Nam sinh đau đầu, chóng mặt thường xuyên do u vùng tuyến tùng hiếm gặp

Nam sinh trẻ tuổi mắc u não hiếm gặp đe dọa tính mạng, nhưng đã được điều trị thành công nhờ phẫu thuật, hóa trị và xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Một tháng nay, cậu học sinh B.G.H (17 tuổi, Củ Chi, TP HCM) thường xuyên trong trạng thái đau nhức đầu, chóng mặt, mức độ đau tăng dần theo thời gian. Gia đình tưởng chừng chỉ là đau đầu thông thường do căng thẳng học tập, nên chỉ cho em dùng thuốc điều trị.

Sau đó tình trạng đau đầu vẫn tái diễn liên tục, có lúc kèm theo nôn ói khiến em mệt mỏi. Nghi ngờ những dấu hiệu bất thường của cơ thể, mẹ em đã đưa em đến cơ sở y tế địa phương thăm khám.

Các bác sĩ phẫu thuật cứu sống bệnh nhân/ Ảnh BV

Tại đây, em được chỉ định chụp MRI não thì phát hiện có khối u vùng tuyến tùng – một dạng khối u nằm sâu giữa não, có thể gây chèn ép và cản trở đường lưu thông dịch não tủy. Đây chính là nguyên nhân khiến áp lực nội sọ tăng lên, gây ra những triệu chứng nặng nề mà em trải qua.

Nhận định đây là bệnh lý nguy hiểm, cần can thiệp điều trị càng sớm càng tốt, các bác sĩ ở cơ sở y tế địa phương đã hướng dẫn gia đình đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á điều trị.

Hình ảnh MRI khối u vùng tuyến tùng. Ảnh BV

Theo bác sĩ, u vùng tuyến tùng là một khối u nằm ở vị trí sâu trong não, gần trung tâm não – một vị trí rất khó để sinh thiết cũng như can thiệp ngoại khoa. Với một bệnh nhân trẻ tuổi như H. và khối u nằm ở vị trí khó, việc lựa chọn hướng điều trị cho người bệnh là một thách thức lớn.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa giữa các chuyên gia bác sĩ khoa Sọ não Cột sống 2, khoa Ung bướu, khoa Xạ trị và Y học Hạt nhân, thống nhất phối hợp đa mô thức (kết hợp phẫu thuật, hóa trị, xạ trị) điều trị u vùng tuyến tùng cho bệnh nhân, mục tiêu chính là giải quyết tình trạng ứ dịch não tủy, sau đó phối hợp hoá trị và xạ trị để kiểm soát khối u – vốn là loại u rất nhạy với các phương pháp này.

Đầu tiên, các bác sĩ khoa Sọ não Cột sống 2 tiến hành phẫu thuật đặt ống dẫn lưu não thất – ổ bụng (VP shunt) để giải quyết tình trạng ứ dịch, giúp dẫn lưu dịch não tủy từ não xuống ổ bụng, giảm áp lực nội sọ. Kết thúc ca phẫu thuật căng thẳng, cơn đau đầu, chóng mặt của bệnh nhân giảm rõ rệt. Sau phẫu thuật, em H. bắt đầu bước vào giai đoạn điều trị quan trọng tiếp theo là hóa trị.

ThS. BS. CKI. Nguyễn Hữu Huy – Trưởng Đơn vị Hóa trị, khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết: “Vì khối u vùng tuyến tùng của bệnh nhân là thể bướu mô đệm, đáp ứng tốt với hóa trị nên người bệnh sẽ được hóa trị trước, sau đó đánh giá kết quả rồi lên kế hoạch kết hợp xạ trị đồng thời. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ sẽ theo dõi hình ảnh học (MRI) và xét nghiệm máu đo các chỉ số marker ung thư để đánh giá đáp ứng điều trị của bệnh nhân một cách sát sao”.

Hiện tại, sau 6 ngày hóa trị, bệnh nhân đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, không còn tình trạng đau nhức đầu, chóng mặt. Theo kế hoạch, người bệnh sẽ trải qua chu kỳ hóa trị 21 ngày, sau đó đánh giá đáp ứng rồi đưa ra kế hoạch xạ trị bổ túc cho bệnh nhân.