Bệnh viện Thống Nhất hủy gói thầu cung cấp suất ăn trị giá 121 tỷ đồng

Sau nhiều kiến nghị, yêu cầu làm rõ của nhà thầu, Bệnh viện Thống Nhất đã ra quyết định hủy Gói thầu số 2: Cung cấp suất ăn năm 2025-2026 trị giá 121 tỷ đồng.

Theo đó, vào ngày 5/8, bác sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (TP.Hồ Chí Minh) đã ký Quyết định số 1316/QĐ-BVTN về việc hủy Gói thầu số 2: Cung cấp suất ăn năm 2025-2026 (Gói thầu số 2).

Quyết định nêu lý do hủy thầu: Căn cứ Điều 17 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023: “Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư đã được phê duyệt làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu chuẩn đánh giá đã ghi trong hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu” nên hủy thầu.

Như Tri thức và Cuộc sống đã nhiều lần thông tin, Gói thầu số 2 của Bệnh viện Thống Nhất có thông báo mời thầu ngày 8/7, sẽ được đóng/mở thầu lúc 10h ngày 28/7/2025.

Theo Quyết định số 561/QĐ-BVTN phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Thống Nhất đề ngày 11/4, Gói thầu số 2 có trị giá hơn 121 tỷ đồng, là 1 trong 6 gói thầu được phê duyệt (tổng giá 6 gói thầu là hơn 137 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 1148/QĐ-BVTN ngày 8/7 của Bệnh viện Thống Nhất về phê duyệt E-HSMT, thì E-HSMT của Gói thầu số 2 do Công ty Cổ phần Medical Device Lab Technology lập, Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định Công nghệ Quốc gia thẩm định. Hai đơn vị tư vấn này đều có trụ sở tại Hà Nội, được giao tham gia tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu này.

Trong quá trình mời thầu, Gói thầu số 2 phát sinh một số yêu cầu làm rõ, kiến nghị từ phía nhà thầu. Bệnh viện Thống Nhất sau đó phải điều chỉnh E-HSMT đồng thời gia hạn thời gian đóng/mở thầu đến 10h ngày 11/8.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh E-HSMT và trả lời yêu cầu làm rõ của Bệnh viện Thống Nhất chưa được “thuyết phục” nhà thầu nên nhà thầu tiếp tục yêu cầu làm rõ.

Nhà thầu cho rằng Bệnh viện Thống Nhất trả lời còn cảm tính, chưa dựa trên cơ sở pháp lý cụ thể, có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu…