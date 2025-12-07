Nước đậu đen giúp kiểm soát đường huyết, nâng cao miễn dịch

Nước đậu đen và những lợi ích tuyệt vời của nó được ghi nhận cả trong Đông Y và y học hiện đại. Đậu đen khi rang chín sẽ khử bớt tính hàn, mang nấu nước uống có nhiều tác dụng với cả sức khỏe và sắc đẹp.

Tăng cường sức mạnh xương khớp

Đậu đen là một trong những loại đậu tốt nhất cho sức khỏe. Thành phần của đậu đen có chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất. Hàm lượng những chất dinh dưỡng này không bị mất đi khi chúng ta mang rang lên và nấu nước. Trong nước đậu đen có chứa nhiều kẽm, canxi, phốt pho, đồng. Đây đều là những khoáng chất giúp tăng cường sức mạnh, tăng độ đàn hồi của xương khớp và phòng ngừa loãng xương.

Giúp giảm cân hiệu quả

Nước đậu đen có chứa chất Isoflavone là chất chống oxy hoá giúp cải thiện sự chuyển hóa năng lượng trong cơ thể, làm giảm lượng chất béo trong cơ thể, kiểm soát lượng mỡ tuần hoàn trong máu. Nước đậu đen giúp giảm cân một cách an toàn và hiệu quả.

Đậu đen có chứa nhiều thành phần chất dinh dưỡng có lợi cho sức khoẻ.Ảnh minh hoạ/Internet

Giúp hạ huyết áp

Nước đậu đen có hàm lượng natri thấp. Trong loại nước này còn chứa các thành phần như canxi, kali, magie đều là những chất giúp hạ huyết áp một cách tự nhiên. Điều này cực hữu ích với những người đang bị bệnh cao huyết áp.

Rất có lợi cho hệ tiêu hóa

Pectin là loại chất xơ hòa tan có nhiều trong nước đậu đen. Đây là thức ăn mà lợi khuẩn đường ruột rất yêu thích. Chúng giúp hệ lợi khuẩn phát triển khỏe mạnh nên hỗ trợ tiêu hóa, phòng ngừa táo bón và góp phần nâng cao miễn dịch. Nghe có vẻ lạ nhưng đây là điều chính xác bởi có đến 70% hệ miễn dịch tập trung ở đường ruột.

Bổ thận, tráng dương

Thận trong Đông y được coi là gốc của tiên thiên, chủ về tàng tinh, sinh tủy, quyết định sự phát triển và lão hóa của cơ thể. Nước đậu đen rang có màu đen, theo học thuyết Ngũ hành, màu đen ứng với hành Thủy, có quan hệ mật thiết với tạng Thận. Do đó, uống nước đậu đen rang có tác dụng bổ thận âm, hỗ trợ làm đen râu tóc, mạnh gân cốt, giảm đau lưng mỏi gối và các chứng ù tai, chóng mặt do thận hư.

Uống nước đậu đen rang giúp bổ thận tráng dương./ Ảnh minh hoạ/Internet

Giúp đẹp tóc và da

Trong đậu đen có hàm lượng lớn hợp chất chống oxy hóa đặc biệt là phenolic và phytosterol. Các thành phần này sẽ làm chậm quá trình lão hóa của các tế bào, kích thích tăng sinh collagen giúp chị em có mái tóc chắc khỏe và làn da căng mịn trẻ trung. Uống nước đậu đen đúng cách giúp giảm rụng tóc, kích thích tóc mọc nhanh hơn.

Làm mát và giải độc cơ thể

Nước đậu đen có tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, làm mát cơ thể. Những người bị nóng trong thường xuyên nổi mẩn, mề đay, mụn nhọt... uống nước đậu đen có thể giảm hẳn.

Giúp tăng cường miễn dịch

Trong đậu đen chứa chứa anthocyanin và polyphenol là chất chống oxy hoá có tác dụng chống lão hóa cao, hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt, bệnh ung thư, bệnh tim phổi. Đặc biệt vỏ của đậu đen chứa chất saponin với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, phòng chống ung thư và kích thích hệ miễn dịch.

Nước đậu đen rang có nhiều lợi ích. Tuy nhiên, những người bị bệnh thận, người bị cảm lạnh, người cơ địa hàn tứ chi luôn ớn lạnh, người có tiền sử dị ứng với các loại đậu...; Người gầy yếu hoặc muốn tăng cân không nên uống loại nước này; Không uống quá 250ml nước đậu đen rang/ngày và tuyệt đối không sử dụng thay hoàn toàn nước lọc và không nên để qua ngày sẽ giảm tác dụng hoặc bị biến đổi các chất.