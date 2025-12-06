Xử phạt 2 phòng khám sản khoa ở Lâm Đồng

Ngày 6/12, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 phòng khám sản phụ khoa, gồm: Công ty TNHH Phòng khám Sản phụ khoa Sài Gòn Đà Lạt Basiha, Phòng khám Sản phụ khoa Sài Gòn Đà Lạt 2.

Cụ thể, Công TNHH Phòng khám Sản phụ khoa Sài Gòn Đà Lạt Basiha (địa chỉ: 57 Trần Nhật Duật, Phường Cam Ly - Đà Lạt) có 9 hành vi vi phạm, gồm: Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật.

Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp luật; Biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật.

Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu.

Ảnh minh họa.

Không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Không sử dụng trang bị phòng hộ theo quy định của pháp luật; Lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật và tiêm chủng khi chưa thực hiện việc công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng.

Với các vi phạm nêu trên, Công ty TNHH Phòng khám Sản phụ khoa Sài Gòn Đà Lạt Basiha bị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng xử phạt với tổng số tiền là 168.700.000 đồng.

Ngoài ra, công ty này còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng; Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng; Đình chỉ toàn bộ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 2 tháng.

Đối với Phòng khám Sản phụ khoa Sài Gòn Đà Lạt 2 (địa chỉ: số 624, tổ 29, Quốc lộ 20, xã Đức Trọng) do bà Bùi Thị Thúy Nga làm chủ, có 8 hành vi vi phạm, gồm: Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật.

Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp luật; Biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật.

Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu.

Không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Không sử dụng trang bị phòng hộ theo quy định của pháp luật; Lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Với các vi phạm nêu trên, cơ sở này bị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng xử phạt tổng số tiền là 89.850.000 đồng.

Ngoài ra, bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng; Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 4,5 tháng.