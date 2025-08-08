Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Bệnh viện Thống Nhất hủy gói thầu cung cấp suất ăn trị giá 121 tỷ đồng

Sau nhiều kiến nghị, yêu cầu làm rõ của nhà thầu, Bệnh viện Thống Nhất đã ra quyết định hủy Gói thầu số 2: Cung cấp suất ăn năm 2025-2026 trị giá 121 tỷ đồng.

An Vĩnh

Theo đó, vào ngày 5/8, bác sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (TP.Hồ Chí Minh) đã ký Quyết định số 1316/QĐ-BVTN về việc hủy Gói thầu số 2: Cung cấp suất ăn năm 2025-2026 (Gói thầu số 2).

Quyết định nêu lý do hủy thầu: Căn cứ Điều 17 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023: “Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư đã được phê duyệt làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu chuẩn đánh giá đã ghi trong hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu” nên hủy thầu.

Như Tri thức và Cuộc sống đã nhiều lần thông tin, Gói thầu số 2 của Bệnh viện Thống Nhất có thông báo mời thầu ngày 8/7, sẽ được đóng/mở thầu lúc 10h ngày 28/7/2025.

Theo Quyết định số 561/QĐ-BVTN phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Thống Nhất đề ngày 11/4, Gói thầu số 2 có trị giá hơn 121 tỷ đồng, là 1 trong 6 gói thầu được phê duyệt (tổng giá 6 gói thầu là hơn 137 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 1148/QĐ-BVTN ngày 8/7 của Bệnh viện Thống Nhất về phê duyệt E-HSMT, thì E-HSMT của Gói thầu số 2 do Công ty Cổ phần Medical Device Lab Technology lập, Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định Công nghệ Quốc gia thẩm định. Hai đơn vị tư vấn này đều có trụ sở tại Hà Nội, được giao tham gia tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu này.

Trong quá trình mời thầu, Gói thầu số 2 phát sinh một số yêu cầu làm rõ, kiến nghị từ phía nhà thầu. Bệnh viện Thống Nhất sau đó phải điều chỉnh E-HSMT đồng thời gia hạn thời gian đóng/mở thầu đến 10h ngày 11/8.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh E-HSMT và trả lời yêu cầu làm rõ của Bệnh viện Thống Nhất chưa được “thuyết phục” nhà thầu nên nhà thầu tiếp tục yêu cầu làm rõ.

Nhà thầu cho rằng Bệnh viện Thống Nhất trả lời còn cảm tính, chưa dựa trên cơ sở pháp lý cụ thể, có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu…

#Bệnh viện Thống Nhất #hủy thầu #gói thầu suất ăn

Bài liên quan

Bạn đọc

Bệnh viện Thống Nhất Trả lời yêu cầu làm rõ còn cảm tính, thiếu cơ sở pháp lý?

Cho rằng Bệnh viện Thống Nhất trả lời YCLR còn cảm tính, thiếu cơ sở pháp lý, nhà thầu tiếp tục đề nghị loại bỏ các tiêu chí gây hạn chế cạnh tranh khỏi E-HSMT.

Như chúng tôi đã thông tin, các nhà thầu cho rằng E-HSMT của Gói thầu số 2: Cung cấp suất ăn năm 2025-2026 (Gói thầu số 2) của Bệnh viện Thống Nhất (TP.Hồ Chí Minh) có nhiều tiêu chí hạn chế cạnh tranh, có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu nên đã có nhà thầu gửi đơn kiến nghị, yêu cầu làm rõ để đề nghị loại bỏ các tiêu chí này ra khỏi E-HSMT.

Đến ngày 24/7/2025, thông qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, chủ đầu tư/bên mời thầu đã đăng tải Văn bản số 1512/BVTN-TMS V/v trả lời YCLR E-HSMT Gói thầu số 2: Cung cấp suất ăn năm 2025 - 2026 (sau đây gọi là Văn bản trả lời YCLR số 1512), do ông Võ Thành Toàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất ký.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Bệnh viện Thống Nhất: Vì sao chưa trả lời kiến nghị của nhà thầu?

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) vẫn chưa trả lời kiến nghị của nhà thầu. Đồng thời, thêm yêu cầu làm rõ E-HSMT của một nhà thầu khác.

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 8/7, Bệnh viện Thống Nhất đăng tải thông báo mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp suất ăn năm 2025-2026 (gọi tắt là Gói thầu số 2) lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Theo đó, gói thầu này có giá hơn 121 tỷ đồng, sẽ được đóng/mở thầu vào lúc 10h ngày 28/7/2025. E-HSMT do Công ty Cổ phần Medical Device Lab Technology lập, Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định Công nghệ Quốc gia thẩm định.

Xem chi tiết

Bạn đọc

BV Thống Nhất: Nhà thầu kiến nghị loại bỏ tiêu chí hạn chế cạnh tranh

Một nhà thầu đã gửi đơn đến Bệnh viện Thống Nhất để kiến nghị loại bỏ loạt tiêu chí gây hạn chế cạnh tranh trong Gói thầu số 2: Cung cấp suất ăn năm 2025-2026.

Gói thầu số 2: Cung cấp suất ăn năm 2025-2026 (Gói thầu số 2) của Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) có thông báo mời thầu ngày 8/7, sẽ được đóng/mở thầu lúc 10h ngày 28/7/2025.

Theo Quyết định số 561/QĐ-BVTN phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Thống Nhất đề ngày 11/4, Gói thầu số 2 có trị giá hơn 121 tỷ đồng, là 1 trong 6 gói thầu được phê duyệt (tổng giá 6 gói thầu là hơn 137 tỷ đồng).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới