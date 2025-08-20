Hà Nội

Sống Khỏe

Nhận biết sùi mào gà niệu đạo, cách phòng tránh

Sùi mào gà tại vị trí niệu đạo miệng sáo gây khó khăn trong sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Thúy Nga

Sùi mào gà là một bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến do virus HPV (Human Papillomavirus) gây ra. Trong một số trường hợp hiếm gặp, sùi mào gà có thể xuất hiện ở vị trí niệu đạo miệng sáo, gây khó khăn trong sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Sùi mào gà ở niệu đạo miệng sáo là gì?

Sùi mào gà ở niệu đạo miệng sáo là tình trạng các u nhú hoặc mụn cóc do virus HPV gây ra xuất hiện tại vùng miệng sáo (lỗ niệu đạo) hoặc bên trong niệu đạo. Đây là vị trí nhạy cảm, dễ bị bỏ qua do triệu chứng không rõ ràng ở giai đoạn đầu.

Bệnh lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn (bao gồm cả quan hệ qua đường miệng, hậu môn) hoặc tiếp xúc trực tiếp với vùng da, niêm mạc bị nhiễm virus.

sui-mao-ga-anh-huong-tam-ly-nam-gioi.jpg
Biểu hiện u nhú do sùi mào gà - Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Dấu hiệu nhận biết

Sùi mào gà ở niệu đạo miệng sáo có thể biểu hiện qua các triệu chứng sau:

Xuất hiện u nhú hoặc mụn cóc: Các nốt sùi nhỏ, mềm, màu hồng hoặc trắng, có hình dạng giống súp lơ hoặc mào gà, xuất hiện quanh miệng sáo hoặc bên trong niệu đạo.

Khó chịu khi tiểu tiện: Cảm giác đau rát, ngứa, hoặc khó khăn khi tiểu, đôi khi có máu trong nước tiểu.

Tiết dịch bất thường: Dịch mủ hoặc chất nhầy chảy ra từ miệng sáo.

Không có triệu chứng rõ ràng: Ở một số trường hợp, bệnh nhân không có triệu chứng rõ rệt, khiến bệnh dễ bị bỏ qua.

Do triệu chứng có thể không rõ ràng, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi thăm khám nam khoa hoặc tiết niệu.

Cách phát hiện và chẩn đoán

Tự kiểm tra: Quan sát vùng miệng sáo để phát hiện các nốt sùi bất thường. Nếu có cảm giác khó chịu khi tiểu hoặc tiết dịch lạ, cần đi khám ngay.

Thăm khám lâm sàng: Bác sĩ sẽ kiểm tra vùng miệng sáo và niệu đạo, đánh giá các tổn thương nghi ngờ.

Xét nghiệm chuyên sâu: Nội soi niệu đạo: Giúp phát hiện các u nhú bên trong niệu đạo; Xét nghiệm HPV: Xác định chủng virus HPV (đặc biệt là các chủng nguy cơ cao như HPV 16, 18); Sinh thiết: Lấy mẫu mô từ tổn thương để kiểm tra nếu nghi ngờ có nguy cơ ác tính.

Sùi mào gà ở niệu đạo miệng sáo cần được điều trị sớm để tránh biến chứng như tắc nghẽn niệu đạo hoặc lây nhiễm sang các khu vực khác. Các phương pháp điều trị phổ biến bao gồm:

Điều trị tại chỗ: Thuốc bôi: Sử dụng các loại thuốc như podophyllin hoặc imiquimod để làm rụng các nốt sùi (chỉ áp dụng cho tổn thương ngoài miệng sáo), Đốt điện hoặc laser: Phá hủy các u nhú bằng nhiệt hoặc tia laser.

Can thiệp phẫu thuật: Cắt bỏ u nhú: Áp dụng khi các nốt sùi nằm sâu trong niệu đạo, thường kết hợp với nội soi. Đốt lạnh (cryotherapy): Sử dụng nitơ lỏng để đông lạnh và loại bỏ tổn thương.

Điều trị toàn thân: Tăng cường miễn dịch bằng thuốc hoặc vắc-xin HPV (đối với các chủng virus khác để phòng ngừa tái nhiễm), Theo dõi định kỳ để phát hiện sớm nguy cơ tái phát hoặc biến chứng.

Lưu ý: Sùi mào gà không thể chữa khỏi hoàn toàn do virus HPV có thể tồn tại trong cơ thể. Điều trị chủ yếu nhằm loại bỏ tổn thương, giảm triệu chứng và ngăn ngừa lây lan.

20211111-benh-sui-mao-ga-o-nam-2.jpg
Biểu hiện u nhú do sùi mào gà - Ảnh minh họa nguồn Internet

Phòng ngừa sùi mào gà

Quan hệ tình dục an toàn: Sử dụng bao cao su đúng cách để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Tiêm vắc-xin HPV: Vắc-xin giúp bảo vệ khỏi các chủng HPV nguy cơ cao, đặc biệt hiệu quả khi tiêm trước khi có hoạt động tình dục.

Thăm khám định kỳ: Đặc biệt với nam giới, kiểm tra nam khoa định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề bất thường.

Vệ sinh cá nhân: Giữ vệ sinh vùng kín, tránh tiếp xúc trực tiếp với các bề mặt nghi ngờ nhiễm virus.

Sùi mào gà ở niệu đạo miệng sáo là một bệnh lý nhạy cảm nhưng có thể kiểm soát được nếu được phát hiện và điều trị kịp thời. Người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa, không chủ quan với các triệu chứng bất thường ở vùng kín.

Nếu nghi ngờ mắc bệnh, hãy đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được tư vấn và điều trị bởi các bác sĩ chuyên khoa nam học hoặc tiết niệu.

BS Phạm Đức Mạnh (Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108)

