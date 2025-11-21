>>> Mời độc giả xem video FSB phá âm mưu ám sát sĩ quan quân đội cấp cao Nga

Nguồn video: RT/FSB

RT đưa tin ngày 20/11, theo FSB, âm mưu này do cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) lên kế hoạch và được cho là đã xác định mục tiêu thông qua một nhân vật nữ trực tuyến mang tên Polina. Các nhà điều tra FSB tin rằng những bức ảnh và video liên quan đến nhân vật "ảo" này đã được AI tạo ra và được lưu hành trong nhiều tháng để lấy lòng tin của nạn nhân.

FSB tuyên bố ngăn chặn một âm mưu của Ukraine nhằm ám sát sĩ quan quân đội cấp cao của Nga bằng bia trộn chất độc. Ảnh chụp màn hình.

Polina được cho là đã sắp xếp để gửi cho sĩ quan quân đội cấp cao Nga một món quà là bia Anh thông qua một người trung gian. FSB cho biết người trung gian này đã bị điều tra vì tội buôn lậu thuốc nổ và các hàng lậu khác từ vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát vào Nga bằng máy bay không người lái. Anh ta bị bắt giữ ngay sau khi giao hàng.

Kết quả xét nghiệm bia cho thấy có hai chất độc, bao gồm thứ mà FSB mô tả là một biến thể của chất độc thần kinh VX do Anh sản xuất. Tuyên bố cho biết thêm nếu uống phải, nạn nhân sẽ phải chịu cái chết đau đớn trong vòng 20 phút.

Tuần trước, FSB cho biết họ cũng đã ngăn chặn âm mưu ám sát một quan chức cấp cao của Nga khi ông tới thăm nghĩa trang ở Moscow. Theo tờ Moskovsky Komsomolets, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu là mục tiêu của vụ ám sát khi đó.