Sống Khỏe

Trẻ 8 tuổi bị đột quỵ, cảnh báo bệnh ngày càng trẻ hoá

Đột quỵ - căn bệnh vốn được coi là của người lớn xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ tuổi, với biểu hiện không rõ ràng nhưng diễn biến đột ngột và nguy hiểm.

Bình Nguyên

Trẻ mắc đột quỵ chỉ mới 8 tuổi

Ngày 6/12, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, thời gian gần đây liên tục tiếp nhận các ca đột quỵ ở trẻ nhỏ và vị thành niên - điều từng được xem là hiếm gặp. Nhiều trường hợp đến viện trong tình trạng nguy kịch, trong đó có bệnh nhi mới 8 tuổi.

Cụ thể, bé ĐK, sinh năm 2017 (Hà Nội), bất ngờ gục xuống bàn khi đang học, kèm yếu nửa người trái. Rất may, thầy cô và bạn bè phát hiện kịp thời, thông báo gia đình đưa bé đến viện. Kết quả chụp CTA cho thấy bệnh nhi bị nhồi máu não (đột quỵ) do bóc tách động mạch não giữa bên phải - tình trạng hiếm gặp ở trẻ.

Bệnh nhi được can thiệp cấp cứu, nong bóng và đặt stent để tái thông mạch. Nhờ được đưa đến bệnh viện sớm, K đã hồi phục gần như hoàn toàn, không để lại di chứng thần kinh.

Hình ảnh chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) của bệnh nhi ĐK. Ảnh BV
Hình ảnh chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) của bệnh nhi ĐK. Ảnh BV

Một trường hợp khác là T.Q sinh năm 2011 (Nam Định). Trước khi nhập viện 10 ngày, Q. đau đầu dữ dội, ngất xỉu tại trạm y tế xã, đỡ sau khi uống thuốc nhưng rồi xuất hiện đau đầu trở lại.

Ban đầu, gia đình nghĩ Q. cảm thông thường nhưng để chắc chắn đã đưa con đến bệnh viện. Chụp CTA phát hiện Q. bị chảy máu não nhỏ do vỡ dị dạng thông động - tĩnh mạch vùng thái dương phải. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã can thiệp nút dị dạng và túi giả phình. Hiện tại, Q. đã hồi phục hoàn toàn.

Mẹ của Q. chia sẻ: “Tôi không nghĩ con bị chảy máu não vì trước đó không có triệu chứng. Nếu biết nghiêm trọng như vậy, tôi đã đưa con đi khám sớm hơn. Mong các phụ huynh đừng chủ quan khi thấy con đau đầu hay có biểu hiện lạ”.

Theo các bác sĩ, can thiệp đột quỵ ở trẻ khó hơn rất nhiều so với người lớn. Hệ mạch của trẻ nhỏ, dễ tổn thương, thao tác đưa dụng cụ vào lòng mạch đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Hiện tại, Viện Thần kinh đang điều trị 4 bệnh nhi độ tuổi từ 8-16 tuổi, đây là hồi chuông cảnh báo về xu hướng trẻ hóa của căn bệnh này.

TS.BS Nguyễn Văn Tuyến - Viện trưởng Viện Thần kinh kiêm Chủ nhiệm Khoa Đột quỵ não (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cho biết, những năm gần đây tỷ lệ người bệnh dưới 45 tuổi bị đột quỵ đang tăng lên.

Trong năm 2025, Khoa Đột quỵ não tiếp nhận 10-15% số bệnh nhân điều trị là người trẻ, nguyên nhân chính: nhồi máu não và chảy máu não. Với nhóm trẻ, cơ chế gây nhồi máu ít liên quan đến xơ vữa mạch như người lớn mà thường xuất phát từ bóc tách động mạch. Bóc tách mạch có thể xảy ra khi trẻ vui chơi, chạy nhảy, va chạm hoặc xoay cổ mạnh gây tổn thương lớp nội mạc, viêm mạch...

Những dấu hiệu không được bỏ qua

Đột quỵ ở mọi độ tuổi đều là cuộc chạy đua với thời gian. Mỗi phút, mỗi giây trôi qua là hàng tỷ tế bào thần kinh bị tổn thương không thể phục hồi. Các khuyến cáo quốc tế cho biết, điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết có hiệu quả trong 3-4,5 giờ đầu; lấy huyết khối cơ học thường được thực hiện trong 6 giờ. Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh người nhà không nên chờ đợi hay căn cứ vào các “khung giờ vàng” để trì hoãn việc đưa trẻ đến viện. Càng đến trễ, khả năng cứu sống và phục hồi càng giảm.

TS.BS Nguyễn Văn Tuyến, Viện trưởng Viện Thần kinh, chăm sóc cho bệnh nhi bị đột quỵ đã được điều trị ổn định. Ảnh BV
TS.BS Nguyễn Văn Tuyến, Viện trưởng Viện Thần kinh, chăm sóc cho bệnh nhi bị đột quỵ đã được điều trị ổn định. Ảnh BV

Điều đáng lo ngại là đột quỵ ở trẻ dễ bị bỏ sót vì triệu chứng không điển hình và trẻ khó mô tả cảm giác.

Những dấu hiệu như: Đau đầu dữ dội, yếu tay chân, mắt nhìn mờ, nói khó, co giật, gục xuống bất ngờ… dù rất nhẹ cũng cần được theo dõi sát. Nhiều trường hợp, phụ huynh nghĩ con mệt, chóng mặt do học tập hoặc cảm cúm bình thường, dẫn đến bỏ lỡ thời gian vàng cứu chữa.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Cường - Khoa Can thiệp mạch thần kinh, Viện Thần kinh, hiện chưa có phương pháp phòng ngừa tuyệt đối đột quỵ ở trẻ em vì nguyên nhân thường không rõ ràng. Nhưng có một điều chắc chắn, phát hiện sớm chính là chìa khóa giúp giảm thiểu tổn thương và bảo vệ tính mạng.

