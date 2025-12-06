Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Xử phạt 2 phòng khám sản khoa ở Lâm Đồng

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định xử phạt đối với Phòng khám Sản phụ khoa Sài Gòn Đà Lạt Basiha và Phòng khám Sản phụ khoa Sài Gòn Đà Lạt 2.

Hạo Nhiên

Ngày 6/12, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 phòng khám sản phụ khoa, gồm: Công ty TNHH Phòng khám Sản phụ khoa Sài Gòn Đà Lạt Basiha, Phòng khám Sản phụ khoa Sài Gòn Đà Lạt 2.

Cụ thể, Công TNHH Phòng khám Sản phụ khoa Sài Gòn Đà Lạt Basiha (địa chỉ: 57 Trần Nhật Duật, Phường Cam Ly - Đà Lạt) có 9 hành vi vi phạm, gồm: Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật.

Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp luật; Biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật.

Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu.

dinh-chi-1694432721921233567289.jpg
Ảnh minh họa.

Không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Không sử dụng trang bị phòng hộ theo quy định của pháp luật; Lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật và tiêm chủng khi chưa thực hiện việc công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng.

Với các vi phạm nêu trên, Công ty TNHH Phòng khám Sản phụ khoa Sài Gòn Đà Lạt Basiha bị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng xử phạt với tổng số tiền là 168.700.000 đồng.

Ngoài ra, công ty này còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng; Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng; Đình chỉ toàn bộ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 2 tháng.

Đối với Phòng khám Sản phụ khoa Sài Gòn Đà Lạt 2 (địa chỉ: số 624, tổ 29, Quốc lộ 20, xã Đức Trọng) do bà Bùi Thị Thúy Nga làm chủ, có 8 hành vi vi phạm, gồm: Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật.

Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp luật; Biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật.

Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu.

Không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Không sử dụng trang bị phòng hộ theo quy định của pháp luật; Lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Với các vi phạm nêu trên, cơ sở này bị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng xử phạt tổng số tiền là 89.850.000 đồng.

Ngoài ra, bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng; Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 4,5 tháng.

#Sở Y tế #tỉnh Lâm Đồng #xử phạt #phòng khám #phụ khoa #Phòng khám Sản phụ khoa Sài Gòn Đà Lạt Basiha

Bài liên quan

Sống Khỏe

Công ty Cổ phần Dược phẩm Fremed cùng loạt cơ sở dược bị xử phạt

Sở Y tế TP HCM công khai danh sách vi phạm, xử phạt loạt công ty, hộ kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm - mỹ phẩm. Dược phẩm Fremed bị phạt 30 triệu đồng.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa công khai danh sách các cơ sở vi phạm từ ngày 16/11 đến ngày 30/11 trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Fremed (Lô E9-3a đường Số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh) bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt hành chính 30 triệu đồng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Tuyên Quang phát hiện gần 400 kg thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ

Đội Quản lý thị trường Tuyên Quang vừa phát hiện gần 400 kg thịt lợn không giấy tờ, xử phạt 25 triệu đồng và tiêu hủy để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8, Chi cục QLTT tỉnh Tuyên Quang vừa tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh N.T.C địa chỉ: thôn 8, xã Bắc Quang, phát hiện 380 kg thịt lợn, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Toàn bộ số hàng hóa được cất trữ tại tủ đông, số lượng 380kg, có tổng trị giá 34,2 triệu đồng không có giấy tờ, chứng từ hợp pháp kèm theo hàng hóa. Chủ hộ khai nhận đã mua toàn bộ số hàng từ một người lạ không rõ tên tuổi, địa chỉ với giá rẻ, trong quá trình thực hiện mua bán không có giấy tờ liên quan kèm theo.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Xử phạt ba cơ sở y tế tư nhân ở Huế

Cơ quan chức năng TP Huế vừa xử phạt hành chính, thu hồi giấy phép hoạt động ba cơ sở y tế tư nhân do không đảm bảo điều kiện khám, chữa bệnh.

Ngày 02/12, thông tin từ Sở Y tế TP Huế xác nhận, đơn vị này vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ba cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn.

Theo đó, Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa A.T. bị xử phạt tổng cộng 23 triệu đồng và đình chỉ hoạt động hai tháng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới