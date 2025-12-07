Tự ý dùng thuốc tại nhà, một người bị thủng ổ loét hành tá tràng

Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ vừa phẫu thuật khẩn cứu sống người bệnh 75 tuổi bị thủng ổ loét hành tá tràng sau khi tự dùng thuốc tại nhà.

Tin từ Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ ngày 6/12 cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật khẩn cấp cứu sống bệnh nhân bị thủng ổ loét hành tá tràng sau khi bị đau bụng, tự mua thuốc uống tại nhà.

Bác sĩ phẫu thuật cấp cứu người bệnh. Ảnh: TTYT khu vực Tân Sơn

Trước đó, Khoa Ngoại - Tổng hợp - CK, Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn tiếp nhận bệnh nhân N.T.S (75 tuổi) trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng chướng và mệt nhiều. Trước đó, bệnh nhân xuất hiện đau bụng và tự ý dùng thuốc tại nhà.

Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định, người bệnh tự mua thuốc uống tại nhà dẫn đến biến chứng thủng tạng. Trước nguy cơ đe dọa tính mạng người bệnh, bác sĩ CKI Hà Quang Thành, Phó Trưởng khoa Ngoại - Tổng hợp - CK, đã trực tiếp phẫu thuật cấp cứu lúc 10h cùng ngày. Ca mổ diễn ra khẩn trương, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định, tỉnh táo và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại khoa.

Trường hợp này là cảnh báo nguy hiểm về việc tự ý dùng thuốc và chủ quan với các biểu hiện đau bụng, có thể dẫn đến biến chứng nặng. Cơ sở y tế khuyến cáo người dân cần đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường.