Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Theo các chuyên gia y tế, trong mùa lạnh, cộng đồng thường gặp nhiều bệnh lý phổ biến như cảm lạnh, hen suyễn, viêm họng, viêm phổi, cúm, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Một số trường hợp có thể diễn tiến nặng, gây biến chứng nguy hiểm như đột quỵ - vốn có liên quan đến sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, co mạch, tăng huyết áp. Ngoài ra, đáng chú ý mỗi năm đều ghi nhận các ca ngộ độc khí than do sưởi ấm hoặc đun nấu trong phòng kín, tiềm ẩn nguy cơ tử vong nếu không được phát hiện sớm.

Những ngày giá rét kéo dài cũng là giai đoạn dễ khiến các bệnh mạn tính trở nên trầm trọng hơn. Người mắc tăng huyết áp, bệnh tim mạch, hen phế quản, bệnh xương khớp… có thể gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và di chuyển khi nhiệt độ giảm sâu. Vì vậy, nhóm đối tượng này cần tuân thủ thuốc điều trị, giữ ấm cơ thể và theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Ngoài nhóm nguy cơ cao như người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai, người lao động làm việc ngoài trời, công nhân, nông dân… cũng đối mặt với nhiều rủi ro hơn trong mùa lạnh. Làm việc trong môi trường gió rét, thiếu ánh nắng mặt trời khiến cơ thể dễ suy giảm sức đề kháng, gia tăng khả năng mắc bệnh hô hấp và bệnh da liễu.

Ảnh minh họa/Internet

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo mọi người chủ động giữ ấm và chăm sóc cơ thể đúng cách để tăng cường sức đề kháng, hạn chế bệnh tật.

Giữ ấm cơ thể đúng cách

Mặc quần áo ấm là biện pháp đơn giản nhưng quan trọng hàng đầu. Bác sĩ khuyên không nên mặc đồ quá dày một lớp, thay vào đó mặc nhiều lớp quần áo mỏng và mềm để ngăn khí lạnh, đồng thời linh hoạt cởi bớt khi cơ thể nóng lên, đặc biệt ở trẻ em vận động nhiều.

Bên cạnh đó, khi dùng thiết bị sưởi, cần đặt nhiệt độ phù hợp, tránh chênh lệch quá lớn với nhiệt độ ngoài trời để hạn chế nguy cơ sốc nhiệt. Phòng sưởi phải thông thoáng và nên đặt thêm chậu nước hoặc máy tạo ẩm để duy trì độ ẩm không khí.

Các bác sĩ cảnh báo không được sưởi bằng than, củi trong phòng kín, vì khí CO và CO₂ có thể gây ngộ độc, dẫn đến tử vong. Người mắc tăng huyết áp cần đặc biệt tránh lạnh đột ngột vì dễ khởi phát cơn đột quỵ.

Tăng cường dinh dưỡng

Chế độ ăn đầy đủ 4 nhóm dưỡng chất, đạm, bột đường, chất béo, vitamin và khoáng chất để giúp cơ thể sinh nhiệt, giữ ấm tốt hơn.

Bác sĩ khuyến nghị nên bổ sung chất béo ở mức hợp lý (trừ khi có chỉ định hạn chế), ưu tiên thực phẩm tươi như rau xanh, trái cây, hạn chế đồ chiên rán.

Ảnh minh hoạ/Internet

Vệ sinh thân thể an toàn mùa lạnh

Tắm rửa hằng ngày giúp loại bỏ vi khuẩn và tế bào chết, phòng bệnh về da. Tuy nhiên, người dân cần tắm bằng nước ấm, nơi kín gió để tránh cảm lạnh. Không chà xát mạnh gây tổn thương da, sau khi tắm cần mặc đủ ấm trước khi ra ngoài để tránh sốc nhiệt.

Ngoài ra, cần giữ ấm tốt cho các vùng dễ mất nhiệt như tay, chân, tai bằng găng tay, tất, mũ hoặc giày ấm.

Duy trì luyện tập hợp lý

Trong những ngày rét đậm, nên hạn chế ra ngoài nhưng vẫn cần vận động nhẹ nhàng trong nhà để tăng tuần hoàn máu, giảm nguy cơ mắc bệnh xương khớp, tiểu đường và giúp tinh thần thoải mái.

Khi thời tiết ấm hơn, có thể tập ngoài trời nhưng phải chọn nơi kín gió và tập vừa sức.

Các chuyên gia nhấn mạnh, việc chăm sóc sức khỏe mùa lạnh cần được duy trì thường xuyên và đúng cách. Khi có biểu hiện bất thường như sốt cao, đau đầu dữ dội, khó thở, ho kéo dài hoặc triệu chứng bệnh mạn tính trở nặng, người dân cần tới cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.

Việc chủ động chăm sóc sức khỏe sẽ giúp cộng đồng giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh trong những tháng mùa đông sắp tới.