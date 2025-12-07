Hà Nội

Sống Khỏe

Gần 1.000 trẻ ở Phú Thọ được khám miễn phí tim bẩm sinh, 26 em cần can thiệp

Gần 1.000 trẻ tại Phú Thọ đã được khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí, qua đó phát hiện 26 trường hợp cần can thiệp và 28 trường hợp tiếp tục theo dõi.

Nguyễn Hinh

Ngày 7/12, chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí “Trái tim cho em” tại Phú Thọ đã hoàn thành công tác khám cho gần 1.000 trẻ tại ba địa điểm: Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn và Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc.

Các em được thăm khám bởi chuyên gia, bác sĩ đến từ Bệnh viện E cùng bác sĩ địa phương.

gan-1000-tre-o-phu-tho-duoc-kham-mien-phi-tim-bam-sinh-26-em-can-can-thiep-2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, Viettel Phú Thọ động viên các trẻ thăm khám tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ. Ảnh: PV

Kết quả tổng kết cho thấy có 26 trường hợp được chỉ định cần can thiệp tim mạch và 28 trường hợp cần tiếp tục theo dõi.

Đây là lần thứ 5 chương trình được tổ chức tại Phú Thọ, với hơn 12.000 trẻ từng được khám miễn phí và 150 em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ phẫu thuật.

GS.TS Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và Trung tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Viettel Phú Thọ trong ngày khai mạc chương trình hôm 6/12 khẳng định, chăm sóc sức khỏe trẻ em luôn là ưu tiên, đồng thời ngành Y tế Phú Thọ tiếp tục củng cố năng lực điều trị bệnh tim và huy động các nguồn lực để không trẻ nào bị bỏ lại phía sau vì hạn chế tiếp cận dịch vụ y tế.

gan-1000-tre-o-phu-tho-duoc-kham-mien-phi-tim-bam-sinh-26-em-can-can-thiep.jpg
Công tác khám bệnh, tư vấn miễn phí cho trẻ em dưới 18 tuổi về bệnh tim tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ. Ảnh: PV

"Trái tim cho em" là chương trình hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em nghèo dưới 18 tuổi tại Việt Nam, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế, tổ chức các hoạt động khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em. Chương trình được sáng lập và điều hành bởi Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Quỹ Tấm lòng Việt - Đài truyền hình Việt Nam từ năm 2008 đến nay.

Những bệnh nhi nghi mắc bệnh tim bẩm sinh, sau khi có kết quả khám sàng lọc sẽ được hướng dẫn làm hồ sơ để kịp thời phẫu thuật. Trường hợp những em nhỏ gia đình có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim được chỉ định can thiệp, phẫu thuật sẽ được hướng dẫn thủ tục đăng ký xin trợ giúp kinh phí từ chương trình “Trái tim cho em”.

Suốt 17 năm qua, “Trái tim cho em” đã mang lại phép màu cho gần 7.600 ca phẫu thuật thành công, tổ chức khám sàng lọc cho gần 190.000 em nhỏ và huy động hơn 250 tỷ đồng từ tấm lòng của cộng đồng.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình thực sự đã kết nối tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ, huy động nguồn lực xã hội giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chữa bệnh, trao cho các em cơ hội được hồi sinh trái tim khoẻ mạnh vì một tương lai tốt đẹp hơn.

