trụ và mái tam giác được khai quật.

Thiên Đăng (Theo arkeonews)
Tại tàn tích của một ngôi nhà La Mã cổ xưa tại khu dân sự Legio V Macedonica ở Potaissa, ngày nay là Turda, Romania, các chuyên gia đến từ Đại học Babeș-Bolyai bất ngờ tìm thấy một cổ vật lạ. Ảnh: @Đại học Babeș-Bolya.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một chiếc hộp bằng đồng độc nhất vô nhị được bảo quản đặc biệt. Ước tính chiếc hộp có niên đại thuộc cuối thế kỷ 2 và đầu thế kỷ 3 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Babeș-Bolya.
Điều đáng chú ý là chiếc hộp đồng này có thiết kế mô hình dạng như một ngôi đền La Mã cổ đại đặc thù. Ảnh: @Đại học Babeș-Bolya.
Mô hình chạm nổi cho thấy mặt tiền của một ngôi đền La Mã, với đầy đủ các cột trụ và mái tam giác. Ảnh: @Đại học Babeș-Bolya.
Theo các nhà khảo cổ học, chưa từng có hiện vật nào tương tự được tìm thấy từ lãnh thổ của Romania. Ảnh: @Đại học Babeș-Bolya.
Tay nghề thủ công và tình trạng bảo quản của chiếc hộp đồng cổ khiến nó trở thành một hiện vật phi thường, hé lộ sự giao thoa giữa đức tin và nghệ thuật tinh vi trong xã hội La Mã ở các tỉnh lẻ ở Romania. Ảnh: @Đại học Babeș-Bolya.
Các nhà nghiên cứu tin rằng, chiếc hộp mô hình ngôi đền La Mã cổ này có thể phục vụ mục đích nghi lễ hoặc tôn giáo, có thể là vật đựng lễ vật, hương trầm, hoặc các vật phẩm linh thiêng. Ảnh: @Đại học Babeș-Bolya.
Ngoài chiếc hộp bằng đồng, cuộc khai quật còn tìm thấy một bộ sưu tập hiện vật phong phú, gồm đồ trang sức bằng đồng, hạt thủy tinh và một chiếc nhẫn bằng đồng, cũng như trâm cài tóc bằng xương, phụ kiện thắt lưng với họa tiết hình thú. Ảnh: @Đại học Babeș-Bolya.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
#chiếc hộp cổ #ngôi đền #la mã #chôn cất #hiện vật

