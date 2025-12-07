Bệnh lây truyền qua đường tình dục ảnh hưởng đến thai nhi thế nào?

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) đe dọa thai kỳ với các biến chứng như sinh non, thai chết lưu, nhẹ cân, có thể lây truyền sang trẻ sơ sinh.

Bệnh lây qua đường tình dục (STIs) khi mang thai là một vấn đề cần được chú trọng vì để lại nhiều biến chứng nguy hiểm. Đặc biệt hơn nếu thai phụ nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể dẫn đến nhiều nguy cơ cho thai kỳ bao gồm sẩy thai, sinh non, sinh con nhẹ cân… cũng như gây ra một số tổn thương, bệnh lý cho trẻ sơ sinh, thậm chí một số trường hợp nặng có thể dẫn đến đe dọa tính mạng của mẹ và thai nhi.

Các bệnh lây qua đường tình dục thường gặp là: Nhiễm Chlamydia trachomatis, bệnh lậu, mụn cóc sinh dục (HPV), herpes simplex sinh dục (HSV), Trichomonas vaginalis, HIV, viêm gan B, viêm gan C và bệnh giang mai. Khi được chẩn đoán nhiễm bệnh STIs, thai phụ sẽ được bác sĩ điều trị với phác đồ chuẩn dành cho phụ nữ có thai, để đảm bảo an toàn và hiệu quả tối ưu cho mẹ và bé.

Vi khuẩn lậu có thể gây nguy hiểm cho thai nhi trong khi mang thai và sau sinh/Ảnh nguồn moh.gov.vn

Trong thời kỳ mang thai, ngay khi nghi ngờ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, thai phụ cần được khám và thực hiện các xét nghiệm tầm soát để được chấn đoán và điều trị kịp thời. Bạn có thể trao đổi với bác sĩ về bất kỳ triệu chứng hoặc hành vi tình dục có nguy cơ cao và đề nghị làm các xét nghiệm sàng lọc STIs.

Vì bệnh có thể diễn biến âm thầm, không xuất hiện triệu chứng, thai phụ cần tuân thủ khám thai đầy đủ theo định kỳ cũng như thực hiện tầm soát các bệnh lây qua đường tình dục theo hướng dẫn của bác sĩ để phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời .

Hiện tại, không có phương pháp chữa khỏi HIV/AIDS. Ảnh minh hoạ/Internet

Có nhiều cách để giảm thiểu phơi nhiễm và lây lan STIs, sử dụng biện pháp tránh thai rào cản (như bao cao su) một cách nhất quán và đúng cách sẽ giúp giảm nguy cơ mắc STIs. Nên nhớ rằng biện pháp tránh thai bằng hormone (như thuốc tránh thai) không bảo vệ chúng ta khỏi STIs.

Các bệnh lây qua đường tình dục có thể phòng tránh được bằng cách có ý thức bảo vệ mình và bạn đời khi am hiểu các kiến thức về tình dục an toàn. Nên chung thủy, quan hệ một vợ một chồng, không quan hệ tình dục bừa bãi. Kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Kiêng quan hệ tình dục hoặc kiềm chế hoạt động tình dục là một cách hiệu quả để tránh mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Vì STIs chủ yếu lây lan qua tiếp xúc tình dục, nên việc lựa chọn kiêng quan hệ tình dục sẽ loại bỏ hoàn toàn nguy cơ phơi nhiễm. Cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng đối với những người trẻ tuổi, người chưa lập gia đình có nguy cơ mắc STIs cao hơn và thường gặp phải những thách thức với các biện pháp phòng ngừa nhất quán, chẳng hạn như sử dụng bao cao su. Thực hiện biện pháp không quan hệ tình dục cho đến khi bạn có một mối quan hệ lành mạnh, nghiêm túc có thể giúp củng cố mối quan hệ như tiến tới hôn nhân, ngăn ngừa nỗi sợ mang thai và giúp tránh mắc STIs.