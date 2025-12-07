Hà Nội

Sống Khỏe

Tự ý dùng thuốc tại nhà, một người bị thủng ổ loét hành tá tràng

Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ vừa phẫu thuật khẩn cứu sống người bệnh 75 tuổi bị thủng ổ loét hành tá tràng sau khi tự dùng thuốc tại nhà.

Nguyễn Hinh

Tin từ Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ ngày 6/12 cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật khẩn cấp cứu sống bệnh nhân bị thủng ổ loét hành tá tràng sau khi bị đau bụng, tự mua thuốc uống tại nhà.

phu-tho-tu-y-dung-thuoc-tai-nha-mot-nguoi-bi-thung-o-loet-hanh-ta-trang.jpg
Bác sĩ phẫu thuật cấp cứu người bệnh. Ảnh: TTYT khu vực Tân Sơn

Trước đó, Khoa Ngoại - Tổng hợp - CK, Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn tiếp nhận bệnh nhân N.T.S (75 tuổi) trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng chướng và mệt nhiều. Trước đó, bệnh nhân xuất hiện đau bụng và tự ý dùng thuốc tại nhà.

Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định, người bệnh tự mua thuốc uống tại nhà dẫn đến biến chứng thủng tạng. Trước nguy cơ đe dọa tính mạng người bệnh, bác sĩ CKI Hà Quang Thành, Phó Trưởng khoa Ngoại - Tổng hợp - CK, đã trực tiếp phẫu thuật cấp cứu lúc 10h cùng ngày. Ca mổ diễn ra khẩn trương, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định, tỉnh táo và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại khoa.

Trường hợp này là cảnh báo nguy hiểm về việc tự ý dùng thuốc và chủ quan với các biểu hiện đau bụng, có thể dẫn đến biến chứng nặng. Cơ sở y tế khuyến cáo người dân cần đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường.

Sống Khỏe

Sản phụ nguy kịch vì mang thai 'hội chứng gương'- bệnh lý sản khoa hiếm gặp

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh Số 1 đã phẫu thuật cấp cứu và điều trị thành công ca sản khoa hiếm gặp và nguy hiểm - "hội chứng gương".

Bệnh nhân Ngô Thị Luyến (32 tuổi, trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng phù toàn thân, khó thở, tăng huyết áp, tràn dịch đa màng, phù phổi do biến chứng của hội chứng gương (Mirror Syndrome) gây ra. Đây là một căn bệnh đặc biệt nguy hiểm và hiếm gặp trong thai kỳ được ghi nhận lần đầu tiên tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh Số 1.

Sản phụ từ Đài Loan trở về Việt Nam điều trị trong cơn nguy kịch

Sống Khỏe

Phẫu thuật cấp cứu lấy thai suy hô hấp thành công

Khoa Nhi – Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông (Phú Thọ) vừa cấp cứu thành công một trường hợp trẻ sơ sinh bị suy hô hấp nặng.

Ở tuần thai thứ 37, sản phụ P.T.H.T (sinh năm 2002, trú tại xã Hiền Quan, Phú Thọ) có dấu hiệu đau bụng và được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông thăm khám. Các bác sĩ Khoa Phụ sản xác định, đây là trường hợp sản phụ có nhịp tim thai bất thường cần phẫu thuật cấp cứu lấy thai.

Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, tuy nhiên bé trai sơ sinh xuất hiện tình trạng suy hô hấp, thở rên, khò khè, chỉ số SpO₂ giảm còn 88 – 93%. Các bác sĩ khoa Nhi đã nhanh chóng thăm khám, hội chẩn và chẩn đoán trẻ bị suy hô hấp cấp do viêm phổi sơ sinh, hạ đường huyết.

Sống Khỏe

Chàng trai 33 tuổi bị xương cá đâm thủng ruột non, gây áp xe ổ bụng

Đa số trường hợp nuốt phải xương cá, dị vật thường được đào thải tự nhiên, nhưng những mảnh xương cá hình dạng dị thường, có thể cắm vào thành ruột non.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa cấp cứu thành công một trường hợp hiếm gặp, mảnh xương cá dài 4cm đâm thủng ruột non gây áp xe ổ bụng ở nam bệnh nhân 33 tuổi, quê Phú Thọ.

Trước đó, bệnh nhân D.T.L nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội ở vùng hạ vị hố chậu phải, sốt nhẹ 38-38,5oC, ấn vào bụng đau và có phản ứng thành bụng. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số bạch cầu tăng cao (12 G/L), dẫn đến chẩn đoán ban đầu là viêm ruột thừa cấp.

