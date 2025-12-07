Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Điều trị thành công bệnh nhân bị sốt rét ác tính trở về từ châu Phi

Một bệnh nhân trở về từ Cameroon - châu Phi mắc sốt rét ác tính đã hồi phục sau điều trị, nhấn mạnh vai trò phòng ngừa và ý thức cộng đồng trong kiểm soát bệnh.

Bình Nguyên

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận bệnh nhân trở về từ Cameroon với biểu hiện sốt cao theo cơn, rét run và vàng mắt nhẹ.

Bệnh nhân nam, sinh năm 2002, sống nhiều năm tại Cameroon và vừa du lịch Malaysia trước khi về Việt Nam. Khi nhập viện, bệnh nhân sốt cao theo cơn, rét run, đau đầu và vàng mắt nhẹ.

Nhận thấy yếu tố dịch tễ rõ vùng lưu hành sốt rét, bác sĩ chỉ định xét nghiệm tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu - tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh. Kết quả xác định bệnh nhân nhiễm Plasmodium falciparum, thể ký sinh trùng gây sốt rét ác tính.

Bệnh nhân ngay lập tức được điều trị theo phác đồ chuẩn, đồng thời theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn và nguy cơ biến chứng như rối loạn huyết động, xuất huyết. Sau một ngày, bệnh nhân hết sốt; sau ba ngày, xét nghiệm không còn ký sinh trùng. Sau khoảng bảy ngày điều trị, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.

Y bác sĩ Khoa bệnh lây đường máu chăm sóc bệnh nhân sốt rét/Ảnh BV

Theo TS.BS Trịnh Văn Sơn - Chủ nhiệm Khoa Bệnh lây đường máu, sốt rét là bệnh nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh. Người dân cần ngủ màn, diệt muỗi, vệ sinh môi trường và đi khám ngay khi có biểu hiện sốt, rét run, đau đầu.

Qua ca bệnh, bác sĩ nhấn mạnh vai trò quan trọng của điều dưỡng trong chăm sóc và nhận biết sớm triệu chứng bất thường, khai thác yếu tố dịch tễ và phối hợp chặt chẽ với bác sĩ trong theo dõi diễn tiến bệnh. Điều dưỡng cũng hướng dẫn người bệnh chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và biện pháp phòng muỗi để giảm lo lắng và hỗ trợ điều trị.

Mặc dù sốt rét đã được kiểm soát tại nhiều khu vực, nguy cơ bệnh quay trở lại vẫn hiện hữu trong bối cảnh gia tăng di chuyển quốc tế. Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người dân cần chủ động phòng bệnh và nhân viên y tế phải luôn cảnh giác để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Theo Báo cáo sốt rét toàn cầu 2024 của WHO, năm 2023 thế giới ghi nhận 263 triệu ca mắc và 597.000 ca tử vong, chủ yếu ở châu Phi, Địa Trung Hải và tiểu vùng sông Mekong. Tại Việt Nam, sốt rét đã giảm mạnh, nhưng vẫn còn lưu hành tại một số vùng rừng núi, biên giới, khu vực có dân di cư tự do, người đi du lịch, lao động, học tập trở về từ vùng dịch.

Tại Khoa bệnh lây đường máu, Viện Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mỗi năm chỉ gặp một vài ca sốt rét, chủ yếu ở người trở về từ châu Phi.

#mắc sốt rét #châu Phi #sốt rét ác tính #sốt rét #điều trị #phòng bệnh

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hà Tĩnh tiêu hủy hàng trăm con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Sau khi có kết quả xét nghiệm từ cơ quan chức năng, UBND phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) đã tiến hành tiêu huỷ 145 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 6/11, thông tin từ UBND phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, địa phương vừa phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật khu vực IX tổ chức tiêu hủy 145 con lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan diện rộng.

Được biết, 145 con lợn bị tiêu hủy là của 2 hộ gia đình, trong đó, hộ ông L.M.H. (TDP Tân Phong) 120 con và hộ ông N.T.P. (TDP Trường Sơn) 25 con.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nhiều bệnh nhân mắc sốt rét khi trở về từ nước ngoài

Sốt rét do ký sinh trùng Plasmodium gây ra, có thể gây biến chứng nặng như hôn mê, suy đa tạng, đái huyết cầu tố, thiếu máu nặng và tử vong.

Điều trị COVID-19 không ngờ sốt rét ác tính

Khoa Bệnh lây đường hô hấp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) mới tiếp nhận bệnh nhân nam, sinh năm 1982, quốc tịch Nigeria, có tiền sử tăng huyết áp và viêm dạ dày, nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, sốt cao liên tục 40–41°C, tiêu chảy, nôn nhiều, mất nước nặng và huyết áp tụt (88/54 mmHg), có tổn thương gan, thận cấp tính.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nhiều người hôn mê, suy đa tạng... được chẩn đoán sốt rét ác tính

Với những người có triệu chứng sốt cấp tính sau khi đi nước ngoài về cần đến ngay bệnh viện đúng chuyên khoa để chẩn đoán kịp thời.

Trong một tuần qua, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều ca bệnh sốt cao, rét run, được chẩn đoán mắc sốt rét ác tính. Điều đáng chú ý là tất cả bệnh nhân đều có lịch sử du lịch hoặc làm việc tại các quốc gia thuộc châu Phi.

Hôn mê co giật, rối loạn ý thức

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.