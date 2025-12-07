Điều trị thành công bệnh nhân bị sốt rét ác tính trở về từ châu Phi

Một bệnh nhân trở về từ Cameroon - châu Phi mắc sốt rét ác tính đã hồi phục sau điều trị, nhấn mạnh vai trò phòng ngừa và ý thức cộng đồng trong kiểm soát bệnh.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận bệnh nhân trở về từ Cameroon với biểu hiện sốt cao theo cơn, rét run và vàng mắt nhẹ.

Bệnh nhân nam, sinh năm 2002, sống nhiều năm tại Cameroon và vừa du lịch Malaysia trước khi về Việt Nam. Khi nhập viện, bệnh nhân sốt cao theo cơn, rét run, đau đầu và vàng mắt nhẹ.

Nhận thấy yếu tố dịch tễ rõ vùng lưu hành sốt rét, bác sĩ chỉ định xét nghiệm tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu - tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh. Kết quả xác định bệnh nhân nhiễm Plasmodium falciparum, thể ký sinh trùng gây sốt rét ác tính.

Bệnh nhân ngay lập tức được điều trị theo phác đồ chuẩn, đồng thời theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn và nguy cơ biến chứng như rối loạn huyết động, xuất huyết. Sau một ngày, bệnh nhân hết sốt; sau ba ngày, xét nghiệm không còn ký sinh trùng. Sau khoảng bảy ngày điều trị, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.

Y bác sĩ Khoa bệnh lây đường máu chăm sóc bệnh nhân sốt rét/Ảnh BV

Theo TS.BS Trịnh Văn Sơn - Chủ nhiệm Khoa Bệnh lây đường máu, sốt rét là bệnh nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh. Người dân cần ngủ màn, diệt muỗi, vệ sinh môi trường và đi khám ngay khi có biểu hiện sốt, rét run, đau đầu.

Qua ca bệnh, bác sĩ nhấn mạnh vai trò quan trọng của điều dưỡng trong chăm sóc và nhận biết sớm triệu chứng bất thường, khai thác yếu tố dịch tễ và phối hợp chặt chẽ với bác sĩ trong theo dõi diễn tiến bệnh. Điều dưỡng cũng hướng dẫn người bệnh chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và biện pháp phòng muỗi để giảm lo lắng và hỗ trợ điều trị.

Mặc dù sốt rét đã được kiểm soát tại nhiều khu vực, nguy cơ bệnh quay trở lại vẫn hiện hữu trong bối cảnh gia tăng di chuyển quốc tế. Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người dân cần chủ động phòng bệnh và nhân viên y tế phải luôn cảnh giác để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Theo Báo cáo sốt rét toàn cầu 2024 của WHO, năm 2023 thế giới ghi nhận 263 triệu ca mắc và 597.000 ca tử vong, chủ yếu ở châu Phi, Địa Trung Hải và tiểu vùng sông Mekong. Tại Việt Nam, sốt rét đã giảm mạnh, nhưng vẫn còn lưu hành tại một số vùng rừng núi, biên giới, khu vực có dân di cư tự do, người đi du lịch, lao động, học tập trở về từ vùng dịch.

Tại Khoa bệnh lây đường máu, Viện Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mỗi năm chỉ gặp một vài ca sốt rét, chủ yếu ở người trở về từ châu Phi.