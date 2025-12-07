Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nữ HLV yoga mặc váy ngắn trồng cây chuối gây tranh cãi

Cộng đồng trẻ

Nữ HLV yoga mặc váy ngắn trồng cây chuối gây tranh cãi

HLV yoga Hilaria Baldwin thực hiện động tác treo ngược cơ thể trong chiếc váy ngắn để đáp trả ý kiến chê bai của netizen.

Thiên Anh
Mới đây, Hilaria Baldwin (41 tuổi, Mỹ), HLV yoga sở hữu hàng triệu lượt theo dõi trên MXH, gây chú ý khi đăng tải clip thực hiện động tác trồng cây chuối với chiếc váy ngắn. Đây là hành động đáp trả của cô khi nhận về bình luận cho rằng những chiếc váy ngắn không phù hợp với độ tuổi.
Mới đây, Hilaria Baldwin (41 tuổi, Mỹ), HLV yoga sở hữu hàng triệu lượt theo dõi trên MXH, gây chú ý khi đăng tải clip thực hiện động tác trồng cây chuối với chiếc váy ngắn. Đây là hành động đáp trả của cô khi nhận về bình luận cho rằng những chiếc váy ngắn không phù hợp với độ tuổi.
Hilaria Baldwin diện một thiết kế dáng corset với phần dưới xếp lớp khi tham dự một buổi tiệc tối. Cô giữ nguyên trang phục này để quay video thực hiện động tác trồng chuối tại nhà riêng. Nữ HLV yoga đặt đầu xuống đất, từ từ nâng cơ thể lên, duỗi thẳng chân hướng lên trời trong đôi giày cao gót lấp lánh.
Hilaria Baldwin diện một thiết kế dáng corset với phần dưới xếp lớp khi tham dự một buổi tiệc tối. Cô giữ nguyên trang phục này để quay video thực hiện động tác trồng chuối tại nhà riêng. Nữ HLV yoga đặt đầu xuống đất, từ từ nâng cơ thể lên, duỗi thẳng chân hướng lên trời trong đôi giày cao gót lấp lánh.
Đáng chú ý, chiếc váy của cô vẫn giữ nguyên, không rơi xuống tạo ra tình huống hớ hênh. Baldwin kết thúc clip bằng phát ngôn thể hiện quyền tự do ăn mặc: “Tôi không quan tâm ở tuổi 21, 41, 81 hay 101, cơ thể của chúng ta, đôi chân của chúng ta không nên bị xúc phạm”.
Đáng chú ý, chiếc váy của cô vẫn giữ nguyên, không rơi xuống tạo ra tình huống hớ hênh. Baldwin kết thúc clip bằng phát ngôn thể hiện quyền tự do ăn mặc: “Tôi không quan tâm ở tuổi 21, 41, 81 hay 101, cơ thể của chúng ta, đôi chân của chúng ta không nên bị xúc phạm”.
Nữ HLV yoga này thoải mái khoe đôi chân bất chấp ý kiến chỉ trích, truyền tải thông điệp yêu cơ thể trong video. Tuy nhiên, một cuộc tranh luận nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội.
Nữ HLV yoga này thoải mái khoe đôi chân bất chấp ý kiến chỉ trích, truyền tải thông điệp yêu cơ thể trong video. Tuy nhiên, một cuộc tranh luận nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội.
Nhiều người cho rằng hoạt động tập luyện không phù hợp với chiếc váy dự tiệc trên. Với vai trò HLV chuyên nghiệp, Baldwin có thể hoàn thành động tác khó một cách an toàn. Song, điều tương tự khó xảy ra với những người khác.
Nhiều người cho rằng hoạt động tập luyện không phù hợp với chiếc váy dự tiệc trên. Với vai trò HLV chuyên nghiệp, Baldwin có thể hoàn thành động tác khó một cách an toàn. Song, điều tương tự khó xảy ra với những người khác.
Trước đó, Baldwin cũng đón nhận nhiều luồng ý kiến trái chiều khi diện nội y ren trong lúc hướng dẫn luyện tập.
Trước đó, Baldwin cũng đón nhận nhiều luồng ý kiến trái chiều khi diện nội y ren trong lúc hướng dẫn luyện tập.
Trước đó, nữ HLV yoga này diện nội y trong các video hướng dẫn luyện tập.
Trước đó, nữ HLV yoga này diện nội y trong các video hướng dẫn luyện tập.
cô cũng từng mặc nội y tam giác chất liệu ren quyến rũ khi tập vòng 3 và chân. Cũng trong clip này, Baldwin kêu gọi khán giả: “Đừng tức giận với trang phục của tôi”. Tiếp theo, cô giải thích rằng việc mặc ít vải giúp thể hiện động tác rõ hơn.
cô cũng từng mặc nội y tam giác chất liệu ren quyến rũ khi tập vòng 3 và chân. Cũng trong clip này, Baldwin kêu gọi khán giả: “Đừng tức giận với trang phục của tôi”. Tiếp theo, cô giải thích rằng việc mặc ít vải giúp thể hiện động tác rõ hơn.
Outfit tập luyện của Hilaria Baldwin nhanh chóng bị chỉ trích. Một số cho rằng nội y tam giác chất liệu ren không phù hợp với hoạt động thể dục thể thao, mang tính khêu gợi hơn là tạo cảm hứng năng động, khỏe khoắn.
Outfit tập luyện của Hilaria Baldwin nhanh chóng bị chỉ trích. Một số cho rằng nội y tam giác chất liệu ren không phù hợp với hoạt động thể dục thể thao, mang tính khêu gợi hơn là tạo cảm hứng năng động, khỏe khoắn.
Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến bảo vệ quyền tự do ăn mặc của Hilaria Baldwin. Họ cho rằng các hoạt động luyện tập này không có quy định cụ thể, rõ ràng về trang phục, ưu tiên sự tự do, thoải mái của người mặc. Ngoài ra, HLV yoga này cũng tập luyện tại nhà riêng, không khiến người xung quanh khó chịu như ở địa điểm công cộng.
Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến bảo vệ quyền tự do ăn mặc của Hilaria Baldwin. Họ cho rằng các hoạt động luyện tập này không có quy định cụ thể, rõ ràng về trang phục, ưu tiên sự tự do, thoải mái của người mặc. Ngoài ra, HLV yoga này cũng tập luyện tại nhà riêng, không khiến người xung quanh khó chịu như ở địa điểm công cộng.
Thiên Anh
#HLV yoga Hilaria Baldwin #Trồng cây chuối gây tranh cãi #Chia sẻ hình ảnh tập luyện #Phản ứng trước ý kiến của netizen #Chủ đề về trang phục tập luyện #Hilaria Baldwin

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT